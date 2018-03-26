Американский художник рисует кинозлодеев в детстве, и они способны впечатлить даже тех, кто засыпает на фильмах ужасов

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Даже отпетые негодяи когда-то были маленькими и почти милыми крошками. Именно такая идея подтолкнула американского художника Алекса Солиса (Alex Solis) на создание серии работ о самых жутких злодеях и монстрах мирового кинематографа, если бы нам «посчастливилось» увидеть их в первые годы жизни. У малышей, конечно, большие глазки и пухлые щечки, но кого они могут обмануть?