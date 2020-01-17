9 мировых шедевров живописи, в которых художники спрятали секреты (Иногда очень личные)

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Картины всемирно известных художников — это не просто пейзажи, портреты и натюрморты. Порой в них спрятаны такие детали, что без искусствоведческого образования не поймешь, что к чему. Даже самый маленький штрих, необычный цвет или тень скрывают за собой историю, которой хватило бы на целую книгу.

AdMe.ru узнал все тайны 9 великих полотен прошлого. А в конце статьи вас ждет бонус: котики, которых спрятал японский художник.

1. «Сон» Пабло Пикассо и спрятанные знаки запретной страсти

На этом портрете Пикассо изобразил свою любовницу Марию-Терезу Вальтер. Маэстро потерял голову от девушки, которой едва исполнилось 17, а ему самому было 45. Позже Мария родила от Пикассо дочку, из-за чего от него ушла жена. Художник выплеснул на полотно жгучую страсть: на лице героини портрета зашифрован фаллический символ, а руки сложены у лона. Однако «Сон» изображает вовсе не страсть юной красавицы к Пабло Пикассо, а совсем наоборот: глядя на девушку как в зеркало, зрелый мужчина видел лишь свое желание. Это одна из самых дорогих картин мастера, да и вообще одно из наиболее ценных произведений искусства в истории — в 2013 году коллекционер заплатил за нее $ 150 млн.

2. «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи и краски из асфальта

Эта картина принесла Архипу Куинджи славу и деньги, в которых он отчаянно нуждался. Зрители в галерее выстраивались в очередь, чтобы проверить, не спрятал ли хитрый художник за картиной лампочку, ведь не может же картина светиться сама по себе! Куинджи сделал фантастический трюк и сыграл на цветовосприятии зрителя и оптических иллюзиях. Художник наносил мелкие штрихи черной краской, чтобы создать эффект глубины, а реку кое-где процарапывал насухую. К тому же картина выставлялась в затемненной комнате с направленным освещением. Однако главный секрет кроется в материалах: Куинджи использовал асфальтовые (битумные) краски. Правда, оказалось, что это была плохая идея: под воздействием солнечных лучей и от контакта с воздухом краски стали разлагаться. А вот так картина выглядит сейчас.

3. «Забавы» Поля Гогена и собака странного цвета

За несколько лет до смерти Поль Гоген, измученный болезнями, бедностью и непониманием современников, уезжает на Таити. Здесь он пережил самый плодотворный период творчества и написал лучшие работы. Но когда он привез картины на родину, придирчивые французы лишь скривили губы. Во-первых, зрителей раздражали непонятные названия на чужом языке. А во-вторых, сюжеты и цвета казались дикими. На парижской выставке картина «Забавы» (Arеаrеа, таит.) получила порцию обвинений, мол, не бывает на свете красных собак, а художник сошел с ума. Гоген расстроился: он-то считал, что жаркое солнце Таити красит животных, почву и людей в кирпично-красные тона.

4. «Кувшинки» Клода Моне и болезнь художника

Клод Моне был одержим живописью — одних только полотен с кувшинками он написал 250 штук. Художник создал в своем имении пруд в японском стиле, где заботливо высаживал семена растений со всего мира. Некоторые историки искусства считают, что необычные ультрафиолетовые блики на воде и прозрачные цвета на полотнах Моне появились из-за того, что у художника была катаракта. Однако это не совсем так. У Моне действительно была катаракта и к 60 мастер почти потерял зрение. В 72 года ему пришлось сделать 3 операции и удалить хрусталик из левого глаза. В результате один глаз видел все в мутном желтом цвете, а другой воспринимал сине-фиолетовые оттенки. Однако Моне писал не то, что видел своими больными глазами. Природа заставила маэстро верить не своему зрению, а воображению.

5. «Избиение младенцев» Питера Брейгеля и загадочные тени

Голландский художник Питер Брейгель Старший написал картину «Избиение младенцев» по евангельскому сюжету (царь Ирод I отдал приказ об убийстве иудейских мальчиков в Вифлееме, опасаясь конкуренции Иисуса). Однако мастер сделал это в своем стиле — он перенес действие сюжета в деревню в Нидерландах, которую разграбили оккупанты-испанцы. Так получилось полотно с двойным дном — одновременно политическое и религиозное. Однако это далеко не все секреты. Когда спустя долгое время реставраторы приступили к восстановлению картины, они заметили, что кувшины, мешки, скот и другие трофеи налетчиков отбрасывают странные тени. Оказалось, что эти тени на самом деле являются младенцами, которых художник закрасил. Но зачем? Император Священной Римской империи Рудольф II приказал Брейгелю зарисовать жестокие сцены, чтобы не расстраиваться, глядя на картину.

6. «Портрет мадам Х» Джона Сарджента и опозоренная модель

Американец Джон Сарджент переехал в Париж в надежде снискать здесь славу и заработать денег в качестве портретиста. Светская львица мадам Готро согласилась позировать молодому художнику: она рассчитывала произвести фурор и окончательно закрепиться в высшем обществе. Сарджент выставил портрет мадам Готро на Парижском салоне, только эффект получился скандальный. На картине стояла женщина с возмутительно белой кожей и глубоким декольте. К тому же для пикантности художник решил, что одна бретелька должна соскользнуть с молочно белого плеча мадам Готро. Зрители посчитали, что четкостью бровей и розовыми ушками красавица обязана косметике, что было недопустимо для приличной женщины того времени. А уж бретелька и вовсе свидетельствует о распутности светской львицы. Джон Сарджент лихорадочно пытался все исправить — он дописал злосчастную бретельку и переименовал картину в «Портрет мадам Х», только это не помогло. Мадам Готро оказалась опозорена, а художнику пришлось бежать на родину. Зато дома Сарджент все-таки стал успешным портретистом и наконец разбогател.

7. «Больной Вакх» Караваджо и травма великого художника

Микеланджело да Караваджо начал писать картину «Больной Вакх» во время тяжелой болезни. Художник свалился с лошади и полгода провел в Риме, залечивая больную ногу и страдая от безденежья. Желтушный Вакх с лихорадочно синими губами — это автопортрет Караваджо. Мастер писал картину, сидя перед зеркалом. Причем травмирована у художника была та самая нога, которую больной Вакх вытянул под столом.

8. «Пять чувств» Жака Линара и скрытый философский смысл

Художники XVII века обожали писать натюрморты, которые отличались изяществом, но были весьма незатейливы. При взгляде на картину Жака Линара мы не увидим ничего особенного — стандартный набор из фруктов и цветов на столе. Однако французский живописец зашифровал в натюрморте философский сюжет и каждый предмет имеет свое значение. Все здесь олицетворяет чувства человека. Зеркало (1) — это зрение, цветы (2) — обоняние, фрукты (3) — вкус, ноты (4) — слух, а карты и бархатный кошелек (5) — осязание.

9. «Весна» Боттичелли и оптическая иллюзия

Сандро Боттичелли, как оказалось, был не только гениальным художником, но и знатоком флоры. На полотне «Весна» вы можете рассмотреть 500 видов растений, которые прорисованы достаточно четко, чтобы их узнать. Боттичелли писал картину по заказу Лоренцо Медичи — она должна была стать свадебным подарком одному из представителей клана. Художник знал, что будущие хозяева планируют повесить полотно на высоте двух метров, и специально написал героев так, что они кажутся парящими над землей.

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