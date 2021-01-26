9 озорных комиксов, которые доказывают, что мамам никогда не бывает скучно
Быть мамой — это не только огромная ответственность, но и непрекращающиеся приключения и веселье в одном флаконе. Мама 3 детей и художница по совместительству Мария Горбунова в своем инстаграме делится иллюстрациями, которые близки каждой маме планеты своей жизненностью и отменным юмором.
Мы в AdMe.ru обожаем комиксы, ведь в них вся правда жизни выглядит не такой уж обыденной, а краски не такими серыми, какими мы привыкли порой их видеть.
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Бонус: а вот и герои иллюстраций в реальной жизни
А у вас есть дети? Поделитесь забавной фотографией ваших будней.
Фото на превью mary_chemi / instagram