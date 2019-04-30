Честный комикс об отношениях Человека и Природы, за которые людям должно быть стыдно
Человек все больше изменяет облик планеты. Преобразования влияют и на него самого, хотя нередко он этого не осознает, а ведет себя как настоящий потребитель по отношению к хрупкой и нежной природе.
AdMe.ru изобразил, как бы, по нашему мнению, могли выглядеть подобные отношения, если бы Природа и Человек были парой.
Человек «заботливо» изменяет облик Природы, полагая, что ей это к лицу
И не хочет понять, насколько тяжело для нее вдыхать весь этот дым
Он берет все, что ему нужно, не задумываясь о последствиях
Загрязняет планету
И не пытается хоть как-то поберечь ценные ресурсы, не подозревая, сколько сил уходит у Природы на их восстановление
Все подарки Природы Человек воспринимает как должное и не заботится о будущем
И даже когда Природа уже кричит ему о том, чтобы он остановился и задумался...
...Человек все равно не стыдится своих поступков
И продолжает обкрадывать Природу под видом любви и стремления к «светлому будущему»
Но несмотря ни на что Природа, как истинно любящая девушка, продолжает помогать Человеку исправлять его ошибки и идти рядом с ним, держась за руку
О каких еще сложностях взаимоотношений между Природой и Человеком мы забыли сказать?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru