9 фактов об известных людях, в которые мы верим с детства. А это миф

Мы уверены, что Пушкин был жгучим брюнетом, потому что привыкли видеть его таким на фото. А еще потому, что знаем о его африканском происхождении. Реальная внешность Александра Сергеевича отличалась от этих стереотипов. Кстати, внешность Лермонтова тоже наверняка удивила бы многих поклонников «Героя нашего времени».

Жизнь великих личностей прошлого обрастает огромным количеством легенд, в которые продолжают верить последующие поколения. Даже многие учителя до сих рассказывают на уроках истории, что Петр I активно навязывал крестьянам картофель. Мы в AdMe.ru любим развенчивать подобные мифы.

Пушкин был смуглым брюнетом

Мы привыкли считать, что главный русский поэт обладал смуглой кожей и темными волосами. Однако многие современники описывают его совсем иначе. Например, Михаил Юзефович, с которым Пушкин познакомился в армии, описывал его так: «Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а вполне был белокож, с вьющимися волосами каштанового цвета».

В детстве Александр Сергеевич и вовсе был блондином, как и его мать — Надежда Осиповна Ганнибал — внучка Абрама Ганнибала, имевшего африканское происхождение. Белокурым поэта изобразил и его лицейский преподаватель Сергей Гаврилович Чириков.

Лермонтов был романтичным красавцем, презиравшим высший свет

Мы настолько привыкли отождествлять Михаила Юрьевича с «героем нашего времени» Григорием Печориным, что невольно представляем Лермонтова таким же, как его литературный персонаж: стройным, гибким и с красивым лицом. Но большинство современников описывает его как мужчину маленького роста, коренастого, с большой головой и седой прядью в черных волосах. Один из мемуаристов отмечал, что из-за какой-то врожденной болезни лицо поэта иногда покрывалось пятнами и меняло цвет. При этом, судя по воспоминаниям о Лермонтове, он был очень сильным. Юнкерский товарищ поэта вспоминал, как Михаил Юрьевич гнул и завязывал в узел шомпола. Что касается нелюбви к светским тусовкам, то поэт действительно тяготился высшим обществом, что, впрочем, не мешало ему активно участвовать в балах и дуэлях. Показная скука знатных юношей в обществе себе подобных была модной тенденцией того времени, и многие молодые люди в 1820–30-е годы подражали Байрону и его герою Чайльд-Гарольду.

Менделееву приснилась периодическая система химических элементов

Главный миф о Менделееве заключается в том, что ему приснилась его периодическая таблица. Великий химик якобы уснул после долгой работы и во сне увидел, каким образом должны быть сгруппированы химические элементы с похожими свойствами. Проснувшись, он записал эту мысль. Легенда возникла благодаря мемуарам профессора А. А. Иностранцева, который утверждал, что сам Дмитрий Иванович рассказал ему о своем сне. Но свидетельства близких Менделееву людей говорят о том, что история знаменитой таблицы была сложнее. В 1867–1868 годах ученый работал над учебником «Основы химии» и пришел к выводу, что свойства простых веществ и атомные массы элементов связывает определенная закономерность. Исследователь написал символы элементов и их химические свойства на обороте визиток и стал их раскладывать. Постепенно сложился облик будущей периодической системы.

Ломоносов родился в бедной семье и пришел в Москву пешком

Считается, что гений российской науки был очень беден и, чтобы получить образование, пошел пешком в Москву из деревеньки в Архангельской губернии. На самом деле Михаил Васильевич родился в зажиточной семье. У мальчика были сложные отношения с мачехой, и однажды ночью он тайно покинул дом, взяв с собой минимум одежды и 2 книги — «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого. Далеко не весь путь юноша проделал пешком — большую его часть он путешествовал с рыбным обозом.

Петр I заставлял народ есть картошку

Ходят легенды, что Петр I не просто привез картошку из путешествия по Европе, но и заставлял людей есть ее. Якобы многие не понимали, что в пищу надо использовать клубни, и травились зелеными плодами, которые появляются вместо цветов в период созревания. На самом деле это неправда. Царь, конечно, любил привезти диковинки из-за рубежа — например, маринованное манго. И картошку наверняка привозил тоже. Только вот активную кампанию по ее разведению в России развернула уже Екатерина II.

Кутузов носил повязку на глазу

Во многих фильмах, например в знаменитой «Гусарской балладе», великий полководец изображался с черной повязкой на глазу. У Михаила Илларионовича действительно были проблемы с глазами, однако оба они функционировали. Кроме того, нет ни одного портрета, где бы Кутузов был с повязкой.

Есенин — простой и наивный деревенский паренек

Сергей Есенин сам себя называл последним поэтом деревни, так к нему и прилепилось это «звание». У него был образ наивного и простого сельского парня, однако этот имидж вряд ли соответствовал действительности. Самородок из глубинки шаг за шагом строил свою карьеру. Переехав в Москву, он работал в типографии, обучался в университете, обратился за помощью к Александру Блоку, который помог ему обрасти связями. Мало похоже на сельского простачка, которому случайно на голову упала слава.

Маяковский и Есенин терпеть не могли друг друга

Существует мнение, что 2 великих поэта были едва ли не врагами, по крайней мере на дух не переносили друг друга. Но это не так. Маяковский позволял себе оценивать имидж Есенина как бутафорский, однако к коллеге он относился с симпатией и уважением и талант его признавал. По словам писателя Матвея Ройзмана, Маяковский громко хвалил в секретариате стихи коллеги, правда, в конце добавил: «Смотрите, Есенину ни слова о том, что я говорил». «Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся», — отзывался о своем литературном сопернике «последний поэт деревни». У них, конечно, были разногласия, но только в области творчества — ничего личного.

Булгаков обожал котов

В романе «Мастер и Маргарита» Михаил Афанасьевич Булгаков создал настолько обаятельный образ Бегемота, что многие до сих пор уверены: писатель обожал котов. Однако жены Булгакова утверждали, что к домашним питомцам он особой слабости не питал, кошек не пускал к себе ластиться и единственным животным, к которому он испытывал привязанность, была собака по кличке Бутон.

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