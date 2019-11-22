9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

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Вряд ли в мире есть художник, который ни разу не оставлял пасхалку для своих зрителей. Кто-то скрывает за безобидным изображением комнаты пикантные детали, понятные только посвященным. Другой без слов дает пощечину общественному вкусу. Ну а третий просто пишет на обороте картины стихотворение.

Нам в AdMe.ru нравится разгадывать тайны. Поэтому мы погрузились в мир искусства и готовы объяснить, что хотели сказать известные живописцы.

1. Август Эгг «Прошлое и настоящее»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

На полотне Эгга — семья из среднего класса викторианской эпохи. Муж только что узнал об измене жены из письма, которое сжимает в руке. Левая нога мужчины стоит на портрете любовника супруги. Женщина, осознав, что ее жизнь изменится не в лучшую сторону, демонстрирует раскаяние, возможно, она в обмороке.

Если присмотреться, в зеркале можно увидеть открытую дверь, а рядом с неверной женой — чемодан и зонт: та вот-вот должна покинуть дом. Дочери не понимают, что происходит, но рядом с ними лежат бумаги — вероятно, именно они нашли злополучное письмо.

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

На 2-й части триптиха — более взрослые девочки после недавней кончины отца: одна из дочерей носит траур. На дворе — ночь, но дети не спят, вспоминают о том дне, когда из-за их нечаянной шалости разрушилась семья. После того случая доходы семьи стали значительно ниже, что понятно из обстановки спальни (кстати, на стенах до сих пор висят портреты отца и матери).

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Последняя картина посвящена матери. Теперь она живет жизнью нищенки и обитает под мостом рядом с Темзой. У нее на руках младенец: после того как муж выгнал ее, она родила еще одного ребенка.

На выставках в центре вешали 1-ю картину триптиха, а две другие располагали по бокам от нее.

2. Утагава Хиросигэ «Рисовые поля Асакусы во время Фестиваля петуха»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

На первый взгляд в полотне нет ничего примечательного. Если только вы не знаете детали: дело происходит в Асакусе (на что указывает вид из окна), районе гейш и месте для ночных увеселений. Сюжет разворачивается во время Фестиваля петуха (ныне Токийский фестиваль счастья): слева лежат небольшие грабли, чтобы «загребать» счастье.

В этот день женщины легких моральных принципов обязательно должны были работать — в противном случае пришлось бы платить штраф владелице дома терпимости. На окнах видны решетки — их обычно располагали на публичных домах. Чаша и полотенце, лежащие на подоконнике, предназначены для клиента. А хозяйка комнаты и ее гость, вероятно, скрылись за ширмой, край которой виден слева.

3. Клод Моне «Отражение облаков в пруду с водяными лилиями»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

У Клода Моне насчитывается более 100 картин, на которых изображены водяные лилии. И только одна из них имеет дурную славу: дом, в котором она оказывалась, вскоре охватывал пожар. Первой жертвой стал сам художник: на праздновании окончания работы над картиной сгорела мастерская Моне.

Следом от огня пострадали и другие владельцы полотна: кабаре на Монмартре, дом коллекционера Отто Шмитца, а в 1958 году пожар случился в Музее современных искусств в Нью-Йорке. При этом погиб один из сотрудников, а картина пострадала серьезнее, чем в предыдущих случаях.

4. Константин Коровин «Портрет хористки»

© Wikiart  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Автор картины оставил на обороте текст, где рассказал о ее создании (в 1883 году в Харькове), а кроме того, заявил, что он (а вовсе не Валентин Серов) предтеча русского импрессионизма. Коровин утверждал, что Серов в то время портретов не писал, тем самым присвоив звание первопроходца себе. Коллегами это было расценено как вызов. Прошелся живописец и по своей натурщице: "Модель была женщина некрасивая, даже несколько уродливая".

Исследователи из Третьяковской галереи считают, что это фальсификация, подстроенная самим Константином Коровиным: в Харькове он работал в середине 1887 года, параллельно готовя декорации для спектаклей. Картина написана в манере a la prima - значит, полотно было создано за один сеанс, а этот способ автор начал применять лишь в конце 80-х годов XX века.

5. Анри Жерве «Возвращение с бала»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

На балу у пары произошла ссора — предположительно из-за ревности: муж заметно старше жены. Молодая женщина хороша собой. Букет, который лежит на переднем плане, вероятно, подарен одним из воздыхателей. Возможно, муж не только устроил сцену ревности, но и бросил цветы в лицо жене. Внимательный зритель обратит внимание, что у мужчины только одна перчатка — значит, он бросил вызов сопернику, а девушка может остаться вдовой в юном возрасте.

6. Наркиз Бунин «Рыбная ловля»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Это была бы обычная бытовая зарисовка, если бы Наркиз Николаевич Бунин не изобразил в числе прочих рыбаков... Антона Чехова, Илью Репина и Льва Толстого в одних рубахах. Газеты того времени рассказывают, что незадолго до этого Репин написал портрет Толстого в босом виде. Писатель поблагодарил живописца за то, что тот оставил ему панталоны.

Наркиз Бунин пошел дальше, а коллегу-художника включил в сюжет, потому что считал смешным его преклонение перед Толстым. Общественное мнение об этом полотне разделилось: журналист Семен Любошиц написал на самой картине: «Мерзость» (зато на выставку пришло в 2 раза больше человек), а Федор Сологуб отреагировал вполне спокойно — как и сам Толстой.

7. Алексей Корзухин «Надоел»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Из названия картину легко понять, что девушка явно не рада назойливому кавалеру. Но почему у нее такое испуганное лицо? Ухажер, вероятно, приходит к возлюбленной не первый раз, он не теряет надежды завоевать ее, и, судя по раскрасневшемуся лицу, даже немного выпил. Молодая дама пытается всячески спрятаться, закрыться от того, к кому не лежит душа.

Боязнь, отразившуюся во взгляде, можно объяснить тем, что в те времена девушка не могла самостоятельно принимать решение, за кого выходить замуж. Но искусствоведы отмечают, что трагизма в картине нет (о чем говорит цветовое решение): скорее всего, девушке не придется связывать себя с нелюбимым.

8. Василий Перов «Дворник, отдающий квартиру барыне»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Чтобы понять замысел автора полотна, нужно вспомнить, что раньше полномочия дворника были гораздо шире, чем сейчас. Он был кем-то вроде старшего по подъезду и больше занимался управленческой работой: относил паспорта в полицейский участок для прописки, следил за порядком и так далее. На картине Перова дворник указывает обедневшим дворянкам на их квартиру: жилье дворников, как здесь, часто размещалось во дворе доходных домов.

Герой картины явно указывает на верхний этаж, а там, как правило, находились квартиры для наименее обеспеченных жильцов. Василий Перов дважды рисовал эту картину. На полотне, нарисованном через 12 лет, дворник одет в красную рубаху, у него более злое выражение лица, а на табличке над дверью появилась ошибка: вместо «Кодворнику» написано «Кадворнику». При этом одежды женщин стали более простыми.

9. Павел Федотов «Все холера виновата»

© Wikimedia commons  

9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

Смысл картины можно истолковать неверно, если не знать одной детали. Сначала кажется, что автор изобразил бытовую сцену во время эпидемии холеры. Но сам художник писал полотно с ироническим подтекстом. На задней стороне он написал такое стихотворение:

«Как лукавого в грехах,
Наш брат вечно укоряет
Так, когда холеры страх
В городе гуляет.
Все всему она виной,
Все холера. Так, иной
Чуть до вкусного дорвется,
Не утерпит — так нажрется,
Что в здоровую-то пору
Переварить желудку впору.
Так, подчас забывши страх,
На приятельских пирах
Выпьют одного вина
По полдюжины на брата.
Смотришь — худо. Кто ж вина?
Все холера виновата».

Герой пал жертвой вовсе не холеры, а неумеренного употребления еды и горячительного.

А вы знаете историю какой-нибудь еще картины? Чем она вас впечатлила?

Фото на превью Wikimedia commons

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