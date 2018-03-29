Американский художник перенес диснеевских персонажей в мир кино, и они вписались там круче актеров

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Художник из Массачусетса Исайя Стефенс (Isaiah Stephens) рисует с тех пор, как впервые взял в руки карандаш. Иллюстратор и аниматор в одном лице, он работает в родном городке Лоуэлл и уже успел создать обложку для итальянского издания «Голодных игр». Кстати, молодой человек тоже пишет и мечтает опубликовать собственную книгу.

В своих иллюстрациях Исайя часто обращается к персонажам всеми любимых мультфильмов. Например, он нарисовал диснеевских принцесс и их возлюбленных в образах из мелодрамы «Дневник памяти». Есть у художника «кадры» и из других известных фильмов.