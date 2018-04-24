20 предельно честных иллюстраций, глядя на которые каждая девушка подумает: «За мной следят?»

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Аманда Олеандер (Amanda Oleander) — американская художница, которая точно знает: люди ценят не идеальность, а искренность. Именно за открытость и прямоту девушкой восхищаются сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Творчество Аманды также покорило The New York Mag, Cosmopolitan и The Hollywood Reporter, которые публиковали ее работы.

AdMe.ru решил собрать для вас самые интересные иллюстрации художницы. Не сомневаемся, что каждая девушка узнает себя хотя бЫ на одной из работ Аманды.

Ты, я и мои волосы

Женщина-кошка

Поцелуй

Инвестиция в мечты

Всегда онлайн

Теплые объятия

Долгий путь домой

Лучшие подруги

Когда кто-то съел твою еду

Ночь напролет

Прогуляемся?

Слишком горячо

В объятиях кроватки

Столько всего нужно сделать, так мало времени!

В погоне за идеальной кожей

Нечего надеть

Скучаю по тебе

Всегда рядом

Мысль потерялась

Дом

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