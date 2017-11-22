Бразильский художник дарит старым куклам внешность, о которой мечтают многие девушки

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Почти у каждой девочки в детстве была любимая кукла Барби — это чудо в потертой от времени одежде и со спутанной синтетической мочалкой на голове вместо волос. Мы и представить не могли, что куклы могут быть такими, какими их делает бразильский художник Рафинья Сильва (Rafinha Silva). AdMe.ru решил показать вам эти кукольные образы, от красоты которых захватывает дух даже у взрослых.

Первым делом Рафинья исправляет у кукол парикмахерские недочеты

Для этого он сначала избавляет «моделей» от их родных спутанных прядей, а потом самостоятельно создает крохотные парики, которые окрашивает по последнему писку моды.

На этом усовершенствование не заканчивается. Художник также подбирает для кукол соответствующую образу одежду.

И дорабатывает детали, чтобы создать ощущение полной ухоженности игрушечных красоток.

Но больше всего Рафинья любит заниматься именно волосами кукол. Он делает им идеальное окрашивание, которому могут позавидовать даже завсегдатаи салонов красоты

Иногда художник немного завивает волосы своих любимиц.

А порой награждает их сумасшедшей красоты локонами.

Подбор аксессуаров для волос делает образ законченным.

Конечно, без Кенов Барби жилось бы очень скучно. Поэтому Сильва создает шикарные образы еще и для кукол-мальчиков

Иногда Рафинья вдохновляется образами известных личностей

Вот, например, Фрида Кало.

А это одна из любимейших кукол художника, на создание которой его вдохновила Эми Уайнхаус.

Среди кукольных знаменитостей, создаваемых мастером, есть также персонажи сказок Disney

Огненно-рыжая Мерида.

Русалочка Ариэль.

И принцесса Жасмин.

Часто художник делает кукол на заказ и, повинуясь желанию покупателя, может создать совершенно фантастическое существо

Рафинья не делает тайны из своего ремесла и иногда снимает весь процесс на видео

По правде говоря, женская часть нашей редакции просто влюбилась в кукол, которых создает Рафинья, и готова снова впасть в детство, чтобы поиграть с такими красавицами. А какая кукла больше всего понравилась вам? Напишите в комментариях.