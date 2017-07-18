9 фатальных ошибок реставраторов, о которых говорил весь мир

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Задача реставраторов — восстанавливать обветшалые и поврежденные произведения искусства. Эта работа творческая, но совсем не простая: неверное движение — и шедевр испорчен, поэтому проколы неизбежны. AdMe.ru собрал нашумевшие случаи, когда реставрация пошла не так, как планировалось.

1. Испорченная фреска

Самый нашумевший случай неудачной реставрации произошел в Испании. 80-летняя Сесилия Хименес вызвалась восстановить облупившуюся фреску с изображением Иисуса в местном соборе. Но почему-то у нее вышло совсем не похоже на оригинал, видимо, зрение подвело пожилую женщину. Можно спорить бесконечно, зло или благо сотворила Сесилия. С одной стороны, фреска была испорчена. С другой стороны, собор стал известен на весь мир, а Сесилию называют новым Гойей.

2. Герои фрески, лишившиеся глаз

Восстановление фресок в Сикстинской капелле было самой масштабной реставрационной работой ХХ века. Но многие искусствоведы считают, что она оказалась неудачной. Когда мастера очищали своды от копоти, они затронули верхний слой фресок с поправками самого Микеланджело. В результате некоторые герои даже лишились глаз.

3. Фантазия Берлускони

В 2010 году у входа в резиденцию премьер-министра Италии Сильвио Берлускони установили статуи Марса и Венеры, датированные 175 годом нашей эры. Фигуры были найдены уже с отбитыми частями тела. Берлускони дал распоряжение восстановить статуи. С виду получилось неплохо, но искусствоведы не оценили порыва премьер-министра. Считается, что переделывать памятники старины на свой лад — сродни вандализму, ведь мы не знаем, как первоначально выглядели фигуры. Сейчас Марсу и Венере вернули первоначальный облик.

4. Осветленная картина

Работа Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» после реставрации стала выглядеть гораздо светлее. Если раньше преобладали пасмурные темные оттенки, сейчас картина выглядит очень ярко, как будто действие происходит в солнечный день. По мнению экспертов, это противоречит замыслу да Винчи. Некоторые из специалистов комитета Лувра в знак протеста против такой реставрации даже покинули свои посты. Но так ли плоха работа реставраторов?

5. Неузнаваемый Ленин

В Краснодарском крае, Россия, после реставрации памятник Ленину приобрел непропорционально длинную руку и чье-то чужое лицо. Оказывается, памятник имел такой вид уже давно, но его фотографии на глаза широкой общественности попали только в 2016 году. История с монументом даже появилась на центральном телевидении. После этого вождя мирового пролетариата привели в надлежащий вид.

6. Великая Китайская стена

Великая Китайская стена — крупнейший памятник архитектуры на земле, и, к сожалению, он тоже постепенно разрушается. Несколько лет назад реставраторы неудачно реконструировали один из самых красивых участков стены длиной 780 метров, просто покрыв его слоем бетона. Сейчас в отношении недобросовестных реставраторов проводится расследование, а остальные части стены реставрируются более бережно.

7. Замок Матрера

Реконструкция старинной крепости Матрера в Испании получилась весьма спорной: башня стала выглядеть слишком современно. Оказалось, реконструктор Карлос Кеведо Рохас хотел, чтобы было ясно, какие части крепости являются новыми, а какие — древними. Кстати, авторитетное сообщество архитекторов Architizer встало на сторону Рохаса и присудило ему награду. Но местные жители все равно остались недовольны.

8. Борода Тутанхамона

В 2014 году сотрудница Каирского музея уронила золотую 10-килограммовую маску Тутанхамона и у реликвии откололась борода. Вместо того чтобы пойти к профессионалам, женщина обратилась к своему мужу, реставратору средней руки. Он приклеил бороду на необратимый клей не под тем углом. При этом он испачкал подбородок Тутанхамона клеем и решил отскоблить его, в итоге на маске образовались царапины. К счастью, недавно маску удалось восстановить.

9. Младенец с чужой головой

Скульптура Девы Марии и младенца Иисуса в городе Садбери, Канада, пострадала от вандалов — младенцу отбили голову и куда-то унесли. Художница Хизер Уайз вызвалась слепить новую голову, но результат ее работы выглядел более чем странно и вызвал недовольство местных жителей. Но в итоге действия Хизер сыграли положительную роль: у человека, укравшего настоящую голову, дрогнуло сердце и он принес ее назад. Скульптура была восстановлена.

Вместо послесловия

Стоит заметить, что случаи неудачной реставрации произведений искусства можно пересчитать по пальцам. Зато бессчетное количество работ мастеров прошлого дошло до наших дней именно благодаря кропотливой работе реставраторов. Один из наглядных примеров — эта скульптура ангела на базилике Святого Петра в Ватикане.