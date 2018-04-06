Бразильская художница оживляет героев мульфильмов и кино необычным способом
Художница Натанна Эрика (Nathanna Érica) из бразильского Сан-Паулу рисует с раннего детства. Она признается, что обожает волшебные истории и выросла на мультиках Диснея. На ее сайте и в ее инстаграме вы увидите принцесс, драконов, русалочек и других любимых всеми персонажей, которые Натанна создает из бумаги и ножниц. Ее картинки получаются объемными и живыми, особенно если разглядывать их подольше. Эффект движения создается за счет многослойности и сочетания текстур. Такие работы часто называют «бумажными скульптурами».
AdMe.ru впечатлен яркими аппликациями Натанны и делится с читателями ее работами.
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Фото на превью The Phantom of the Opera/Warner Bros., nath.sketch/instagram