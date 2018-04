20 предельно честных иллюстраций, глядя на которые каждая девушка подумает: «За мной следят?»

Аманда Олеандер (Amanda Oleander) — американская художница, которая точно знает: люди ценят не идеальность, а искренность. Именно за открытость и прямоту девушкой восхищаются сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Творчество Аманды также покорило The New York Mag, Cosmopolitan и The Hollywood Reporter, которые публиковали ее работы.