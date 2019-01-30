Честный гид по породам собак от первого лица (Часть 2-я)

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Маленькие, средние, большие, породистые и не очень — они все заслуживают внимания, доброго отношения и любящего хозяина. Речь идет, конечно, о собаках. В наш первый гид по породам собак попала лишь часть представителей четвероногих друзей, а так хотелось бы охватить мир песиков полностью! Стараемся изо всех сил.