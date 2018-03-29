Американский художник перенес диснеевских персонажей в мир кино, и они вписались там круче актеров

Художник из Массачусетса Исайя Стефенс (Isaiah Stephens) рисует с тех пор, как впервые взял в руки карандаш. Иллюстратор и аниматор в одном лице, он работает в родном городке Лоуэлл и уже успел создать обложку для итальянского издания «Голодных игр». Кстати, молодой человек тоже пишет и мечтает опубликовать собственную книгу.

В своих иллюстрациях Исайя часто обращается к персонажам всеми любимых мультфильмов. Например, он нарисовал диснеевских принцесс и их возлюбленных в образах из мелодрамы «Дневник памяти». Есть у художника «кадры» и из других известных фильмов.

Нам в AdMe.ru понравилась оригинальная задумка Исайи, и мы спешим поделиться с вами самыми яркими его рисунками.

Дневник памяти, 2004

Титаник, 1997

Ромео + Джульетта, 1996

Человек в железной маске, 1998

Банды Нью-Йорка, 2002

Поймай меня, если сможешь, 2002

Великий Гэтсби, 2013

Выживший, 2015

Волк с Уолл-стрит, 2013

А вы узнали своих любимых мультяшных персонажей?

Фото на превью isaiahks_art / instagram

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