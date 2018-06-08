Зашифрованные произведения искусства в известных фильмах, которые вы вряд ли заметили
Режиссеры — те же художники, ведь надо выстроить каждый кадр, чтобы он стал миниатюрным произведением искусства. А где же черпать вдохновение, как не у признанных мастеров? Например, знаменитая стена в фильме «Шоу Трумана» копирует картину Рене Магритта «Архитектура при свете луны». Такие маленькие отсылки мы и собрали в нашей статье, чтобы вы в следующий раз, смотря кино, внимательно приглядывались к декорациям: вдруг где-нибудь промелькнет знаменитое полотно?
AdMe.ru предлагает отложить все свои дела и посмотреть, что мы для вас приготовили.
«Архитектура при свете луны» художника Рене Магритта и «Шоу Трумана» режиссера Питера Уира
«Портрет Дайдо Белль с кузиной Элизабет»,
ранее приписываемый художнику Иоганну Зоффани, и «Белль» режиссера Аммы Асанте
«Молодая кукуруза» художника Гранта Вуди и «Воображариум доктора Парнаса» режиссера Терри Гиллиама
«Портрет Эдварда Джеймса» художника Рене Магритта и «Тайное окно» режиссера Дэвида Кеппа
«Портрет журналистки Сильвии фон Харден» художника Отто Дикса и «Кабаре» режиссера Боба Фосси
«Слоны» художника Сальвадора Дали и «Безумный Макс: дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера
«Прогулка заключенных» художника Винсента ван Гога и «Заводной апельсин» режиссера Стенли Кубрика
«Замки в Пиренеях» художника Рене Магритта и «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона
«Империя света» художника Рене Магритта и «Изгоняющий дьявола» режиссера Уильяма Фридкина
«Крик» художника Эдварда Мунка и «Крик» режиссера Уэса Крэйвена
Может, вы тоже нашли такие примеры в известных фильмах? Поделитесь с нами.
Фото на превью Avatar / foxmovies, wikia