Бельгийский художник показал всю суть нынешней жизни. Вот она, современность

Внимание, в данную минуту вы входите в злободневную вселенную художника и иллюстратора Брехта Ванденбрука (Brecht Vandenbroucke). В его саркастично преувеличенном мире каждая амбициозная попытка человека начать жить в спокойствии и гармонии обречена на провал. А все из-за полного хаоса, окружающего нас каждый день. Но только есть одно но: если вглядеться в работы Брехта, почему-то появляется ощущение, что его вселенная вовсе не преувеличенна.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на работы бельгийского таланта и сопоставить себя с его персонажами. Невесело смотреть на себя со стороны, правда?

Когда решил начать новую жизнь

Настоящая любовь

Немного о взрослении

Насилие современности

«Ничто не остановит меня»

Личное мнение

В целом другая сторона не особо отличается

Современная любовь

Игра на публику

У каждого свой уровень

Смена развлечений

Разнообразие идей vs. Идеология

Критическое мышление

Нас больше ничего не остановит

Распространение экстремальной идеологии

В нас есть плохое и хорошее. Нужно уметь сохранять баланс

Когда нужно пройти фейсконтроль

Тяжкий выбор

Время плоских экранов

Фото на превью Brecht Vandenbroucke

9 На склад!
2 Комментарии
  • 30 июня 2018
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  • 7097

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