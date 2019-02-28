9 романтических картин, которые таят в себе множество загадок

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Эти картины имеют тысячи поклонников по всему миру. И этими историями любви вдохновляются известные режиссеры, поэты и музыканты. Но, к сожалению, не все любители искусства знакомы с судьбами героев, изображенных на полотнах, хотя они порой куда интереснее, чем самый запутанный сериал.

Мы в AdMe.ru узнали все тайны, которые скрывают известные картины о любви, и хотим поделиться ими с вами.

Питер Пауль Рубенс «Автопортрет с Изабеллой Брант»

Автопортрет Рубенса с молодой женой написан вскоре после свадьбы. Молодая влюбленная пара сидит под кустом жимолости. Впервые в истории портрета художник изобразил на своем портрете раскованность движений, непринужденность и свободу поз. Рубенс писал не просто портрет — он писал любовь. Его барк с Изабеллой Брант был нетипичным для знати XVII века: по любви, а не по договоренности. Художник наполнил портрет личными чувствами и своим отношением к браку: брак для Рубенса — это равноправный союз, построенный на любви и доверии.

Жан-Леон Жером «Пигмалион и Галатея»

Французский художник изобразил на полотне один из самых популярных античных мифов: скульптор Пигмалион влюбился в свою статую Галатею. Своим поцелуем он оживил статую. Но Галатея так и остается для Пигмалиона чем-то недостижимым. Статуя стоит выше скульптора, и для того, чтобы подарить ей свою любовь, Пигмалион должен подняться до ее уровня. Некоторые исследователи полагают, что в картине есть отсылка к политическому строю Франции времен Жерома. Победа демократии — это такая же фантастика, как и ожившая Галатея.

Нико Пиросмани «Актриса Маргарита»

Актриса Маргарита де Севр была музой и большой любовью Нико Пиросмани. Она не обращала внимания на бедного художника и предпочитала ему совершенно других кавалеров. Пиросмани был настолько влюблен в Маргариту, что каждый день присылал ей цветы. А на день рождения к гостинице, где жила актриса, Нико отправил несколько повозок, груженных розами, пионами и сиренью. Для этого Пиросмани продал свою лавку. Но Маргарита была непреклонна. Вскоре она уехала из Грузии, так и не попрощавшись с художником. В память о своей любви Нико в 1909 году написал картину «Актриса Маргарита». Вдохновленные этой историей любви, поэт Андрей Вознесенский и композитор Раймонд Паулс написали песню «Миллион алых роз».

Огюст Роден «Поцелуй»

Одна из самых узнаваемых скульптур Родена изначально носила название «Франческа да Римини» — в честь знатной итальянской дамы и героини «Божественной комедии» Данте. Дама влюбилась в младшего брата своего мужа, но вскоре влюбленные были обнаружены, а затем убиты мужем Франчески. Если внимательно посмотреть на скульптуру, то можно увидеть, что влюбленные не касаются друг друга губами. А это значит, что они были убиты безвинно, не совершив греха.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Даная»

Царю Акрисию было предсказано, что его убьет сын его дочери. Тогда он запер молодую Данаю в подземелье и приставил с ней служанку. Однако Зевс проник к Данае в образе дождя и провел с ней ночь. Эта легенда легла в основу картины «Даная» Рембрандта. Натурщицей стала первая жена художника — Саския ван Эйленбюрх. Долгое время оставалось загадкой, почему сходство с Саскией не так очевидно, как на других картинах художника. Вскоре Саския умирает, а новая спутница художника Гертье Диркс не смогла смириться с портретом покойной возлюбленной и заставила художника изменить лицо Данаи.

Эгон Шиле «Семья»

Во время Первой мировой войны австрийский художник Эгон Шиле пишет портрет «Семья». На нем изображены сам художник, его жена Эдит Хармс и их нерожденный ребенок. Вскоре после завершения портрета от эпидемии испанского гриппа умирает беременная Эдит, а через 3 дня уходит из жизни и сам Шиле.

Густав Климт «Поцелуй»

«Поцелуй» вот уже второе столетие будоражит умы любителей живописи. Вокруг полотна витают разные легенды, ведь доподлинно не известно, кого изобразил художник. По одной из версий, Климту заказал картину некий граф. Он дал художнику медальон с изображением девушки и попросил нарисовать их вместе. Климт влюбился в незнакомку с медальона и нарисовал себя на месте графа. Другие считают, что влюбленные на картине — это сам Густав Климт и его спутница Эмилия Флеге.

Марк Шагал «День рождения»

Художник изобразил лучший день в году — собственный день рождения. Перед нами двое влюбленных. В тесной комнате их счастью не хватает места, и они поднимаются над этой реальностью. Мужчина взлетает под самый потолок, он запрокидывает голову женщины и очень нежно шепчет ей что-то на ухо. Влюбленным хочется вылететь сквозь окно в огромный безграничный мир. Именно так Марк Шагал видел свою любовь с Беллой Розенфельд. И даже после своей смерти от сепсиса Белла осталась главной музой для художника. Шагал отказывался говорить о ней как об умершей.

Рене Магритт «Влюбленные»

О том, что же хотел сказать Магритт этим полотном, до сих пор гадают критики. По одной из версий, Рене хотел изобразить неспособность человека раскрыть свои истинные чувства. Самая распространенная версия связана с детской травмой Рене. Мать художника покончила с собой, прыгнув с моста в воду. Когда тело женщины достали из воды, ее лицо было закрыто тканью. Кто-то утверждает, что Магритт увлекался историями о Фантомасе — таинственном злодее в маске. Он всегда появлялся в фильмах, будучи замаскированным тканью или чулком на голове. Однако сам Рене не соглашался ни с одной из интерпретаций картины.

Фрида Кало «Дружеские объятия вселенной, земли (Мексики), я, Диего и сеньор Шолотль»

Отношения Фриды Кало и художника Диего Риверы были очень сложными и противоречивыми. Их супружеская жизнь началась с невероятной страсти, которая перетекала в гнев, ненависть, а затем снова в страсть. Картина «Дружеские объятия вселенной» раскрывает всю сложность отношений Фриды и Диего. Ацтекская богиня земли и плодородия Сиуакоатль держит на руках Фриду, которая в свою очередь держит на руках Риверу. Искусствоведы утверждают, что с помощью этой картины Кало хотела выразить свое отношение к женственности и материнству. Тело женщины — это источник жизни на земле. А третий глаз во лбу Диего приравнивает его к божеству.