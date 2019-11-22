9 известных полотен, за которыми скрываются истории похлеще, чем в остросюжетных романах

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Вряд ли в мире есть художник, который ни разу не оставлял пасхалку для своих зрителей. Кто-то скрывает за безобидным изображением комнаты пикантные детали, понятные только посвященным. Другой без слов дает пощечину общественному вкусу. Ну а третий просто пишет на обороте картины стихотворение.

Нам в AdMe.ru нравится разгадывать тайны. Поэтому мы погрузились в мир искусства и готовы объяснить, что хотели сказать известные живописцы.

1. Август Эгг «Прошлое и настоящее»

На полотне Эгга — семья из среднего класса викторианской эпохи. Муж только что узнал об измене жены из письма, которое сжимает в руке. Левая нога мужчины стоит на портрете любовника супруги. Женщина, осознав, что ее жизнь изменится не в лучшую сторону, демонстрирует раскаяние, возможно, она в обмороке. Если присмотреться, в зеркале можно увидеть открытую дверь, а рядом с неверной женой — чемодан и зонт: та вот-вот должна покинуть дом. Дочери не понимают, что происходит, но рядом с ними лежат бумаги — вероятно, именно они нашли злополучное письмо.

На 2-й части триптиха — более взрослые девочки после недавней кончины отца: одна из дочерей носит траур. На дворе — ночь, но дети не спят, вспоминают о том дне, когда из-за их нечаянной шалости разрушилась семья. После того случая доходы семьи стали значительно ниже, что понятно из обстановки спальни (кстати, на стенах до сих пор висят портреты отца и матери).

Последняя картина посвящена матери. Теперь она живет жизнью нищенки и обитает под мостом рядом с Темзой. У нее на руках младенец: после того как муж выгнал ее, она родила еще одного ребенка. На выставках в центре вешали 1-ю картину триптиха, а две другие располагали по бокам от нее.

2. Утагава Хиросигэ «Рисовые поля Асакусы во время Фестиваля петуха»

На первый взгляд в полотне нет ничего примечательного. Если только вы не знаете детали: дело происходит в Асакусе (на что указывает вид из окна), районе гейш и месте для ночных увеселений. Сюжет разворачивается во время Фестиваля петуха (ныне Токийский фестиваль счастья): слева лежат небольшие грабли, чтобы «загребать» счастье. В этот день женщины легких моральных принципов обязательно должны были работать — в противном случае пришлось бы платить штраф владелице дома терпимости. На окнах видны решетки — их обычно располагали на публичных домах. Чаша и полотенце, лежащие на подоконнике, предназначены для клиента. А хозяйка комнаты и ее гость, вероятно, скрылись за ширмой, край которой виден слева.

3. Клод Моне «Отражение облаков в пруду с водяными лилиями»

У Клода Моне насчитывается более 100 картин, на которых изображены водяные лилии. И только одна из них имеет дурную славу: дом, в котором она оказывалась, вскоре охватывал пожар. Первой жертвой стал сам художник: на праздновании окончания работы над картиной сгорела мастерская Моне. Следом от огня пострадали и другие владельцы полотна: кабаре на Монмартре, дом коллекционера Отто Шмитца, а в 1958 году пожар случился в Музее современных искусств в Нью-Йорке. При этом погиб один из сотрудников, а картина пострадала серьезнее, чем в предыдущих случаях.

4. Константин Коровин «Портрет хористки»

Автор картины оставил на обороте текст, где рассказал о ее создании (в 1883 году в Харькове), а кроме того, заявил, что он (а вовсе не Валентин Серов) предтеча русского импрессионизма. Коровин утверждал, что Серов в то время портретов не писал, тем самым присвоив звание первопроходца себе. Коллегами это было расценено как вызов. Прошелся живописец и по своей натурщице: "Модель была женщина некрасивая, даже несколько уродливая". Исследователи из Третьяковской галереи считают, что это фальсификация, подстроенная самим Константином Коровиным: в Харькове он работал в середине 1887 года, параллельно готовя декорации для спектаклей. Картина написана в манере a la prima - значит, полотно было создано за один сеанс, а этот способ автор начал применять лишь в конце 80-х годов XX века.

5. Анри Жерве «Возвращение с бала»

На балу у пары произошла ссора — предположительно из-за ревности: муж заметно старше жены. Молодая женщина хороша собой. Букет, который лежит на переднем плане, вероятно, подарен одним из воздыхателей. Возможно, муж не только устроил сцену ревности, но и бросил цветы в лицо жене. Внимательный зритель обратит внимание, что у мужчины только одна перчатка — значит, он бросил вызов сопернику, а девушка может остаться вдовой в юном возрасте.

6. Наркиз Бунин «Рыбная ловля»

Это была бы обычная бытовая зарисовка, если бы Наркиз Николаевич Бунин не изобразил в числе прочих рыбаков... Антона Чехова, Илью Репина и Льва Толстого в одних рубахах. Газеты того времени рассказывают, что незадолго до этого Репин написал портрет Толстого в босом виде. Писатель поблагодарил живописца за то, что тот оставил ему панталоны. Наркиз Бунин пошел дальше, а коллегу-художника включил в сюжет, потому что считал смешным его преклонение перед Толстым. Общественное мнение об этом полотне разделилось: журналист Семен Любошиц написал на самой картине: «Мерзость» (зато на выставку пришло в 2 раза больше человек), а Федор Сологуб отреагировал вполне спокойно — как и сам Толстой.

7. Алексей Корзухин «Надоел»

Из названия картину легко понять, что девушка явно не рада назойливому кавалеру. Но почему у нее такое испуганное лицо? Ухажер, вероятно, приходит к возлюбленной не первый раз, он не теряет надежды завоевать ее, и, судя по раскрасневшемуся лицу, даже немного выпил. Молодая дама пытается всячески спрятаться, закрыться от того, к кому не лежит душа. Боязнь, отразившуюся во взгляде, можно объяснить тем, что в те времена девушка не могла самостоятельно принимать решение, за кого выходить замуж. Но искусствоведы отмечают, что трагизма в картине нет (о чем говорит цветовое решение): скорее всего, девушке не придется связывать себя с нелюбимым.

8. Василий Перов «Дворник, отдающий квартиру барыне»

Чтобы понять замысел автора полотна, нужно вспомнить, что раньше полномочия дворника были гораздо шире, чем сейчас. Он был кем-то вроде старшего по подъезду и больше занимался управленческой работой: относил паспорта в полицейский участок для прописки, следил за порядком и так далее. На картине Перова дворник указывает обедневшим дворянкам на их квартиру: жилье дворников, как здесь, часто размещалось во дворе доходных домов. Герой картины явно указывает на верхний этаж, а там, как правило, находились квартиры для наименее обеспеченных жильцов. Василий Перов дважды рисовал эту картину. На полотне, нарисованном через 12 лет, дворник одет в красную рубаху, у него более злое выражение лица, а на табличке над дверью появилась ошибка: вместо «Кодворнику» написано «Кадворнику». При этом одежды женщин стали более простыми.

9. Павел Федотов «Все холера виновата»

Смысл картины можно истолковать неверно, если не знать одной детали. Сначала кажется, что автор изобразил бытовую сцену во время эпидемии холеры. Но сам художник писал полотно с ироническим подтекстом. На задней стороне он написал такое стихотворение: «Как лукавого в грехах,

Наш брат вечно укоряет

Так, когда холеры страх

В городе гуляет.

Все всему она виной,

Все холера. Так, иной

Чуть до вкусного дорвется,

Не утерпит — так нажрется,

Что в здоровую-то пору

Переварить желудку впору.

Так, подчас забывши страх,

На приятельских пирах

Выпьют одного вина

По полдюжины на брата.

Смотришь — худо. Кто ж вина?

Все холера виновата». Герой пал жертвой вовсе не холеры, а неумеренного употребления еды и горячительного.

А вы знаете историю какой-нибудь еще картины? Чем она вас впечатлила?