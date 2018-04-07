Американский художник рисует самые честные и нежные портреты — портреты наших душ

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Грэм Франсиоза (Graham Franciose) — талантливый американский художник, который рисует невидимый мир — мир наших чувств и эмоций. Он вырос в творческой семье и с детства знал, что свяжет свою жизнь с искусством. Сначала Франсиоза обучался фотореализму, но потом понял, что ему неинтересно копировать реальность. Тогда художник решил нарисовать собственную вселенную.

AdMe.ru собрал лучшие иллюстрации Грэма Франсиозы. Эти картины окутаны меланхолией и глубокими размышлениями, каждая из них — отдельная история, которая не оставляет равнодушным.

Очищение

Новость пришла быстро и медленно поглотила его

Лучшие друзья

Время уходить

Всюду вместе

С двумя левыми ногами и бескорыстным сердцем

Важные вещи

Видения

Краткий миг, который длился вечно

Они никогда не переставали расти

Глупцы

Из долины

Нужно отпустить

Ритм

Оставаться молодым

Храни его в безопасности

Поиск ответов

Спасение

Все, о чем он когда-либо мечтал

И вина всего мира недостаточно

Поиск

Сказки из леса

Что будет дальше?

Какие работы художника впечатлили вас сильнее всего? Делитесь мнениями в комментариях.