9 непредсказуемых комиксов для тех, кто умеет посмеяться над собой
Художник и писатель Джим Бентон (Jim Benton) видит мир иначе, чем большинство из нас, и находит повод для улыбки в любой ситуации. Благодаря ему дети по всему миру с восторгом смотрят мультсериал «Секретные материалы псов-шпионов» и зачитываются книгами о Фрэнни К. Штейне. Что касается взрослых, то их автор покорил забавными и злободневными комиксами, концовки которых не каждый сможет предугадать.
Редакцию AdMe.ru вдоволь повеселили комиксы художника, и мы решили поделиться с вами лучшими из них.
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Фото на превью www.jimbenton.com