Благодаря теплым иллюстрациям вы вспомните, почему весь год ждали лето

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Что для вас лето? Для многих это пора, когда можно наверстать все упущенное за время осенней хандры, зимней спячки и весеннего авитаминоза. Тот короткий промежуток в году, когда нужно успеть все: наесться ягод и фруктов, зарядиться витамином D и решиться на путешествие, о котором давно мечталось. Талантливая художница Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) в своих иллюстрациях передала атмосферу этого прекрасного времени года. Загляните в нашу статью и погрузитесь в яркие брызги летних впечатлений.

AdMe.ru вдохновился работами художницы и с удовольствием делится ими с читателями.

Это время, когда можно забыть обо всем и слиться с природой

Погрузиться в собственный мир под лучами солнца

Почувствовать себя свободным

Время, когда знакомый мир выглядит совсем иначе — хочется остановиться и все рассмотреть

Летом не нужно искать поводов для счастья, им наполнен воздух

Пора вдохнуть полной грудью

И отправляться в путешествие

Можно в короткое

А можно в продолжительное

За своей мечтой

Ветер унесет с собой любые сомнения

А вода напомнит, что в душе вы все еще ребенок

Особое летнее удовольствие — есть любимое лакомство на улице

И пить кофе

Теплый дождь заряжает силами

А холодный способен изменить судьбу

Он как будто специально выжидал момент, ведь вы столько раз были совсем близко

Время, когда стоит решиться

Пора влюбиться и сойти с ума

Да так, чтобы даже звезды не смогли отвлечь от глаз того, кто рядом

И неважно, как все закончится. Лето — это не время года, это другая жизнь, дверь в которую открывается всего раз в год