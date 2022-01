9 российских красавиц, по которым 100 лет назад сходил с ума весь мир

Мэри Эристави

Ольга Бакланова

Ольга Бакланова училась во МХАТе. Несмотря на высокую конкуренцию — на 3 места претендовало 400 девушек, — она прошла отбор и попала в группу Станиславского. Стала звездой немого кино в СССР и в 1926 году продолжила карьеру в Голливуде.

Там актриса заключила контракт c Paramount Pictures, а в 40-х блистала на Бродвее.

«Мадам Бакланова впечатляюще поет и говорит с очаровательным акцентом», — писал про нее The New York Times.