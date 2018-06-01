9 интригующих комиксов, которые вызывают и смех, и стыд одновременно

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вот уже 17 лет нас радуют комиксы The Perry Bible Fellowship. Эти работы в первую очередь могут понравиться любителям черного юмора. Авторы студии уверены, что в мире нет запретных тем, над которыми нельзя шутить, если делать это качественно и смешно.