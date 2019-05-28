9 известных картин, под слоем краски которых скрываются совсем другие изображения (Первоначальная Джоконда восхищает)

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Художники и писатели нередко настолько изменяют свои произведения в процессе работы, что конечный вариант разительно отличался от исходного. А бывает и так, что в жизнь картины или текста вмешивается редактор или другой художник. И если от литературных произведений остаются черновики, по которым мы можем восстановить процесс работы над книгой, то с изобразительным искусством все сложнее.

AdMe.ru провел свое расследование и обнаружил картины-призраки под известными полотнами, о которых никто раньше даже не догадывался.

1. «Черный квадрат» Казимира Малевича

Эта картина всегда вызывала много споров. А новая волна обсуждений вспыхнула в 2015 году, ровно через 100 лет после ее создания, когда под слоем черной краски было обнаружено сначала одно, а потом и другое скрытое изображение. Причем относятся эти изображения к разным направлениям в живописи. Первое — к кубофутуризму, а второе, лежащее непосредственно под черным квадратом, — к протосупрематизму. Так, по мнению некоторых исследователей, три изображения друг на друге символизируют переход художника от одного направления к другому. Более того, была найдена и расшифрована надпись на картине. Звучит она так: «Битва негров в темной пещере». Специалисты считают, что это отсылка к ныне утраченной картинке Альфонса Алле, представляющей собой черный прямоугольник.

2. «Дама с единорогом» Рафаэля Санти

История произошедших изменений с этой картиной остается загадкой. А вот восстановить первоначальное изображение реставраторам удалось. Изначально на полотне была нарисована некая дама, которую впоследствии решили сделать святой: добавили пальмовую ветвь, мученическое колесо и даже накидку на плечи набросили. А единорога, который, видимо, не очень-то вписывался в концепцию, и вовсе убрали. Впервые картина стала известна под названием «Святая Екатерина Александрийская». Когда же реставраторы продолжили изучение полотна, то выяснилось, что, во-первых, изначально вместо единорога дама держала в руках маленькую собачку. А во-вторых, сам Рафаэль рисовал только женщину, пейзаж и небо, а детали (колонны, парапет, собаку) дорисовывал другой художник. Кстати, именно для изучения данной картины впервые был использован рентген.

3. «Анжелюс» Жана-Франсуа Милле

Тайна этой картины была раскрыта благодаря другому известному художнику — Сальвадору Дали. Полотно не давало ему покоя, он перерисовал фигуры людей в том или ином виде на своих работах более 60 раз. Но все никак не мог понять причину столь глубокой скорби мужчины и женщины. В конце концов Дали попросил специалистов Лувра исследовать картину. Они согласились, и, как оказалось, не зря. На картине обнаружили скрытый слой, на котором был нарисован умерший некрещеный ребенок, которого хоронили в поле. Потом и в мемуарах Милле нашли информацию о том, что первоначально картина называлась «Похороны ребенка в поле». Но для облегчения продажи была переименована. Дали же прокомментировал открытие просто: «Я всегда чуял смерть в этой картине».

4. «Старый человек в военном костюме» Рембрандта ван Рейна

Рембрандт, как и некоторые другие художники, порой писали одни свои картины поверх других. И до сих пор исследователи находят изображения-призраки. Так, в 1968 году ученые впервые обнаружили второй портрет под полотном «Старый человек в военном костюме». Но детально его рассмотреть и изучить удалось лишь в 2015 году благодаря новым технологиям. Специалисты полагают, что на картине изображен отец художника. А вот с идентификацией человека, чей портрет был обнаружен под видимым для всех слоем, исследователи затрудняются.

5. «Лоскут травы» Винсента Ван Гога

В 2008 году бельгийские и нидерландские ученые обнаружили на одной из картин известного художника Ван Гога скрытый слой. «Лоскут травы» выполнен в сине-зеленых тонах, а скрытое изображение — в красно-коричневых цветах. Более того, это оказался портрет женщины. Она напоминает крестьянку, но личность человека на портрете не установлена. Специалисты считают, что из-за недостатка средств Ван Гог просто писал одну картину поверх другой, экономя таким образом полотна.

6. «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи

Французский инженер Паскаль Котте выяснил, что на известной картине да Винчи «Дама с горностаем» не должно было быть зверька вообще. Художник добавил его уже позднее, причем у специалистов нет единого мнения, для чего именно. Существует лишь несколько версий. По одной из них, на картине изображена любовница герцога Миланского, эмблемой рода которого как раз и был горностай. По второй версии, возможно, девушка была беременна, а зверек, прикрывающий живот, символизирует чистоту и целомудрие. Наконец, по третьей версии, изображенная девушка была очень властной и держала герцога под контролем. Да и вообще полагают, что на картине изображен не горностай, а просто белый хорек.

7. «Зачарованная поза» Рене Магритта

Для воссоздания этой картины ученым пришлось пройти настоящий квест. Полотно выставлялось в первой трети ХХ века, а потом исчезло. Считалось, что оно было просто уничтожено художником. Ситуация изменилась, когда в 2013 году сотрудники Музея современного искусства в Нью-Йорке заподозрили, что под картиной Рене Магритта «Портрет» скрыто другое изображение. Был сделан рентген, и там действительно обнаружился... торс девушки с исчезнувшей картины. Тогда и начались поиски оставшихся четырех частей. Завершились они только в 2017 году. Недостающие части были найдены под другими картинами и в других музеях. Однако собрать пазл не удалось, так как для этого пришлось бы уничтожить другие полотна. Поэтому картину восстановили лишь в цифровом виде.

8. «Вид песков Схевенингена» Хендрика ван Антониссена

Как и со многими другими картинами, о наличии каких-то скрытых изображениях на этой никто не подозревал. Когда же пришло время реставрации и специалисты убрали слой старого лака, то на горизонте проступил силуэт человека, смотрящего на что-то, похожее на парус. Когда исследование продолжилось, выяснилось, что люди собрались на берегу не просто так. Оказывается, рядом лежит большой кит, на котором стоит человек. А парус — это плавник морского млекопитающего. Закрашено же животное было, по мнению ученых, в XVIII или XIX веке, чтобы не вызывать возмущение публики из-за мертвого кита.

9. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Одна из самых известных и загадочных картин продолжает удивлять весь мир своими тайнами. Под изображением Моны Лизы найдены еще два портрета. И тут ученые разделились на два лагеря. Кто-то считает, что результаты исследований могут значительно повлиять на восприятие шедевра и раскрытие его тайн. Другие же полагают, что исследователи обнаружили лишь творческий процесс и никаких других портретов на картине не изображено. Представители Лувра пока официальных комментариев по этому поводу не давали.