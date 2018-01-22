Британский иллюстратор показал, как бы выглядели покемоны в реальности

В прошлом году культовому мультсериалу о забавных существах, обладающих суперсилами, исполнилось 20 лет. За это время авторы придумали 718 их разновидностей!

Фанат из Великобритании Джошуа Данлоп (Joshua Dunlop) в своих иллюстрациях «оживил» покемонов, показав, как бы они выглядели в нашем мире.

Нам в AdMe.ru эти «ожившие» герои аниме очень понравились — спешим поделиться с вами подборкой самых ярких работ Джошуа.

1. Пикачу

2. Оманайт

3. Псидак

4. Вапореон

5. Беллспраут

6. Оникс

7. Поливирл

8. Оддиш

9. Магнемайт

10. Гастли

11. Бидрилл

12. Кубон

А когда вы смотрели этот мультсериал, какой покемон был вашим любимчиком? Делитесь в комментариях!

Фото на превью joshdunlopconceptartist, joshdunlopconceptartist

24 На склад!
5 Комментарии
  • 22 января 2018
  • 5
  • 1983

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