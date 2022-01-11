9 сюжетных дыр в «Гарри Поттере», у которых есть вполне логичное объяснение

Профессор Макгонагалл появилась в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», и многие поттероманы были возмущены таким грубым нарушением канона, ведь Минерва родилась спустя несколько лет после событий, описываемых в фильме. И это далеко не первый раз, когда поклонники ловят Джоан Роулинг на сюжетных дырах.

Мы в AdMe.ru тоже любим копаться в нестыковках Поттерианы, но сегодня хотим выступить в защиту писательницы и ответить на самые каверзные вопросы к сюжету саги.

Как Минерва Макгонагалл могла преподавать в Хогвартсе до своего рождения?

В фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» промелькнула Минерва Макгонагалл. Видимо, преподаватель трансфигурации так сильно любит школу магии, что преподавала в ней еще до своего появления на свет, ведь события ленты относятся к 1927 году, а родилась Минерва в 1935-м. Казалось бы, очевидная сюжетная дыра, если только профессор не попала в Хогвартс за несколько лет до своего рождения благодаря маховику времени. Главная опасность магического артефакта в том, что тому, кто его использует, ни в коем случае нельзя встречаться с самим собой. В случае с Макгонагалл это исключено, так почему бы любознательной волшебнице не заглянуть в прошлое?

Как близнецы Уизли достали Карту мародеров?

Фред и Джордж не имели никакого отношения к Лунатику, Хвосту, Бродяге и Сохатому, и Карту мародеров получить в наследство от ее создателей они никак не могли. В фильмах не раскрывается секрет, откуда братья взяли такое сокровище, зато рассказывается в книге «Гарри Поттер и узник Азкабана». Завхоз Хогвартса Филч поймал близнецов, когда те бросили навозную бомбу, и привел в свой кабинет. Там они увидели коробку с пометкой «Особо опасные вещи». Фред и Джордж отвлекли Филча еще одной навозной бомбой и стянули карту.

А как активировали?

Чтобы активировать карту, надо знать пароль, который звучит так: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость», но близнецы Уизли знать его не могли. На вопрос о том, каким же тогда образом братья могли узнать тайну мародеров, ответила сама Джоан Роулинг: «Мне кажется, что вполне в духе Фреда и Джорджа ляпнуть что-то подобное в шутку и обнаружить, что карта оживает. Сама карта могла им помочь: в какой-то момент шутливой перебранки между ними она замерцала или еще как-то среагировала, и тогда они начали экспериментировать, подбирались все ближе и ближе и наконец нащупали точную фразу».

Почему они не увидели на ней Питера Петтигрю?

Один из главных вопросов, который задают дотошные поттероманы, заключается в том, как Фред и Джордж, владевшие Картой мародеров, могли не увидеть, что рядом с их братом Роном постоянно находится некий Питер Петтигрю — именно он прятался под обликом ручной крысы семейства Уизли. Но близнецы использовали карту не для того, чтобы следить за кем-либо, их основной целью было изучить все тайные уголки Хогвартса, чтобы устраивать шалости. Вряд ли они обращали внимание на сотни двигающихся по замку точек. Да и имя Питера Петтигрю едва ли было знакомо парням, так с чего бы им обращать на него внимание? Примерно так же ответила своим читателям и сама Джоан Роулинг.

Откуда у Фреда и Джорджа деньги на магазин приколов?

Те, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере, часто задаются вопросом: как близнецы Уизли, выросшие в бедной семье, смогли открыть свою лавочку приколов? Откуда у них первоначальный капитал? Поклонники книг о юном волшебнике знают ответ. Фред и Джордж смогли открыть свой магазин благодаря Гарри, который выиграл 1 000 галлеонов в Турнире трех волшебников и отдал эти деньги друзьям.

Как мог Волан-де-Морт не раскусить Снегга?

Волан-де-Морт — один из сильнейших магов в истории, он умел проникать в мысли других людей, но ошибся, считая Северуса Снегга своим верным слугой. Причем он был уверен в своем соратнике до конца. Однако в первой части саги Темный лорд глазами профессора Квиррелла мог видеть, что профессор зельеварения перешел на сторону Дамблдора. Так почему же он не смог раскусить Снегга? Во-первых, Северус искусно владел окклюменцией и умел надежно защищать свои мысли от постороннего вмешательства. Во-вторых, Волан-де-Морт не так уж безоговорочно доверял своему слуге. В «Принце-полукровке» Снегг объяснял Беллатрисе Лестрейндж события, связанные с философским камнем: «Он тогда был в ужасном состоянии, очень ослаб, обитал в теле посредственного волшебника. Он не решился открыться бывшему союзнику, опа­саясь, что этот союзник может выдать его Дамблдо­ру или министерству. Я глубоко сожалею о том, что он не доверился мне. В этом случае он вернулся бы к власти тремя годами раньше. А так я видел только жадного недостойного Квиррелла, пытавшегося ук­расть философский камень, и, признаюсь, я сделал все, что было в моих силах, чтобы ему помешать».

Почему Темный лорд не заключил Непреложный обет со всеми своими сторонниками?

Непреложный обет — закрепленная с помощью чар клятва, нарушителя которой ждет неминуемая смерть. Почему бы Волан-де-Морту, требовавшему от своих соратников безграничной преданности, не заключить с ними такой обет? Возможно, потому что Темный лорд понимал, что те, кто следует за ним, — не самые надежные и преданные люди. Однако, какими бы корыстными и хитрыми ни были его сторонники, он в них нуждается. Попытка заставить хранить верность с помощью обета отвернула бы от Волан-де-Морта многих сторонников, особенно влиятельных (того же Люциуса Малфоя).

Почему волшебная палочка стоит так дешево?

В мире Гарри Поттера своя валюта: золотые галлеоны, серебряные сикли и бронзовые кнаты. Галлеон стоит 17 сиклей, а сикль равен 29 кнатам. Это не очень логично и не очень удобно для подсчета и конвертации, однако некритично для сюжета. А вот стоимость вещей в магических магазинах иногда сбивает с толку. Например, волшебная палочка, уникальный и важнейший инструмент волшебника, изготовленный из по истине редких материалов, стоит дешевле учебника по зельеварению. Первая стоит 7 галлеонов, второй — целых 9. Более того, 10 галлеонов стоит один волос единорога, который часто используется для изготовления палочки. Как же так? Возможно, все дело в том, что учебник можно взять в аренду, а без собственной палочки волшебнику придется очень тяжело, поэтому она должна быть по карману даже беднейшим из магов. Не исключено, что на жезлы установлен единый тариф, а остальную стоимость мастеру оплачивает министерство.

Почему Рон использовал старую палочку Чарли? И почему она его слушалась, ведь он не разоружал брата?

Волшебная палочка сама выбирает хозяина в момент покупки. Еще один способ завладеть этим артефактом — разоружить соперника в битве. Но мы знаем, что Рон пользовался палочкой старшего брата Чарли, а Невилл — своего отца. И жезлы им подчинялись. Как же так? Джоан Роулинг со ссылкой на Олливандера объяснила, что волшебник может использовать практически любую палочку, просто палочка, которая его выберет, будет работать лучше всего. То же и с семейными связями: этот инструмент будет гораздо лояльнее относиться к родственнику своего предыдущего владельца, чем к неродному ему человеку.