Анонимный художник рисует комиксы для тех, кто в совершенстве владеет языком сарказма
Duran — настоящая легенда российского интернет-пространства. Этот анонимный художник публикует в сети свои саркастичные комиксы уже более 10 лет. Стиль Duran легко узнают, его работы набирают тысячи лайков, а на группу художника в соцсети «ВКонтакте» уже подписалось почти 800 тыс. человек.
AdMe.ru давно следит за творчеством Duran, а сегодня решил показать вам самые популярные из его свежих комиксов.
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Какой комикс Duran понравился вам больше остальных?