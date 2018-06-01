9 интригующих комиксов, которые вызывают и смех, и стыд одновременно

Вот уже 17 лет нас радуют комиксы The Perry Bible Fellowship. Эти работы в первую очередь могут понравиться любителям черного юмора. Авторы студии уверены, что в мире нет запретных тем, над которыми нельзя шутить, если делать это качественно и смешно.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с подборкой наиболее известных творений авторов. Спешите оценить!

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Да уж, юмор за гранью фола, однако сложно поспорить с тем, что это смешно. Какой из этих комиксов заставил вас улыбнуться?

Фото на превью The Perry Bible Fellowship

9 На склад!
2 Комментарии

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