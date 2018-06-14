Благодаря теплым иллюстрациям вы вспомните, почему весь год ждали лето
Что для вас лето? Для многих это пора, когда можно наверстать все упущенное за время осенней хандры, зимней спячки и весеннего авитаминоза. Тот короткий промежуток в году, когда нужно успеть все: наесться ягод и фруктов, зарядиться витамином D и решиться на путешествие, о котором давно мечталось. Талантливая художница Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) в своих иллюстрациях передала атмосферу этого прекрасного времени года. Загляните в нашу статью и погрузитесь в яркие брызги летних впечатлений.
AdMe.ru вдохновился работами художницы и с удовольствием делится ими с читателями.
Это время, когда можно забыть обо всем и слиться с природой
Погрузиться в собственный мир под лучами солнца
Почувствовать себя свободным
Время, когда знакомый мир выглядит совсем иначе — хочется остановиться и все рассмотреть
Летом не нужно искать поводов для счастья, им наполнен воздух
Пора вдохнуть полной грудью
И отправляться в путешествие
Можно в короткое
А можно в продолжительное
За своей мечтой
Ветер унесет с собой любые сомнения
А вода напомнит, что в душе вы все еще ребенок
Особое летнее удовольствие — есть любимое лакомство на улице
И пить кофе
Теплый дождь заряжает силами
А холодный способен изменить судьбу
Он как будто специально выжидал момент, ведь вы столько раз были совсем близко
Время, когда стоит решиться
Пора влюбиться и сойти с ума
Да так, чтобы даже звезды не смогли отвлечь от глаз того, кто рядом
И неважно, как все закончится. Лето — это не время года, это другая жизнь, дверь в которую открывается всего раз в год
А вам понравились иллюстрации? Если да, то дополнительную порцию хорошего настроения и вдохновения можно получить на сайте художницы.
Фото на превью Yaoyao Ma Van As/instagram, Yaoyao Ma Van As/instagram