Честный комикс о трудностях жизни сов и жаворонков в современном мире
Согласно научным исследованиям, около 10 % людей являются жаворонками, примерно 20 % — совами, а остальные 70 % находятся где-то посередине этих двух крайностей. Однако люди, как правило, относят себя четко к одной или другой категории. И объясняют этим многие сложности, с которыми сталкиваются изо дня в день.
AdMe.ru провел собственное исследование и зафиксировал самые яркие моменты из жизни сов и жаворонков, а затем представил, как бы это выглядело, если бы они были вместе.
Для сов и жаворонков утро начинается по-разному
Пока совы лишь пытаются прийти в себя, жаворонки уже вовсю живут полной жизнью
У каждого свои понятия о «можно» и «нельзя» во время сна другого
И свои вечные обещания
Жаворонки — командные игроки, а совы предпочитают одиночество
Однако совы совсем не прочь хорошенько повеселиться ближе к ночи
И когда жаворонки уже готовятся ко сну, жизнь у сов только набирает обороты
Из-за ночного образа жизни сов наутро могут обнаружиться следы некоторых их «преступлений»
Распорядок дня сов и жаворонков не совпадает, пока не появляются дети
И тогда совы и жаворонки «эволюционируют»
Дорога на работу тоже у каждого выглядит по-своему
И сразу видно, кто зашел в офис — сова или жаворонок
Разница в образе жизни сов и жаворонков заметна во всем, иногда даже в выборе питомца
Но никакие различия не имеют значения, если сова и жаворонок действительно любят друг друга!
Какие сценки из жизни этой парочки вам показались наиболее знакомыми?
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru