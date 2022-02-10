Читатели AdMe.ru рассказали о бестактных людях, которых хочется обходить за километр
Бестактность может в пух и прах разбить репутацию даже очень приятного на первый взгляд человека. И наши читатели решили поведать, какие фразы и поступки окружающих для них тут же становятся тревожными звоночками.
Мы в AdMe.ru в чем-то согласны с подписчиками, а в чем-то нет. Но ваше мнение для нас очень важно. Поэтому мы с нашими художниками в историях проиллюстрировали мнения людей, а где-то сюжеты рассказали сами читатели. Проверьте и вы, сколько триггеров отзовется у вас в душе.
- Я работаю в крупном гипермаркете. Однажды в торговом зале поправляла ценники. Подошла дама и оттолкнула меня бедром, выдав при этом: «Ну, двинь тазом, раскорячилась тута!» Это было так феерично и агрессивно, что я не нашлась, что ответить. Наверное, это была Королева невоспитанности — 2021. © Evgeniya Vainet / Facebook
- Больше всего бесит, когда о присутствующих говорят в 3-м лице. © Зебо Таджибаева / Facebook
- Когда начинают «тыкать» и фамильярничать. © Елизавета Приходько / Facebook
- А для меня невоспитанность — это когда человека никто не видит и он начинает вести себя с природой как негодяй. © Юлія Клименко / Facebook
- Когда родила двойню, огромное количество людей разрешали себе комментарии вроде «Вот эта мне нравится, а эта не очень», показывая пальцем при этом. © Адель Суркова / Facebook
- «Почему такая девушка до сих пор одна?» Воспринимается как «Давай рассказывай, что с тобой не так». © Дарина Студеникина / Facebook
- Скорее даже не фраза, а поведение. Когда перебивают или, задав вопрос и не дослушав ответ, переключаются на другого собеседника. © Elena Bezniska / Facebook
- Фразы вроде «А что такого?» или «Ой, вам жалко, что ли?», произнесенные теми, кто словно один живет на этой планете, а весь мир существует только ради него. © Анна Щербакова / Facebook
- Одна моя подруга очень любит говорить так: «Ну это же очевидно». Фраза, после которой я чувствую себя полной дурой. То есть всем «очевидно», а я, такая недалекая, и не подозревала об этом. © Лилия Прядилова / Facebook
- Когда просят, зная, что ты не откажешь. Подруга без авто купила парту для сына и попросила ее забрать со словами: «Только ты можешь мне помочь». Она ждала, что я поеду с ней за партой (37 км пути). © Лариса Кикнадзе / Facebook
- Терпеть не могу, когда люди начинают давать советы, особенно если их никто не просил. При этом изображая из себя гуру во всех областях. © Оксана Терновцева / Facebook
- Демонстративно громко общаться по телефону на личные темы, не беря во внимание тех, кто рядом. © Еленка Спиваковская / Facebook
- Недавно в очереди за билетом на электричку передо мной пристроился мужчина лет 45–50, заявив при этом: «Вам, пенсионерам, все равно некуда спешить». А я не намного старше его выгляжу. © Ольга Куликова / Facebook
- «Не обижайся, но...» — и далее «горькая правда» с точки зрения того, кто это говорит. А говорит человек злые и неприятные вещи, которые просто обижают, унижают или задевают собеседника. © Светлана Березикова / Facebook
- Когда чужого ребенка спрашивают: «Ты кого больше любишь, маму или папу?» © Natalia Korepanova / Facebook
А что вы считаете бестактностью?
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