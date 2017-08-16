9 волшебных иллюстраций, которые раскрывают всю суть кошачьего характера

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Коты — одни из самых загадочных существ на планете. При всей своей независимости, они искренне привязаны к людям, а помимо приключений тяготеют к домашнему очагу и заботливым рукам хозяев. Художнику Андрею Пальянову удалось невероятно точно передать суть кошачьего характера, а заодно рассказать историю кота-путешественника. В эти уютные иллюстрации так и хочется «закутаться» и спрятаться от всех проблем. Особенно в последнюю!

Дорога домой была долгой, путешественник хорошенько к ней подготовился

Кот увидел немало прекрасных мест

Нашел новых друзей и даже разделил с ними трапезу

Среди всех дел и приключений кот не забывал

о внешнем виде и необходимости умываться

Иногда препятствия на пути были не самыми простыми, требовали ловкости и даже отваги

Временами кот становился первопроходцем

Охотник не дремал: он ясно видел цель и выслеживал ее

Но внутри у него что-то перевернулось, когда он увидел знакомый силуэт

В объятиях своего хозяина кот почувствовал — весь проделанный путь был не напрасным. Он дома