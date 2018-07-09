Болгарский дизайнер предложил 17 способов разделить страны Европы, основываясь на популярных стереотипах

Янко Цветков — картограф и дизайнер из Болгарии, который уже давно покорил интернет своими сатирическими картами стран мира. Недавно он представил новую серию карт, в которой отразил популярные стереотипы о Европе. В некоторые из них мы, если честно, до сих пор верим.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами картами стереотипов и узнать, согласны ли вы с таким разделением европейских стран.

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В какие расхожие мифы о европейских странах вы тоже верите, а с какими распрощались благодаря путешествиям и общению с иностранцами?

Фото на превью Yanko Tsvetkov

5 На склад!
0 Комментарии
  • 9 июля 2018
  • 1507

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