Бельгийский художник показал всю суть нынешней жизни. Вот она, современность
Внимание, в данную минуту вы входите в злободневную вселенную художника и иллюстратора Брехта Ванденбрука (Brecht Vandenbroucke). В его саркастично преувеличенном мире каждая амбициозная попытка человека начать жить в спокойствии и гармонии обречена на провал. А все из-за полного хаоса, окружающего нас каждый день. Но только есть одно но: если вглядеться в работы Брехта, почему-то появляется ощущение, что его вселенная вовсе не преувеличенна.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на работы бельгийского таланта и сопоставить себя с его персонажами. Невесело смотреть на себя со стороны, правда?
Когда решил начать новую жизнь
Настоящая любовь
Немного о взрослении
Насилие современности
«Ничто не остановит меня»
Личное мнение
В целом другая сторона не особо отличается
Современная любовь
Игра на публику
У каждого свой уровень
Смена развлечений
Разнообразие идей vs. Идеология
Критическое мышление
Нас больше ничего не остановит
Распространение экстремальной идеологии
В нас есть плохое и хорошее. Нужно уметь сохранять баланс
Когда нужно пройти фейсконтроль
Тяжкий выбор
Время плоских экранов
Фото на превью Brecht Vandenbroucke