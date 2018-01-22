Британский иллюстратор показал, как бы выглядели покемоны в реальности
В прошлом году культовому мультсериалу о забавных существах, обладающих суперсилами, исполнилось 20 лет. За это время авторы придумали 718 их разновидностей!
Фанат из Великобритании Джошуа Данлоп (Joshua Dunlop) в своих иллюстрациях «оживил» покемонов, показав, как бы они выглядели в нашем мире.
Нам в AdMe.ru эти «ожившие» герои аниме очень понравились — спешим поделиться с вами подборкой самых ярких работ Джошуа.
1. Пикачу
2. Оманайт
3. Псидак
4. Вапореон
5. Беллспраут
6. Оникс
7. Поливирл
8. Оддиш
9. Магнемайт
10. Гастли
11. Бидрилл
12. Кубон
А когда вы смотрели этот мультсериал, какой покемон был вашим любимчиком? Делитесь в комментариях!
Фото на превью joshdunlopconceptartist, joshdunlopconceptartist