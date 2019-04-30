Честный комикс об отношениях Человека и Природы, за которые людям должно быть стыдно

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Человек все больше изменяет облик планеты. Преобразования влияют и на него самого, хотя нередко он этого не осознает, а ведет себя как настоящий потребитель по отношению к хрупкой и нежной природе.

AdMe.ru изобразил, как бы, по нашему мнению, могли выглядеть подобные отношения, если бы Природа и Человек были парой.

Человек «заботливо» изменяет облик Природы, полагая, что ей это к лицу

И не хочет понять, насколько тяжело для нее вдыхать весь этот дым

Он берет все, что ему нужно, не задумываясь о последствиях

Загрязняет планету

И не пытается хоть как-то поберечь ценные ресурсы, не подозревая, сколько сил уходит у Природы на их восстановление

Все подарки Природы Человек воспринимает как должное и не заботится о будущем

И даже когда Природа уже кричит ему о том, чтобы он остановился и задумался...

...Человек все равно не стыдится своих поступков

И продолжает обкрадывать Природу под видом любви и стремления к «светлому будущему»

Но несмотря ни на что Природа, как истинно любящая девушка, продолжает помогать Человеку исправлять его ошибки и идти рядом с ним, держась за руку

О каких еще сложностях взаимоотношений между Природой и Человеком мы забыли сказать?