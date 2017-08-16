9 волшебных иллюстраций, которые раскрывают всю суть кошачьего характера
Коты — одни из самых загадочных существ на планете. При всей своей независимости, они искренне привязаны к людям, а помимо приключений тяготеют к домашнему очагу и заботливым рукам хозяев.
Художнику Андрею Пальянову удалось невероятно точно передать суть кошачьего характера, а заодно рассказать историю кота-путешественника. В эти уютные иллюстрации так и хочется «закутаться» и спрятаться от всех проблем. Особенно в последнюю!
Дорога домой была долгой, путешественник хорошенько к ней подготовился
Кот увидел немало прекрасных мест
Нашел новых друзей и даже разделил с ними трапезу
Среди всех дел и приключений кот не забывал
о внешнем виде и необходимости умываться
Иногда препятствия на пути были не самыми простыми, требовали ловкости и даже отваги
Временами кот становился первопроходцем
Охотник не дремал: он ясно видел цель и выслеживал ее
Но внутри у него что-то перевернулось, когда он увидел знакомый силуэт
В объятиях своего хозяина кот почувствовал — весь проделанный путь был не напрасным. Он дома
Фото на превью Andrew Palyanov