9 комиксов, которые заставят воскликнуть: «Да это же обо мне!»

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Идеи для комиксов Гузели Гизматуллиной подкидывает сама жизнь. Эта милая девушка — учитель английского языка по образованию и художник по призванию. Всего год назад она бросила университет, чтобы научиться рисовать, и ни разу об этом не пожалела. За это время Гузель создала множество отличных историй, которые поднимают настроение.