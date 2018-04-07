Американский художник рисует самые честные и нежные портреты — портреты наших душ
Грэм Франсиоза (Graham Franciose) — талантливый американский художник, который рисует невидимый мир — мир наших чувств и эмоций. Он вырос в творческой семье и с детства знал, что свяжет свою жизнь с искусством. Сначала Франсиоза обучался фотореализму, но потом понял, что ему неинтересно копировать реальность. Тогда художник решил нарисовать собственную вселенную.
AdMe.ru собрал лучшие иллюстрации Грэма Франсиозы. Эти картины окутаны меланхолией и глубокими размышлениями, каждая из них — отдельная история, которая не оставляет равнодушным.
Очищение
Новость пришла быстро и медленно поглотила его
Лучшие друзья
Время уходить
Всюду вместе
С двумя левыми ногами и бескорыстным сердцем
Важные вещи
Видения
Краткий миг, который длился вечно
Они никогда не переставали расти
Глупцы
Из долины
Нужно отпустить
Ритм
Оставаться молодым
Храни его в безопасности
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Спасение
Все, о чем он когда-либо мечтал
И вина всего мира недостаточно
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Сказки из леса
Что будет дальше?
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Фото на превью Graham Franciose