9 картин, которые расскажут о прошлом больше, чем учебники истории

Многие известные картины скрывают в себе куда больше, чем ожидаешь увидеть. На своих полотнах художники умудряются достоверно показать события прошлого, старинные традиции и уклад жизни людей. Например, благодаря будничной зимней сцене можно узнать о климатической аномалии, произошедшей в Европе. А картина, показывающая крестьянскую школу, намекает на то, что мы сильно недооцениваем образование прошлого.

Мы в AdMe.ru знаем известные полотна, которые рассказывают о жизни людей в прошлом больше, чем учебники истории.

«Тюльпановое безумие», Жан-Леон Жером

В наше время тюльпаны — это один из символов Нидерландов. Их завезли в страну лишь в середине XVI века, а ранний этап развития тюльпановодства оказался связан с необоснованным подорожанием этих цветов, и позднее это привело к кризису. Доходило до того, что, продав несколько редких луковиц, торговец мог накопить на дом в Амстердаме. В 1636–1637 годах тюльпаны стоили немыслимых денег, а топчут их, чтобы стабилизировать цены после резкого обвала рынка. Предложение превысило спрос, отчего стоимость луковиц упала в десятки раз.

«Праздник святого Николая», Ян Стен

На этой живой и позитивной картине можно увидеть множество деталей быта и особенности празднования Дня святого Николая. На ночь дети оставляли обувь возле камина, а утром находили в ней подарки и угощения. Но один мальчик плачет: он плохо себя вел, и в его башмаке лежат розги. Старший сын указывает младшим на дымоход, через который святой Николай и приносит подарки. Также показаны традиционные презенты: петушки на палочке, имбирные пряники, орехи, апельсины и каравай. Один из мальчиков получил в подарок мячик и клюшку для гольфа, в который раньше играли зимой на замерзших каналах.

«Пока смерть не разлучит нас», Эдмунд Блэр Лейтон

Картина с характерным названием «Пока смерть не разлучит нас», кажется, показывает обычную свадьбу, а ее название является клятвой молодоженов. Но стоит взглянуть на разницу в возрасте супругов и лица гостей, и становится понятно, что это брак по расчету. В прошлом это было повсеместно распространенным явлением. Как правило, родители невесты выбирали ей более состоятельного мужа, и зачастую им оказывался пожилой мужчина, успевший накопить капитал.

«Покинутые», Гуго Мерле

На этой эмоциональной картине все еще хуже, чем кажется на первый взгляд. Плачущая женщина с ребенком сидит на земле около деревянной калитки. Она — мать-одиночка, что в XIX веке считалось большим позором. Таких девушек родители выгоняли из дома, вынуждая их переезжать и скитаться по улицам. Трагизм ситуации еще более усиливает то, что на заднем фоне проходит свадьба, о которой героине уже не приходится даже мечтать. Сюжет картины повествует о тяжелой судьбе женщин и показывает жесткие порядки того времени.

«Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского», Николай Богданов-Бельский

Это произведение Николай Богданов-Бельский посвятил своему учителю Сергею Александровичу Рачинскому, который разглядел в бедном крестьянском мальчике талант художника. На картине мы видим сельскую школу XIX века, учителя и простых деревенских мальчишек. Проходит урок арифметики, и дети занимаются устным счетом, решая сложный пример. Простые крестьяне должны были уметь сосчитать это в уме, чтобы в дальнейшем быстро вычислять, сколько нужно отмерить зерна или дать сдачи. Образование мог получить каждый, и, как можно понять, оно было отнюдь не плохим. К слову, ответ на уравнение с картины — 2.

«Охотники на снегу», Питер Брейгель Старший

В XVI веке Европа переживала вторую фазу малого ледникового периода — одного из самых холодных времен в истории. И в 1560-х, когда и писалась эта картина, отмечалось заметное снижение температуры, что сказывалось и на запасах еды. В центре сюжета — измученные охотники, которые несут скромную добычу. Левее крестьяне разожгли костер, чтобы закоптить свиную тушу, что традиционно происходило в декабре. Из-за сильных морозов реки замерзали настолько, что люди открывали на них торговые площадки. И, конечно же, катание на льду становилось основным зимним развлечением. Можно увидеть ряд игр, которыми увлечены местные: айсшток (прародитель керлинга) и соревнование с мячом и клюшками, похожее на современный хоккей.

«Пасхальный обряд», Борис Кустодиев

Картина Кустодиева погружает нас в обычаи и традиции прошлого. Люди любили Пасху, и яркие краски полотна отлично подчеркивают это. Купеческая семейная пара — главные герои картины. Они радуются и поздравляют друг друга с праздником, исполняя обряд христосования. На столе можно увидеть традиционные угощения: куличи, творожную пасху, крашеные яйца, жареное мясо, икру.

«Без имени и друзей», Эмили Мэри Осборн

Работа английской художницы Эмили Мэри Осборн рассказывает о нелегкой жизни женщин в викторианской Англии. По сюжету, молодая девушка пытается продать свою картину в местной лавке, но сталкивается с явным пренебрежением. Это видно по ее поникшему взгляду, движениям рук и тому, что даме даже не предложили присесть. По траурному наряду девушки можно предположить, что недавно она осталась сиротой. Теперь ей самостоятельно нужно обеспечивать себя и младшего брата, а продажа картин — единственный возможный источник дохода. Но, как бы ни была хороша работа, маловероятно, что художница получит за нее хоть что-то. При этом заинтересованный взгляд молодого человека на стремянке намекает на то, что картина заслуживает внимания.

«Едоки картофеля», Винсент Ван Гог

«Едоки картофеля» — одна из ранних работ Ван Гога, которая позволяет узнать больше о жизни простых людей. Сцена списывалась с будничного ужина семейства Де Гроот. Они весь день работали в поле, а перед сном собирались за столом, поедая картофель. Серые тона подчеркивают бедность обстановки. Один из мужчин сидит в верхней одежде — значит, в комнате холодно. Грубые черты лиц, которые похожи на картошку, тоже неслучайны. Так художник показывает главную составляющую жизни простой семьи: они только тем и заняты, что сажают картофель, выкапывают его, а затем едят.