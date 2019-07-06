9 перформансов, которые сломали грань между искусством и провокацией

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Перформанс — заранее продуманное и срежиссированное действо, у которого есть сценарий, а в основе сценария лежит некая идея. Конечно же, этот вид искусства рассчитан на показ большой публике и на привлечение внимания, а кто, как не мировые звезды, сможет приковать к себе взгляд зрителя?

Красота и метафоричность некоторых перформансов привлекли внимание редакции AdMe.ru. А в качестве бонуса мы покажем наше любимое произведение этого жанра.

1. Тильда Суинтон спала в картинных галереях

На протяжении 2013 года те, кто прогуливался по музеям современного искусства, в качестве одного из экспонатов могли увидеть спящую Тильду Суинтон. Столь неожиданная встреча — основная мысль перформанса под названием «Быть может». Его идея заключается в том, что в жизни все возможно, в том числе увидеть спящую в музее знаменитость. Перформанс продолжался 7 часов, на протяжении которых Тильда спала в стеклянной коробке между экспонатами, а затем просто уходила. Неотъемлемой частью шоу являлся эффект неожиданности: не было ни графиков, ни заявлений от артистки или работников музея. Это не первый опыт актрисы: ранее она устраивала подобный спектакль в 1995 году в музеях Лондона и Рима.

2. Милла Йовович 6 часов жила в стеклянном кубе

В том же, 2013 году Милла Йовович приняла участие в проекте художницы Тары Сабкофф в рамках Венецианской биеннале. Перформанс назывался «Будущее/ Идеал», и в нем Милла попыталась передать характер типичного потребителя. Актрису на 6 часов поместили в стеклянный короб, где она занималась своими делами на виду у многочисленных зрителей, не обращая на них никакого внимания. Ее единственная связь с внешним миром — смартфон, через который она заказывала доставку товаров из интернет-магазинов. Вначале Йовович с радостью распаковывала все покупки, пока ее «стеклянный домик» не оказался полностью завален коробками. Завершился перформанс словами Миллы: «Нет, это уж слишком! Не понимаю, как все это здесь оказалось! На самом деле мне не нужно столько всего!»

3. Джей-Зи исполнял одну и ту же песню на протяжении 6 часов

В нью-йоркской галерее современного искусства Pace известный рэпер Джей-Зи провел весьма необычный концерт. На протяжении 6 часов он исполнял одну и ту же песню — «Picasso Baby» из нового альбома. В это время каждый из посетителей мог подойди и сесть напротив исполнителя. Целью рэпера было показать наступление того времени, когда граница между искусством и музыкой исчезает. После выступления Джей-Зи сказал, что вдохновился работой «В присутствии художника» Марины Абрамович, которая также была среди зрителей. Стоит отметить, что рэпер не первый, кто придумал подобное: ранее группа The National со своей композицией «Sorrow» проделала нечто похожее.

4. Джон Леннон и Йоко Оно провели целую неделю в постели

Известный перформанс «В постели за мир» придумали Джон Леннон и Йоко Оно. Свой медовый месяц пара провела в отеле Hilton Amsterdam, куда была приглашена пресса якобы для того, чтобы СМИ могли запечатлеть первые моменты брачной жизни знаменитостей. Вместо этого молодожены просто сидели в пижамах в своей постели на фоне надписей «Мир волос» и «Мир постели». Первая акция Леннонов продлилась 7 дней и была выражением протеста против войны во Вьетнаме. Через некоторое время пара повторила перформанс в Монреале: там Леннон сочинил и впервые исполнил песню «Give Peace a Chance».

5. Джеймс Франко выступил в качестве модели для Марины Абрамович

Известный мастер перформанса Марина Абрамович, уже не раз упомянутая нами в статье, давно воcхищается талантом Джеймса Франко и считает его самым интересным актером. С ее слов, все потому, что процесс создания для Джеймса важнее конечного результата. Такое отношение их и сближает, и на нем построен совместный перформанс. В 2012 году во время прямой телетрансляции на канале Sundance Абрамович покрыла обнаженное тело Джеймса Франко золотыми листками, постепенно превращая его в «живое воплощение божества». Этим художница показала превосходство процесса создания над тем, что получается в итоге.

6. Леди Гага устроила перформанс с переодеванием прямо на красной дорожке

На одном из самых важных событий в мире моды, Met Gala — 2019, Леди Гага устроила перформанс с переодеванием. Певица продемонстрировала сразу 4 наряда за то время, пока проходила по красной дорожке. Рядом со звездой шли мужчины, которые поэтапно снимали с нее одежду.

Кроме этого, Леди Гага, известная своей любовью к эпатажу, сотрудничает с «бабушкой перформанса» Мариной Абрамович. Так, ранее певица участвовала в 8-часовом марафоне по публичному чтению вслух романа Станислава Лема «Солярис».

7. Бэнкси незаметно выставил свою работу на Венецианской биеннале

Английского граффити-художника Бэнкси смело можно поставить в ряд перформансистов. На его счету множество акций: он изрезал одну из своих культовых картин, привел слона на выставку, создал «Депрессивный Диснейленд», но мы расскажем об одной из его последних работ. Так, в 2019 году Бэнкси, которого никто не пригласил на очередную биеннале в Венеции, инкогнито выставил там инсталляцию из нескольких картин. Полотна составляют единый сюжет: круизный лайнер, проплывающий мимо гондольеров. В своем инстаграме художник опубликовал видео, демонстрирующее реакцию публики. Тем самым Бэнкси поднял актуальную экологическую проблему. Лайнеры сбрасывают отходы прямо в море и загрязняют окружающую среду. Нельзя не отметить, что мэр Венеции, как и местные жители, выступают против лайнеров на территории города.

8. Лори Андерсон повторила свой знаменитый перформанс «Дуэт на льду»

В 2011 году певица и композитор Лори Андерсон повторила в Художественной галерее лондонского культурного центра «Барбикан» свое известное выступление 70-х годов «Дуэт на льду». По сценарию, Лори играет партию на скрипке, надев коньки, лезвия которых вморожены в 2 куска льда. Перформанс продолжается до тех пор, пока весь лед не растает. Выступление отчетливо отражает суть творчества актрисы, которая пытается взаимодействовать со зрителем на нескольких уровнях. В данном случае, помимо зрительного и слухового восприятия, есть еще и восприятие мысли и идеи.

9. Тильда Суинтон попробовала себя в роли необычной гардеробщицы

В 2014 году Тильда Суинтон вместе с директором Парижского музея городской моды Оливье Сайяром представили перформанс с простым названием «Гардероб», в котором актриса выступила в роли гардеробщицы. На этом простота заканчивается, а вот то, что происходило во время шоу, трудно описать словами. Принимая вещи, Тильда проделывала с ними самые неожиданные действия: кусала, гладила руками, зарывалась лицом в ткань, а далее прикрепляла корешок с номером и сдвигала в сторону. По окончании перформанса каждый получил свою вещь обратно, как и полагается, согласно выданным номерам. Суть представления заключалась в том, чтобы показать всю нелепость погони за новыми коллекциями и тщетность бесконечного потребления. Без владельца одежда выглядит как пустая оболочка, даже несмотря на всю свою модность. Ведь именно человек определяет стиль, а не его вещи.

Бонус: Ай Вэйвэй отправил 1 001 китайца в европейское путешествие

Один из самых влиятельных людей в мире современного искусства по версии ArtReview, китайский художник и архитектор Ай Вэйвэй не мог пройти мимо нашего внимания. Его работы в ироничном свете показывают происходящее в Китае и выставляются по всему миру. А в 2007 году Вэйвэй устроил масштабный перформанс «Сказка», в котором оплатил путешествие в Европу для 1 001 своего соотечественника. Без его участия эти люди не смогли бы себе позволить подобную роскошь. Помимо оплаты проезда, он предоставил людям жилье и все необходимое. Участники проекта жили в немецком городе Кассель, свободно передвигались и общались с местными жителями. Вдобавок Вэйвэй купил 1 001 стул династии Цин — эти предметы мебели стали экспонатами инсталляции в Касселе, в чем и помогли ему упомянутые участники. Все путешествие его соотечественников было задокументировано на фото и видео.