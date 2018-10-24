Австрийский карикатурист так честно изображает наш несовершенный мир, что становится стыдно
Австрийский художник Герхард Хадерер известен своими честными и довольно смелыми карикатурами. В ежемесячном комиксе MOFF., который издает Scherz & Schund Fabrik, вот уже на протяжении нескольких лет он бесстрашно публикует острые иллюстрации, которые буквально кричат о пороках и проблемах современного общества.
AdMe.ru подготовил 17 колких карикатур Хадерера, в которых вы без труда узнаете сегодняшний мир со всеми его «больными местами».
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Фото на превью Gerhard Haderer