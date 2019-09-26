Анонимный художник из России рисует комиксы, в которых вы легко узнаете себя
Шони — это маленькие забавные человечки. Рисует их анонимный автор, который именует себя Шон Шоныч. В них удачно сочетаются ирония, нелепые ситуации и ударная доза юмора. Сегодняшние 27 иллюстраций тому доказательство.
Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом из нас есть немного от шони, стоит только присмотреться. А в конце вас ждет бонус.
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Обещанный бонус: комикс о приключениях Коли-каламбурщика
Признавайтесь, узнали себя?
Фото на превью Шони / vk.com