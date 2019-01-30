Честный комикс о трудностях жизни сов и жаворонков в современном мире

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Согласно научным исследованиям, около 10 % людей являются жаворонками, примерно 20 % — совами, а остальные 70 % находятся где-то посередине этих двух крайностей. Однако люди, как правило, относят себя четко к одной или другой категории. И объясняют этим многие сложности, с которыми сталкиваются изо дня в день.

AdMe.ru провел собственное исследование и зафиксировал самые яркие моменты из жизни сов и жаворонков, а затем представил, как бы это выглядело, если бы они были вместе.

Для сов и жаворонков утро начинается по-разному

Пока совы лишь пытаются прийти в себя, жаворонки уже вовсю живут полной жизнью

У каждого свои понятия о «можно» и «нельзя» во время сна другого

И свои вечные обещания

Жаворонки — командные игроки, а совы предпочитают одиночество

Однако совы совсем не прочь хорошенько повеселиться ближе к ночи

И когда жаворонки уже готовятся ко сну, жизнь у сов только набирает обороты

Из-за ночного образа жизни сов наутро могут обнаружиться следы некоторых их «преступлений»

Распорядок дня сов и жаворонков не совпадает, пока не появляются дети

И тогда совы и жаворонки «эволюционируют»

Дорога на работу тоже у каждого выглядит по-своему

И сразу видно, кто зашел в офис — сова или жаворонок

Разница в образе жизни сов и жаворонков заметна во всем, иногда даже в выборе питомца

Но никакие различия не имеют значения, если сова и жаворонок действительно любят друг друга!

Какие сценки из жизни этой парочки вам показались наиболее знакомыми?