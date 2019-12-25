9 лихо закрученных историй из мира искусства, место которым не в музее, а в голливудском блокбастере

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Музеи редко ассоциируются с увлекательным досугом, и неподготовленному человеку там действительно может быть скучновато. Но если узнать о приключениях некоторых картин, которыми вы теперь имеете возможность любоваться, от скуки не останется и следа. Ведь музей, как оказалось, — место, где кипят нешуточные страсти и совершаются грандиозные преступления.

Мы в AdMe.ru взахлеб читали истории об исчезнувших и чудом спасенных произведениях искусства и уверены, что после того, как их прочтете и вы, посещение музея займет в вашем списке желаний первое место.

1. Похищение шедевров из музея Кюнстхал

16 октября 2012 года было совершено одно из крупнейших преступлений XXI века: из музея Кюнстхал в Роттердаме преступники вынесли 7 картин стоимостью $ 100–200 млн. Среди них были произведения Пабло Пикассо, Поля Гогена, Анри Матисса, Люсьена Фрейда, Мейера де Хана и Клода Моне. И хотя сигнализация сработала, полицейские не успели поймать похитителей — те пробыли в музее всего пару минут. Когда голландская полиция напала на их след в Румынии и арестовала одного из них, мать подозреваемого, испугавшись за судьбу сына, сначала зарыла похищенные картины на деревенском кладбище, а потом выкопала их и сожгла в камине.

Спустя 6 лет румынская писательница Мира Фетику получила анонимное письмо о том, что одна из картин — «Голова Арлекина» Пикассо — зарыта под деревом в румынской провинции Тулча, и действительно нашла ее там. Но затем оказалось, что это розыгрыш двух режиссеров, Барта Баля и Ива Дегриза, которые задумали его как часть художественного проекта, посвященного подделке картин.

2. Кража 3 картин Пикассо, Ван Гога и Гогена

В 2003 году из манчестерской галереи Витворда украли сразу 3 художественных произведения: «Бедность» Пикассо, «Таитянский пейзаж» Гогена и «Укрепление Парижа с лошадьми» Ван Гога. Через пару дней после анонимного звонка их нашли в заброшенном общественном туалете с запиской: «Мы не собирались их красть, мы просто хотели обратить ваше внимание на отвратительную систему безопасности». Похитители так и не были найдены.

3. «Ваза с цветами» Винсента Ван Гога

В 2010 году неизвестные преступники вырезали из рамы и средь бела дня вынесли из музея в Каире картину «Маки» («Ваза с цветами») Ван Гога стоимостью $ 50 млн. Выяснилось, что сигнализация в музее не сработала, а из 43 камер наблюдения работали только 7. Это не первое исчезновение полотна — в 1978 году его уже похищали, но несколькими годами позже картину удалось вернуть. Где она находится сейчас, неизвестно.

4. Похищение 5 полотен из парижского Музея современного искусства

В 2010 году известный вор-альпинист Вьеран Томич, прозванный Человеком-пауком за умение взбираться по стенам, по заказу известного антиквара Жан-Мишеля Корве выкрал из Музея современного искусства в Париже 5 работ Матисса, Пикассо, Брака, Леже и Модильяни на сумму около € 110 млн. Позже сообщники были арестованы, но где картины, до сих пор неизвестно.

На суде Томич признался, что изначально должен быть забрать только 1 картину — «Натюрморт с подсвечниками» Фернана Леже, но затем, загипнотизированный красотой полотен, прихватил еще 4. Он хотел украсть и 6-ю картину — «Женщину с голубыми глазами» Модильяни, но портрет «сказал» ему, что если он сделает это, то будет жалеть всю оставшуюся жизнь.

5. Самое крупное музейное ограбление в истории

В 1990 году было совершено самое крупное музейное ограбление в истории. 2 преступников, переодетых полицейскими, пришли в Музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, приковали 2 охранников наручниками к батарее в подвале и похитили 13 шедевров живописи на сумму $ 500 млн. Среди них были «Буря на Галилейском море» — единственный известный морской пейзаж Рембрандта, «Концерт» — одна из 35 сохранившихся работ Яна Вермеера, а также работы Мане, Флинка и Дега.

Несмотря на то что музей предложил за возвращение украденного $ 5 млн, а расследованием занимались лучшие умы ФБР, картины так и не были найдены, а на их месте до сих пор висят пустые рамы.

6. «Портрет женщины» Густава Климта

20 лет назад из Галереи современного искусства Риччи-Одди в городе Пьяченца на севере Италии во время ремонта бесследно исчезла работа Густава Климта «Портрет женщины». При расследовании выдвигались самые неожиданные версии — по одной из них, картину вытащили удочкой через окно в потолке. Полотно входило в список самых разыскиваемых произведений искусства и оценивалось в € 60 млн.

В декабре 2019 года полотно было неожиданно найдено: садовник, убиравший плющ, заметил в стене нишу с металлической дверцей, а за ней картину, завернутую в мешок для мусора. Экспертам еще предстоит установить ее подлинность, но сотрудники галереи уверены, что это подлинник. Как картина попала внутрь стены и провела ли она там все эти годы или ее подбросили, остается загадкой.

7. Банан за $ 150 тыс.

Художник Маурицио Каттелан создал 3 версии инсталляции под названием «Комик»: настоящие бананы, приклеенные к стене скотчем. Первые две были проданы за $ 120 тыс., а третья — за $ 150 тыс. В начале декабря другой художник, Дэвид Датуна, подошел к произведению на художественной ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич, сорвал банан со стены и съел. Датуна назвал свои действия перформансом «Голодный художник» и сказал, что $ 150 тыс. хороши на вкус.

Вызванная полиция не стала арестовывать Датуну, а автор произведения заявил, что банан — это просто идея, и от замены фрукта оно не потеряет ценности. Через 15 минут после происшествия банан просто заменили новым.

8. Картина «Спящая женщина с черной вазой»

Работа авангардного венгерского художника Роберта Берени считалась пропавшей, и единственным свидетельством ее существования было черно-белое фото с выставки 1928 года. Но в 2009 году искусствовед национальной галереи в Будапеште Герджели Барки решил посмотреть со своей маленькой дочкой детский фильм «Стюарт Литтл» про говорящего мышонка и с удивлением заметил знакомую картину, висевшую над камином в гостиной в доме Литтла. Барки написал в кинокомпанию и выяснил, что дизайнер фильма купила полотно за $ 500 в антикварном магазине в Калифорнии и после съемок оставила его себе. В 2014 году картина была возвращена в Венгрию и продана за € 229 500.

9. Картина «Любовники моей жены», Карл Калер

Картина «Любовники моей жены», написанная в 1893 году австрийским художником Карлом Калером по заказу американской миллионерши Кейт Бёрдселл Джонсон, — самое большое полотно с кошками, оно весит больше 100 кг. Идею для названия подал муж заказчицы, который называл так многочисленных кошек супруги. Чтобы закончить картину, художнику пришлось на 2 года поселиться в поместье Кейт, наблюдая за ее питомцами и делая многочисленные эскизы. Громадное полотно с 42 любимцами Джонсон произвело сенсацию на чикагской Всемирной выставке 1893 года. Но сразу после этого ее владелица скончалась, кошек раздали, а картину продали галеристу из Сан-Франциско. В 1906 году там произошло сильное землетрясение, в котором погиб создатель картины, а галерея, в которой она висела, была уничтожена. Но полотно чудом уцелело и стало знаменитым.

Одна из копий картины много лет провисели в спальне некой старушки и очень ей нравилась. В 2015 году оригинал картины купил ее сын в память о матери, заплатив за него на аукционе Sotheby’s $ 826 тыс.

Бонус: гравюра Клода Меллана

Эта гравюра XVII века с изображением Иисуса Христа в терновом венце названа «Единый единою чертою». И действительно, то, что издали напоминает обычный рисунок, вблизи оказывается изображением, созданным с помощью одной-единственной линии, которая закручивается по спирали. Все детали лица и переходы света и тени созданы с помощью утолщений этой линии. Автор работы — французский художник Клод Меллан. Для современников художника его способ гравирования остался загадкой, и повторить его так никто и не сумел.