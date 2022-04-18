9 известных картин, в которые закралась случайная или намеренная ошибка

Рассматривая шедевры знаменитых живописцев, мы часто теряем способность критически мыслить: авторитет давит. А если и заметим на картине какую-нибудь сомнительную деталь, то скорее подумаем, что сами чего-то недопоняли. Между тем художники тоже люди и могут ошибаться, а некоторые нарочно допускают «оплошности», превращая их в некий тайный шифр.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о картинах, в которых действительно есть кое-что странное. А вы можете проверить себя и попробовать сначала найти эти детали самостоятельно, прежде чем прочитаете описание.

«Портрет генуэзской аристократки с сыном», Антонис Ван Дейк

На картине нарушены соразмерность и пропорции. Если дама встанет, ее рост будет просто огромным, а правая нога окажется длиннее левой. При этом голова выглядит слишком маленькой. Ван Дейк нарочно удлинял тело и конечности заказчиков-аристократов. В те времена это был способ им польстить, выказать свое почтение.

«Нахождение Моисея», Никола Пуссен

Никола Пуссен, написавший эту картину в 1638 году, не бывал в Египте и не видел пирамид, тем не менее решил добавить эту деталь на свое полотно. По библейским описаниям, младенца Моисея дочь фараона нашла в Ниле, от берегов которого до ближайшей пирамиды около 10 км. Форма пирамиды также не соответствует действительности. Кроме того, у персонажей на картине обувь, одежда и прически явно греческого и римского происхождения.

«Поклонение волхвов», Сандро Боттичелли

Внимательным любителям искусства покажется странной линия горизонта на этом полотне: если посмотреть на крышу здания, угол ее наклона должен быть значительно меньше. Однако это не ошибка, а особенности построения перспективы Боттичелли.

«Натюрморт с котом и падающей вазой с цветами», Абрахам Миньон

Написанные с высокой точностью цветы, ваза и брызги воды контрастируют на этом натюрморте со странно выглядящим зверем, который является, по всей видимости, котом. И хотя кошки (в отличие от слонов) в XVII веке были вполне привычными домашними животными, Абрахам Миньон будто бы никогда их не видел и написал демоническое существо с чужих слов. Возможное объяснение кроется в предвзятом отношении к кошкам в Средневековье и в более поздний период. Считалось, что они связаны с темными силами, и потому им часто придавали неприятные черты.

«Всадница», Карл Брюллов

Если посмотреть на ветки деревьев, то можно заметить, что ветер дует влево. Однако вуаль на шляпке всадницы развевается вправо. Карл Брюллов допустил эту «ошибку» нарочно, давая понять, что реализм в его работах — это не главное.

«Портрет Изабеллы д’Эсте», Тициан

На момент написания картины заказчице было больше 60 лет. Маркиза попросила художника омолодить ее на 40 лет. Самое интересное, что дама даже не позировала мастеру. Последнему пришлось рисовать по старому портрету и письменным описаниям, так как заказчица искренне верила в то, что слова отражают сущность человека гораздо точнее живых встреч.

«Муза, вдохновляющая поэта», Анри Руссо

С этим полотном связан забавный казус. Примитивист Анри Руссо написал портрет Гийома Аполлинера и его возлюбленной в благодарность за посвященные ему стихи. Но при первом показе поэт отверг картину и страшно обиделся на художника. Дело в том, что его муза Мари Лорансен была миниатюрной женщиной, а на портрете она получилась объемнее, чем сам Аполлинер, выглядевший довольно упитанным. «Так ведь большому поэту нужна большая муза!» — оправдывался мастер. Кроме того, Мари просила нарисовать турецкие гвоздики — символ поэтов, но Руссо ошибся и вместо них изобразил левкои — символ смерти. Потом, правда, поэт простил Руссо, а Мари Лорансен, говорят, очень смеялась, когда увидела себя на портрете.

«Марселла Арон (мадам Тристан Бернард)», Жан Эдуар Вюйар

Портрет «Марселла Арон (мадам Тристан Бернард)» называют самой слабой работой постимпрессиониста Эдуара Вюйара. Считается, что художник здесь явно «перестарался»: беспорядочно распределенные конфликтующие цвета и узоры вносят дисгармонию и делают картину не очень приятной для глаза.

«Цветочный рынок», Лоуренс Альма-Тадема

Лоуренс Альма-Тадема был одним из самых известных художников XIX века. Он прославился детальным изображением исторических сюжетов. Прежде чем приступить к очередной картине, живописец тщательно исследовал документы, чтобы как можно точнее передать колорит эпохи. Его полотна даже использовали голливудские режиссеры во время работы над историческими постановками. Однако и на старуху бывает проруха. В 1868 году Альма-Тадема изобразил цветочный рынок в Древнем Риме, на котором, как мы можем заметить, продаются кактусы и агава — растения, которые еще не были завезены из Америки.