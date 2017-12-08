Чилийская художница представила, как выглядели бы принцессы Disney в наши дни
Фернанда Суарес (Fernanda Suarez) — молодая талантливая художница из Сантьяго. Для своих творений ей не нужны кисти и краски, но ее персонажи не получаются от этого менее реалистичными.
Вдохновившись образами диснеевских принцесс, Фернанда перенесла их в XXI век и с помощью компьютерных технологий создала современные и дерзкие образы, которые объединились вместе под обложкой календаря. Каждая принцесса сохранила свой характер: нетрудно, к примеру, представить, как Ариэль ведет свой видеоблог, а Рапунцель становится ведущей передачи о путешествиях.
AdMe.ru предлагает взглянуть на новые образы полюбившихся героинь прямо сейчас. А кто понравился вам больше всех?
Бэлль, «Красавица и Чудовище»
Аврора, «Спящая красавица»
Ариэль, «Русалочка»
Рапунцель
Жасмин, «Аладдин»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Мулан
Тиана, «Принцесса-лягушка»
Покахонтас
Золушка
Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»
Фото на превью fdasuarez.deviantart.com