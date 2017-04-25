9 комиксов о том, что женщины точно пользуются магией
Женщины, как и жизнь на Марсе, по-прежнему остаются загадкой. Их поведение невозможно предугадать, но там, где они появляются, мир преображается. Возможно, это происходит благодаря магии, которой бессознательно пользуется каждая женщина.
Именно этой редкой способности AdMe.ru и посвятил сегодняшний пост.
Они знают абсолютно все и обо всем
Они способны управлять пространством
В их сумочках прячется Нарния
Они могут из ничего сотворить чудо
В каждой из них уживается несколько личностей
Их многозадачности позавидовал бы сам Юлий Цезарь
Они понимают нас практически без слов
Они преображают мир вокруг одним взмахом руки
И исцеляют от всех болезней
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru
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