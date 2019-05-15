9 честных комиксов о женских трудностях, о которых мужчины не догадываются

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Бытует мнение, что женщины более «многозадачны», чем мужчины. И это неудивительно, ведь одновременно приходится быть в курсе разнообразных событий и при этом бороться с соблазнами. Например, ни под каким предлогом не заглядывать в холодильник, если вы пришли на кухню выпить стакан воды; сто раз подумать перед тем как сменить прическу и не забывать внимательно следить за личной жизнью знаменитых холостяков, чтобы всегда знать, на что еще можно рассчитывать. А в конце статьи вас ждет бонус, который всего за 3 минуты поднимет настроение на весь день.

AdMe.ru на примере нашей рыжеволосой красотки Крис решил с юмором рассказать о женских буднях.

Женщина точно знает, кто может сделать ее счастливой

И умеет находить плюсы в любых ситуациях

Как показывает практика, с возрастом кости становятся тяжелее

А главный искуситель всегда прячется в холодильнике

Легкое кокетство — неизменное украшение женщины

Как и нескромные желания

Но не надо думать, что прекрасные дамы не умеют ничего планировать

Правда, в любое дело может вмешаться настроение

А самая главная женская печаль — знаменитые, но женатые красавчики

Бонус: ежедневные проблемы, знакомые каждой девушке

А вы нашли среди иллюстраций ситуацию, знакомую вам?

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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  • 35
  • 45.8k

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