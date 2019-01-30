Честный гид по породам собак от первого лица (Часть 2-я)
Маленькие, средние, большие, породистые и не очень — они все заслуживают внимания, доброго отношения и любящего хозяина. Речь идет, конечно, о собаках. В наш первый гид по породам собак попала лишь часть представителей четвероногих друзей, а так хотелось бы охватить мир песиков полностью! Стараемся изо всех сил.
Перед вами новоиспеченный путеводитель по породам собак от AdMe.ru. Делимся своими наблюдениями.
Аляскинский маламут
Акита
Ретривер
Далматинец
Колли
Доберман
Немецкий дог
Цвергшнауцер
Шарпей
Кане-корсо
Чау-чау
Бассет-хаунд
Самоед
Ризеншнауцер
Бигль
Французский бульдог
Неаполитанский мастиф
Аусси
Карликовый пинчер
Борзая
Фокстерьер
Дворянин
А какая порода собаки у вас?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru