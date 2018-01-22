Британский иллюстратор показал, как бы выглядели покемоны в реальности

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В прошлом году культовому мультсериалу о забавных существах, обладающих суперсилами, исполнилось 20 лет. За это время авторы придумали 718 их разновидностей!

Фанат из Великобритании Джошуа Данлоп (Joshua Dunlop) в своих иллюстрациях «оживил» покемонов, показав, как бы они выглядели в нашем мире.

Нам в AdMe.ru эти «ожившие» герои аниме очень понравились — спешим поделиться с вами подборкой самых ярких работ Джошуа.