Американский художник перенес диснеевских персонажей в мир кино, и они вписались там круче актеров
Художник из Массачусетса Исайя Стефенс (Isaiah Stephens) рисует с тех пор, как впервые взял в руки карандаш. Иллюстратор и аниматор в одном лице, он работает в родном городке Лоуэлл и уже успел создать обложку для итальянского издания «Голодных игр». Кстати, молодой человек тоже пишет и мечтает опубликовать собственную книгу.
В своих иллюстрациях Исайя часто обращается к персонажам всеми любимых мультфильмов. Например, он нарисовал диснеевских принцесс и их возлюбленных в образах из мелодрамы «Дневник памяти». Есть у художника «кадры» и из других известных фильмов.
Нам в AdMe.ru понравилась оригинальная задумка Исайи, и мы спешим поделиться с вами самыми яркими его рисунками.
Дневник памяти, 2004
Титаник, 1997
Ромео + Джульетта, 1996
Человек в железной маске, 1998
Банды Нью-Йорка, 2002
Поймай меня, если сможешь, 2002
Великий Гэтсби, 2013
Выживший, 2015
Волк с Уолл-стрит, 2013
А вы узнали своих любимых мультяшных персонажей?
Фото на превью isaiahks_art / instagram