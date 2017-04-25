9 комиксов о том, что женщины точно пользуются магией

Женщины, как и жизнь на Марсе, по-прежнему остаются загадкой. Их поведение невозможно предугадать, но там, где они появляются, мир преображается. Возможно, это происходит благодаря магии, которой бессознательно пользуется каждая женщина.

Именно этой редкой способности AdMe.ru и посвятил сегодняшний пост.

Они знают абсолютно все и обо всем

Они способны управлять пространством

В их сумочках прячется Нарния

Они могут из ничего сотворить чудо

В каждой из них уживается несколько личностей

Их многозадачности позавидовал бы сам Юлий Цезарь

Они понимают нас практически без слов

Они преображают мир вокруг одним взмахом руки

И исцеляют от всех болезней

Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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