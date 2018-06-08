Зашифрованные произведения искусства в известных фильмах, которые вы вряд ли заметили

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Режиссеры — те же художники, ведь надо выстроить каждый кадр, чтобы он стал миниатюрным произведением искусства. А где же черпать вдохновение, как не у признанных мастеров? Например, знаменитая стена в фильме «Шоу Трумана» копирует картину Рене Магритта «Архитектура при свете луны». Такие маленькие отсылки мы и собрали в нашей статье, чтобы вы в следующий раз, смотря кино, внимательно приглядывались к декорациям: вдруг где-нибудь промелькнет знаменитое полотно?