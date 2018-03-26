Американский художник рисует кинозлодеев в детстве, и они способны впечатлить даже тех, кто засыпает на фильмах ужасов
Даже отпетые негодяи когда-то были маленькими и почти милыми крошками. Именно такая идея подтолкнула американского художника Алекса Солиса (Alex Solis) на создание серии работ о самых жутких злодеях и монстрах мирового кинематографа, если бы нам «посчастливилось» увидеть их в первые годы жизни. У малышей, конечно, большие глазки и пухлые щечки, но кого они могут обмануть?
Мы в AdMe.ru не знаем, что творится в голове у этого талантливого иллюстратора, но уверены, что эти 23 маленьких чудовища произведут на вас неизгладимое впечатление.
1. Клоун Пеннивайз (Оно)
2. Дракула (Дракула)
3. Бледный человек (Лабиринт фавна)
4. Фредди Крюгер (Кошмар на улице Вязов)
5. Ганнибал Лектер (Молчание ягнят)
6. Джейсон (Пятница, 13-е)
7. Клоун Твисти (Американская история ужасов)
8. Мумия (Мумия)
9. Пинхед (Восставший из ада)
10. Франкенштейн (Франкенштейн)
11. Зефирный человек (Охотники за привидениями)
12. Зомби
13. Джокер (Бэтмен)
14. Демон Пазузу (Изгоняющий дьявола)
15. Битлджус (Битлджус)
16. Чаки (Детская игра)
17. Лизун (Охотники за привидениями)
18. Самара (Звонок)
19. Зомби Майкл Джексон (клип на песню «Триллер»)
20. Чужой (Чужой)
21. Циклоп
22. Майкл Майерс (Хеллоуин)
23. Волан-де-Морт (серия фильмов о Гарри Поттере)
Как вам эти крошки? Правда, милые?
Фото на превью alexmdc/instagram, alexmdc/instagram