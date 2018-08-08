9 комиксов, которые заставят воскликнуть: «Да это же обо мне!»
Идеи для комиксов Гузели Гизматуллиной подкидывает сама жизнь. Эта милая девушка — учитель английского языка по образованию и художник по призванию. Всего год назад она бросила университет, чтобы научиться рисовать, и ни разу об этом не пожалела. За это время Гузель создала множество отличных историй, которые поднимают настроение.
AdMe.ru выбрал для вас комиксы, сюжеты которых каждому покажутся знакомыми до боли.
1. Странные люди в метро
2. На концерте
3. В фитнес-клубе
4. На работе
5. Повседневные заботы в параллельной реальности
6. Ужасная мать
7. Куда приводят мечты
8. Странный человек в театре
9. Про медведя, который не медведь
10. Настоящий магазин для взрослых
Бонус: подлинная история Снегурочки
А когда в последний раз вы встречали странных людей, чья логика казалась вам непостижимой?
Фото на превью GuzGizComics