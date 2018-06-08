Бывший аниматор Disney потерял жену и решил показать, как меняется жизнь после невосполнимой утраты

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До октября 2017 года у Гэри Эндрюса (Gary Andrews‏) была самая простая, но очень счастливая семья: жена, двое детей, кот и собака. К сожалению, беда может прийти в любой дом, и пока глава семейства был в командировке в Канаде, его жена заболела. Гэри сразу же отправился домой, но было уже поздно. 28 октября его любимая жена Джой умерла от сепсиса. Художник остался один с двумя детьми, не зная, что делать дальше. Гэри и Джой провели вместе 19 счастливых лет, полных любви и радостных событий, поэтому не проходило и дня без светлых, но грустных воспоминаний. Процесс рисования всегда успокаивал Гэри, и, чтобы не сойти с ума от потери, он решил выплеснуть свои эмоции на бумагу, показывая, как теперь он живет без той, которая была для него всем.

AdMe.ru делится самыми эмоциональными рассказами Гэри о том, что происходит с привычной жизнью, когда из нее уходит близкий человек. Посмотреть весь дневник вы можете здесь.

1. Так началась грустная глава в его дневнике

«Люблю. Всегда».

2. Новая жизнь. Новые правила

«Объясняю детям новую схему, по которой нам теперь придется жить. Мне кажется, это должно сработать».

3. Поддержка друзей — единственное, что сейчас нужно

«Разработка плана по уходу за детьми».

4. Но иногда все же возникают трудности

«— Что ж, дети, кино закончилось. Пора спать. — Но мы же еще не ужинали. — Ой».

5. Теперь надо научиться делать то, что делала мама

«Заставляю детей помогать мне... Это не ускоряет работу, но делает скучный процесс намного веселее».

6. Никто не обещал, что новая жизнь будет легкой

«Итак, я отправился на пробежку сегодня утром. Я сказал „на пробежку“, но на самом деле это было больше похоже на то, как будто я тянул за собой пушистый якорь».

7. С котом тоже возникли проблемы

«Я кормил тебя 5 минут назад! Либо у него кратковременная потеря памяти, либо он просто жадный засранец».

8. Как со всем справлялась мама?

«Откуда столько грязной одежды, когда нас всего трое?»

9. Ее всегда не хватает, но бывают моменты, когда боль утраты напоминает о себе сильнее, чем обычно

«Я знаю, я должен идти в постель... Но сейчас это самое пустое место в мире».

10. Порой не бывает сил радоваться, даже когда все хорошо

«Прекрасный день. Дела идут хорошо. Чувствую себя тоже хорошо... Только внезапно нахлынула тоска. Это отвратительно».

11. Музыка способна затронуть самое сокровенное

«Неожиданно навернулись слезы в поезде, когда в моих наушниках заиграла песня „Prettiest Eyes“ группы The Beautiful South».

12. И еще долго напоминания о любимом человеке будут окружать буквально повсюду

«Я стоял в магазине и рассматривал вещи в стиле бохо-шик, которые ты так любила, и вынужден бороться с желанием купить что-нибудь для тебя, несмотря на то что я знаю, что тебя больше нет».

13. Самое невыносимое — это не иметь возможности поделиться чем-то прекрасным с любимым человеком

«Шесть месяцев без тебя. Сложно поверить. Так много всего произошло, о чем мне нужно рассказать тебе. Я отдал бы все, чтобы ты была рядом со мной».

14. Дети умеют отвлечь и помогают забыть обо всем на свете

«Смотрим, как Хан Соло проходит Дугу Кесселя менее чем в 12 парсеков».

15. И на миг становится легче

«Золотые моменты — бой снежками. Учусь быть счастливым заново».

16. Но своими искренними словами могут растрогать до слез

«Смотрим мультфильм „Тайна Коко“. — Бен! Мама должна быть там... в Стране мертвых. — И у нее фиолетовый дом».

17. Черты любимого человека невозможно забыть

«Международный женский день. В этот день сильных, вдохновляющих и исключительных женщин мне хотелось бы нарисовать одного-единственного человека. Люблю и очень скучаю».

18. А невидимая поддержка поможет справиться с любой задачей

«Завтра Международный день книги. Сделаю все по высшему классу».

19. Главное, что есть ради кого жить и продолжать творить

«Я очень горжусь своей маленькой командой».

20. Так выглядит сам художник

В жизни бывают ситуации, против которых мы бессильны, остается только смириться и начать жить заново. Дневник — только один из способов справиться с собственными эмоциями. А что вас спасает в моменты, когда земля уходит из-под ног?