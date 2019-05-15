9 честных комиксов о женских трудностях, о которых мужчины не догадываются

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Бытует мнение, что женщины более «многозадачны», чем мужчины. И это неудивительно, ведь одновременно приходится быть в курсе разнообразных событий и при этом бороться с соблазнами. Например, ни под каким предлогом не заглядывать в холодильник, если вы пришли на кухню выпить стакан воды; сто раз подумать перед тем как сменить прическу и не забывать внимательно следить за личной жизнью знаменитых холостяков, чтобы всегда знать, на что еще можно рассчитывать. А в конце статьи вас ждет бонус, который всего за 3 минуты поднимет настроение на весь день.