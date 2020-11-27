Чем так покорил зрителей сериал «Ход королевы» и почему его можно назвать одним из главных сериалов 2020 года

Этой осенью на Netflix вышел мини-сериал The Queenʼs Gambit, который отечественные прокатчики перевели как «Ход королевы». Эта история о девочке-вундеркинде Элизабет Хармон из американской глубинки, которая смогла обыграть в шахматы лучших гроссмейстеров со всего мира. Главную роль сыграла одна из самых перспективных молодых актрис Голливуда — 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Проект мгновенно стал одним из самых просматриваемых и обсуждаемых кинособытий года и получил восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у него 100 % положительных отзывов от критиков и 96 % одобрения аудитории.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем именно так зацепила зрителей эта история про гениальную шахматистку. А в конце вас ждет бонус, который, возможно, подтолкнет вас к игре в шахматы.

Это личная история

Сериал снят по одноименному роману Уолтера Тевиса. Он был написан в 1983 году, и это довольно личное произведение автора, поскольку Тевис сам был шахматистом и решил отразить в книге свою любовь к этому виду спорта. Роман планировали экранизировать практически сразу после публикации, но вскоре Уолтер умер и возникли проблемы с правами на книгу. В нулевых к теме экранизации вернулись, и тогда в роли режиссера чуть было не выступил Хит Леджер. Актер очень заинтересовался этой историей еще и потому, что у него, как и у главной героини, была зависимость от лекарственных препаратов, и он хотел осветить эту тему, используя свой опыт. Тогда на роль Элизабет Хармон рассматривалась Эллен Пейдж. Однако трагическая гибель Леджера разрушила все планы.

К постановке «Хода королевы» вернулись только через 12 лет. Режиссером проекта стал успешный сценарист Скотт Фрэнк, который решил снять не фильм, а мини-сериал, тем самым расширив повествование. Умело играя со сценарием и захватывая зрителей с первых кадров, Фрэнк превращает эту историю то в драму, то в психологический триллер.

Отчасти «Ход королевы» основан на реальных событиях

Хотя Бет Хармон — это вымышленный персонаж, у нее есть много поразительных сходств с реальным шахматным вундеркиндом Бобби Фишером. Он тоже резко ворвался в мир шахмат в 60-х годах, ненавидел своего отца, с детства зарабатывал на жизнь шахматами и выиграл чемпионат США в 14 лет. Кроме того, Фишер, как и Хармон в сериале, выучил русский язык, чтобы не отставать от советских гроссмейстеров. Правда, по иронии судьбы Бобби довольно пренебрежительно относился к женщинам-шахматистам, утверждая, что они менее способны к этой игре.

Чтобы придать сериалу максимальную достоверность, режиссер привлек в качестве консультантов одного из самых опытных тренеров по шахматам — Брюса Пандольфини, а также 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В итоге все актеры на экране играют по-настоящему, а их ходы и партии выглядят весьма убедительно. Более того, финальная партия Элизабет с Борговым была частично скопирована с реальной партии 1993 года, когда за столом встретились Василий Иванчук и Патрик Волфф. Так что неудивительно, что «Ход королевы» был хорошо принят в шахматном мире, что бывает довольно редко. Даже Международная шахматная федерация написала в твиттере: «Отличная игра, Netflix».

У авторов получилась красивая драма взросления, которая поднимает важные темы

Несмотря на то что «Ход королевы» даже в названии серий озвучивает главы учебника по шахматам для начинающих, это история не о спорте. Она скорее о жизни и трудностях взросления. На первый взгляд может показаться, что набор тем, поднимаемых в сериале, довольно стандартен: трудное детство, проблемы сирот, борьба с разного рода зависимостями, феминизм и снисходительное отношение к женщинам в мужском мире шахмат. Однако авторы преподносят все эти идеи крайне деликатно, не в лоб. Сериал сложно упрекнуть в морализаторстве — зрители просто наблюдают за жизнью Бет. Они переживают вместе с ней все важные этапы: потерю близких, поиск друзей, первую влюбленность, все победы и поражения. При этом на первый план выходят не конфликты главной героини с окружающим миром, а поиск своего места в нем.

Конечно, здесь нельзя не отметить блестящую игру Ани Тейлор-Джой, которая сумела передать всю гамму чувств своей героини при помощь минимальных актерских приемов. Порой складывается такое ощущение, что актриса играет одними лишь глазами и немного мимикой, а зрители чувствуют все напряжение, происходящее в кадре.

В сериале нет злодеев

Режиссеру удалось создать сериал, в котором нет отрицательных персонажей и какого-то глобального зла. Возможно, именно это и делает историю такой трогательной и привлекательной, поскольку зрители просто устали от негатива. В приюте никто не издевается над малышкой Бет — даже пресловутые таблетки детям дают не со зла и прекращают это делать, как только меняется подход в медицине. Приемные родители тоже не обижают девочку — да, отчим бросает семью, но это скорее подлость, а не злодейство. А мачеха по-своему даже помогает своей приемной дочери как может.

Конечно, она получает свои бонусы от таланта Бет, но нельзя сказать, что она ее эксплуатирует. И даже попав в довольно суровый «мужской» мир шахмат, героиня не столкнется с притеснениями и насмешками — ей ни разу не откажут в участии в турнире из-за ее пола и статуса. Все партнеры Элизабет оказываются исключительно достойными людьми — даже проиграв, они с честью принимают поражение и восхищаются талантом и умом своей соперницы. Кто-то из них даже становится ее другом.

Красивая картинка и костюмы

«Ход королевы» можно назвать эстетически безупречным произведением с множеством симметричных кадров. С первых минут сериал поражает красотой визуального ряда, который, кстати, дополнен отличным фортепианным саундтреком. Очень часто происходящее в кадре напоминает сказку — то ли из-за завораживающей темы шахмат, то ли из-за того, что речь идет о давно ушедшей эпохе 50–60-х годов прошлого века.

Отдельного упоминания достойны костюмы. Они не только переносят нас в прошлое, но и передают настроение и характер героини. Сначала это сдержанный и довольно скучный образ девочки из приюта. Однако со временем Бет обретает уверенность и превращается в «темную лошадку», предпочитая носить яркие и контрастные вещи. Причем довольно часто она выбирает черно-белые наряды — совсем как в шахматах. Вообще эпоха 50-х — это благодатное время в плане моды, поэтому смотреть на костюмы того времени — сплошное удовольствие: пышные платья и идеально уложенные волосы у женщин, строгие костюмы и шляпы у мужчин. Чтобы поклонники сериала смогли лучше разглядеть все наряды Элизабет, создатели «Хода королевы» совместно с Бруклинским музеем организовали виртуальную выставку костюмов.

В «Ходе королевы» есть явные отсылки к Набокову и Льюису Кэрроллу

Наверное, не так много писателей, которые обращались в своем творчестве к теме шахмат. Одним из самых известных был, конечно, Владимир Набоков. Даже те, кто далек от мира шахмат, наверняка читали его роман «Защита Лужина». Его главный герой — аутичный и довольно неприветливый мальчик, который гениально играет в шахматы. Он катается по разным городам, чтобы поучаствовать в турнирах, в сопровождении своего сомнительного антрепренера. Параллели с сериалом довольно очевидные, правда, «Ход королевы» отличается от «Защиты Лужина» счастливым финалом. Еще одна отсылка к роману — воображаемые шахматные партии, которые Бет мысленно проигрывает на потолке, представляя, что тени деревьев — это фигурки на доске. Герой Набокова тоже повсюду видел шахматные доски — даже в самом конце в горящих окнах дома напротив. Можно найти еще одного литературного прототипа Элизабет — Алису из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

В этом можно убедиться, посмотрев последнюю серию. Во время решающего матча Бет с советским гроссмейстером Борговым звучит фраза: «Пешка становится королевой». 7 серий сериала — это 7 клеток, которые нужно пройти Алисе, чтобы стать королевой. Неслучайно в финальной сцене главная героиня даже выглядит как Белая королева — в белой шапочке и белом пальто. Она приходит на Гоголевский бульвар в Москве, где пожилые мужчины играют в любительские шахматы, и Бет говорит им: «Сыграем?» Таким образом сюжет закольцовывается, ведь в самой первой серии Бет тоже играет в шахматы с пожилым сторожем из приюта. Возможно, создатели сериала намекают нам, что мир — это своего рода шахматная доска, а мы должны достойно на ней сыграть.

Бонус

После премьеры сериала в мире резко вырос спрос на шахматы. В первые 10 дней после показа пользователи интернета стали вбивать в поиске слово «шахматы» на 273 % чаще, чем раньше. То есть каждые 6 секунд кто-то ищет информацию о шахматах. Кто знает, возможно, благодаря «Ходу королевы» у нас появится новый шахматный гений.