9 российских красавиц, по которым 100 лет назад сходил с ума весь мир

Фильмы, снятые в 1910–1930-х годах в России, показывали и за рубежом. Красота актрис сводила с ума не только соотечественников, но и публику в Европе и США. Можно сказать, отдельным явлением стала княжна Мэри Эристави, которая работала манекенщицей у Коко Шанель и прослыла иконой моды.

Мы в AdMe.ru полюбовались на легендарных красавиц прошлого и хотим показать вам этих пленительных див.

Мэри Эристави

Мэри Эристави — грузинская аристократка, придворная дама императрицы Александры Федоровны. После иммиграции в Париж стала одной из первых моделей Коко Шанель. Признанная икона моды, поэты посвящали ей стихи. По воспоминаниям ее друзей, комната Мэри всегда была полна цветов от известных и неизвестных поклонников.

Ольга Бакланова

Ольга Бакланова училась во МХАТе. Несмотря на высокую конкуренцию — на 3 места претендовало 400 девушек, — она прошла отбор и попала в группу Станиславского. Стала звездой немого кино в СССР и в 1926 году продолжила карьеру в Голливуде. Там актриса заключила контракт c Paramount Pictures, а в 40-х блистала на Бродвее.

«Мадам Бакланова впечатляюще поет и говорит с очаровательным акцентом», — писал про нее The New York Times.

Юлия Солнцева

Солнцева училась на историко-филологическом факультете, но бросила его ради актерских курсов. Юлия сначала играла в театре, но вскоре получила главную роль королевы Марса Аэлиты в одноименном фантастическом фильме. «Аэлита» стала настоящей сенсацией. Фильм целый месяц шел в Москве с неизменным аншлагом. Критики того времени высмеяли киноленту, но позже за рубежом «Аэлиту» признали классикой кинофантастики, и в целом фильм считается важным явлением в истории киноискусства. Вероятно, это первая полнометражка о космическом полете.

Анель Судакевич

Анна Судакевич, известная как Анель, начала сниматься с 19 лет. Образ молодой актрисы был настолько ярким, что тысячи поклонников со всего СССР писали ей письма. А кокошник, в котором девушка сыграла в фильме «Победа женщины», уехал в Голливуд: он был подарен легенде немого кино — американской актрисе Мэри Пикфорд. Гостья посетила Россию во время европейского турне. Словом, в те годы слава Анель была феноменальной.

Вера Малиновская

Вера занималась балетом, в кино она дебютировала в 1924 году. Первая ее роль была эпизодической, но съемки во 2-м фильме — «Станционном смотрителе» — принесли девушке всеобщее признание. В 1927 году актриса сыграла саму себя в комедийном фильме «Поцелуй Мэри Пикфорд». Сама Мэри Пикфорд говорила о Вере так: «Я встретила очаровательную молодую русскую звезду — высокую девушку с длинными белокурыми волосами. Она была героиней лучшей картины, которую я видела там, — „Коллежский регистратор“. Возможно, что она приедет в Америку при моем содействии». В 1928 году актриса поехала на съемки в Германию и осталась за границей, но потом ушла из киноиндустрии.

Софья Гославская

Софья — представительница дворянского рода Гославских. Училась на драматических курсах при МХАТе, а в 1913–1915 годах активно снималась в немом кино. В англоязычном мире девушка известна по фильмам «Обрыв» и «Руслан и Людмила». Софья стала популярной киноактрисой, но разочаровалась в кинематографе и решила сосредоточиться на театральной карьере, так как ее, по собственному признанию, «неудержимо потянуло <...> в драму».

Анна Стэн

Анна Стэн, она же Анна Фесак, родилась в семье балетмейстера и примы-балерины Киевского театра оперы и балета. По папе она казачка, по маме — шведка. С юности Анна играла в любительском театре, в 15 лет ее талант заметил Станиславский и устроил в Московскую киноакадемию. Анна быстро стала звездой немого кино СССР. В Европе фильмы с ней имели успех, и артистка отправилась в турне, а в 1932 году уехала в Голливуд. Анна не знала языка, и у нее ушел год на то, чтобы усвоить основы английского.

Коллеги актрисы говорили, что Анна — одна из красивейших женщин своего времени наряду с Гретой Гарбо и Марлен Дитрих. В Голливуде 1930-х девушка прославилась своим умением подбирать гардероб. Продюсер Дэррил Занук сказал, что Анна одевается лучше всех, кого он когда-либо видел.

Вера Холодная

Вера Холодная с легкостью поступила в балетное училище при Большом театре, но не доучилась: против карьеры балерины была ее бабушка. Однако эффектную внешность девушки заметили киноделы и позвали Веру в кино. В 1916–1918 годах актриса достигла пика славы. Холодной предлагали огромные гонорары за рубежом, но она отказалась покинуть родину. Жизнь девушки трагически оборвалась в 1919 году. Сестра актрисы вспоминала, что с Холодной пришла проститься вся Одесса. На контрасте с фамилией душевные качества девушки были прямо противоположными: коллеги отмечали ее «исключительную ласковость и приветливость ко всем». Холодная часто занималась тем, что было несвойственно ее современницам-актрисам. Обычно она сама делала шляпки и выкройки своих платьев, причесывалась, как правило, тоже самостоятельно. А по праздникам готовила любимый салат оливье.

Вера Каралли

Вера Каралли — российская балерина и актриса немого кино. С 1914 года Вера снялась почти в 30 фильмах и стала одной из первых русских селебрити. Также она танцевала в Большом театре, работала в Русском балете Дягилева, затем в различных труппах Европы и США. В 1928-м создала Литовскую студию национального балета и стала ее руководителем.

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