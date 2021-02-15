9 легендарных картин, для понимания которых современному зрителю нужно поломать голову

Умение читать картину — целое искусство. Чтобы верно истолковать сюжет полотна, важно проанализировать художественные приемы, цвета и детали. Иногда этого бывает недостаточно и в поисках верных ключей нужно обратиться к историческим сведениям или фактам из биографии художника. Только тогда появляется шанс раскрыть тайну картины.

Мы в AdMe.ru еще раз изучили знаменитые полотна, и вот на какие вопросы мы попытались ответить.

Почему на картине нет мужчины и женщины, которые отражаются в зеркале? («Менины», Диего Веласкес)

Любой, кто хотя бы немного интересуется живописью, скажет, что картина «Менины» примечательна тем, что художник «сломал» четвертую стену и вовлек зрителя в сюжет. Об этом говорят зеркальное отражение на заднем фоне и взгляд портретиста, в котором Веласкес изобразил себя. Таким образом, где-то рядом со зрителем присутствуют родители девочки, которые позируют для портрета. Но недавно специалисты заявили, что если присмотреться к одной-единственной детали картины, то открывается новый смысл происходящего, и он обескураживает. Эта деталь — маленький красный кувшинчик под названием «букаро», который преподносят инфанте. Букаро изготавливали из глины с добавлением большого количества разных специй, отчего налитая в него жидкость приобретала приятный аромат. Также аристократки прошлого любили грызть букаро, потому что считалось, что эта глина способна придать коже желанную белизну. Но был и побочный эффект — галлюцинации. Стоит также обратить внимание на то, что художник указывает кистью на краску на палитре, цвет которой совпадает с цветом букаро, а в отражении есть некая красная дымка. Бледное лицо инфанты говорит о том, что модная тенденция на поедание букаро не обошла стороной и ее, потому на картине мы не видим родителей девочки: их там нет. Мужчина и женщина — плод воображения ребенка. Также тень под платьем центральной фигуры создает впечатление, что девочка парит, — намек на ее измененное состояние сознания. Зеркало в произведениях искусства часто выступает как символ потустороннего, иллюзорного, потому в нем мы видим отражение видения инфанты.

Почему девочка не выражает радость при встрече с родителями? («Французские крестьяне, нашедшие свое пропавшее дитя», Филипп Гермогенес Кальдерон)

Мужчина и женщина радуются встрече со своим ребенком, которого у них украли. Задний план говорит о том, что действие картины происходит за кулисами развлекательного мероприятия. Вероятно, крестьяне увидели свою дочь, когда та выступала перед зрителями с бубном. Пожилая женщина с музыкальным инструментом на груди являлась хозяйкой девочки. Возможно, она не крала ребенка, а купила у преступников, но рука офицера на ее запястье дает нам понять, что женщина от закона не уйдет. Можно предположить, что девочка была похищена в раннем детстве, и потому нет радости на ее лице при встрече с родителями. Она не помнит своей жизни до того, как попала в труппу бродячих артистов. Малышке кажется, что ее обнимает совершенно чужая женщина. Будем надеяться, что дома ее окружат любовью и заботой, она забудет тяготы бродячей жизни и обретет счастье рядом с родителями.

Почему помолвка не состоялась? («Прерванное обручение», Адриан Маркович Волков)

Как нетрудно догадаться по названию картины, перед нами — сватовство, которое не увенчалось успехом. Незадачливый жених, стыдливо опустив голову, стоит посреди просторной комнаты, а потенциальная невеста упала в обморок, будучи глубоко шокированной. Взгляды практически всех присутствующих обращены к непрошеным визитерам в правой части картины. На шум прибежали также любопытные слуги или дети, чьи силуэты мы видим в проеме двери. Вероятнее всего, бывшая возлюбленная героя картины с ребенком на руках пришла в сопровождении отца на помолвку взывать к совести молодого человека. Она одета гораздо скромнее упавшей в обморок барышни, а значит, целью сватовства могло служить желание породниться с богатой семьей. Скорее всего, после такого позора молодой человек не вернется к бедной девушке, а будет снова искать себе состоятельную невесту.

Почему женщины лежат прямо на рыночной площади? («Женщины Амфиссы», Лоуренс Альма-Тадема)

На картине мы явно наблюдаем женщин из разных культур или сословий. На переднем плане спят или находятся в процессе пробуждения девушки в легких нарядах и с распущенными волосами. Их окружают женщины в более солидных одеждах: одни без вражды наблюдают за проснувшимися, другие подносят им воду и пищу. Художник изобразил исторический сюжет, который был описан в трудах Плутарха. Он призван стать зрителю уроком человечности и солидарности. Греческие города Фокида и Амфисса находились в состоянии войны. Женщины из Фокиды прославляли бога Вакха, их наряды, цветочные венки и музыкальные инструменты говорят о ритуальных танцах. Само слово «вакханалия» происходит от имени этого божества, потому можно представить, насколько безудержным было ночное празднество, раз девушки случайно забрели в Амфиссу, где уснули на площади. Жительницы Амфиссы взяли гостий под свою защиту, чтобы мужчины города не причинили им вреда. Они сторожили девушек, пока те спали, и оказали им помощь поутру.

Почему девушка выглядит настолько беспомощной? («Приезд гувернантки в купеческий дом», Василий Перов)

Художником представлена неловкая встреча новоприбывшей гувернантки со своим работодателем. Смущенная девушка теребит рекомендательное письмо, стоя напротив хозяина дома. Судя по всему, мужчина недоволен тем, что у девушки мало опыта. В нем угадывается властный глава семьи, руки которого не знают черной работы. Вероятнее всего, это потомственный купец, а портрет его выдающегося предка почетно висит на стене. Стоит присмотреться к вещам гувернантки, стоящим у двери. Добротный чемодан и картонная коробка со шляпами выдают городскую девушку. На коробке имеется логотип: эти шляпы были куплены в модном столичном магазине, возможно, даже зарубежном. Багаж девушки может свидетельствовать о том, что некогда она знавала лучшие времена, но лишилась кормильца и вынуждена пойти работать. Скорее всего, она росла в хорошей семье и получила достойное образование, потому может претендовать на должность гувернантки. Девушка оказалась в неестественной для себя среде, она испытывает стыд и страх, потому ее щеки так раскраснелись. Сразу становится ясно, что в этом доме девушку не ждет ничего хорошего. Один из критиков полотна сказал так: «Не трагедия покуда, но настоящий пролог к трагедии».

Какую сделку предлагает старуха девушке? («Искушение», Николай Густавович Шильдер)

В центре картины находится молодая девушка, незамысловатый наряд которой говорит о том, что она находится у себя дома, чего не скажешь о женщине слева. Гостья сулит главной героине финансовую помощь, протягивая в одной руке драгоценный браслет, а другой рукой указывая на дверь. Присмотревшись, можно увидеть в темноте двери мужчину, который заинтересованно наблюдает. И хотя в позе девушки угадывается сопротивление, на ее лице мы видим сомнение. Она нуждается в деньгах, потому что на ее плечах лежит забота о больной матери. Огарок свечи у постели родительницы говорит о том, что ее дни могут быть сочтены, если она не получит нужных лекарств. Также на полу мы видим кошку, которая охотится и вот-вот завладеет добычей. Зверек символизирует недобрые намерения сводни.

О какой находке рассказал Леонардо с помощью этой картины? («Мадонна в скалах», Леонардо да Винчи)

На своих полотнах Леонардо да Винчи оставил множество символов, заставив потомков веками бить голову над тем, какое послание хотел донести художник. Чтение «Мадонны в скалах» невозможно без знания некоторых данных из биографии живописца. Когда Леонардо да Винчи писал эту картину, он был под впечатлением от путешествия по горным вершинам, во время которого попал в большую пещеру. Там он обнаружил множество ракушек, и они завладели умом художника. Леонардо был уверен, что ракушки зародились именно в пещере, а не попали в нее случайно. Это свидетельствовало о том, что вершины гор некогда были морским дном, что противоречило общепринятой на тот момент концепции о происхождении живых существ. На картине «Мадонна в скалах » Леонардо да Винчи зашифровал свое открытие, которое могло привести к серьезным проблемам, заяви он о нем вслух. Скалистые образования видны невооруженным глазом, а вот ракушка изображена символически. Для этого нужно присмотреться к броши Марии: это камень, обрамленный жемчугом, от которого уходит пола плаща влево вместе с рукой. Проследим за линией полы и увидим пальму, листья которой напоминают раскрытую ракушку жемчужной устрицы.

Почему женщине стало плохо от слов поэта? («Вергилий, читающий „Энеиду“ Октавии и Августу», Жан-Жозеф Тайлассон)

Римский император Октавиан Август и его сестра Октавия принимают поэта Вергилия, который пришел прочесть им поэму, прославляющую их род. Казалось бы, они должны радоваться столь лестному произведению, но в определенный момент Октавия падает в обморок. Дело в том, что Вергилий зачитал главу, где упоминается ее сын Марцелл, которого к моменту происходящих на картине событий уже не было в живых: Взгля­ни, вот Мар­целл, отяг­чен­ный добы­чей;

Ростом он всех пре­взо­шел, победи­тель во мно­гих сра­же­ньях,

Тот, кто Рим укре­пит, поко­леб­лен­ный тяж­кою сму­той... Потому женщина и лишилась чувств. Однако, придя в себя, она велела щедро наградить поэта за его стихотворения.

Почему одна из царевен одета в черное? («Три царевны подземного царства», Виктор Михайлович Васнецов)

Васнецов писал картину по мотивам народной сказки «Три царства — медное, серебряное и золотое», но почему одна из царевен стоит в разноцветном платье, а другая одета в черное? Причина кроется в том, для кого создавалось данное полотно. Это был заказ промышленника и мецената Саввы Мамонтова, построившего Донецкую каменноугольную железную дорогу. Три царевны должны были символизировать полезные ископаемые возрожденного края: золото, драгоценные камни и каменный уголь, потому цвета их одежд отличаются от тех, что в оригинальном произведении.