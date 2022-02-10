Читатели AdMe.ru рассказали о бестактных людях, которых хочется обходить за километр

Бестактность может в пух и прах разбить репутацию даже очень приятного на первый взгляд человека. И наши читатели решили поведать, какие фразы и поступки окружающих для них тут же становятся тревожными звоночками.

Мы в AdMe.ru в чем-то согласны с подписчиками, а в чем-то нет. Но ваше мнение для нас очень важно. Поэтому мы с нашими художниками в историях проиллюстрировали мнения людей, а где-то сюжеты рассказали сами читатели. Проверьте и вы, сколько триггеров отзовется у вас в душе.