8 любопытных деталей, которые художники спрятали в своих картинах

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Художники — это те еще чудаки, бесспорно, талантливые и любящие время от времени прятать на своих полотнах для нас, созерцателей, много любопытных пасхалок. AdMe.ru делится с вами занимательными, но малозаметными деталями на картинах известных художников, которые удивят, рассмешат и заставят пересмотреть свой взгляд на искусство.

1. Скрытые полотна Ван Гога

Довольно долгое время между именитыми искусствоведами велись споры по поводу авторства картины «Натюрморт с луговыми цветами и розами», которая с 1974 года хранится в фондах голландского музея Крёллер-Мюллер. Лишь сейчас благодаря современным технологиям специалистам удалось определить автора картины, и им оказался Ван Гог. Во время экспертизы оказалось, что под натюрмортом скрыта другая работа Ван Гога, которая изображает двух полуобнаженных борцов. Ученые знают о том, что художник довольно часто рисовал борцов, закрашивая их после.

2. Иероним Босх «Сад земных наслаждений»

В своем триптихе под названием «Сад земных наслаждений» Босх припрятал для нас много разных символов. Картину условно делят на Рай, Ад и Земную идиллию, каждая створка которой содержит множество занимательных пасхалок. Но особую популярность обрел мужчина со стороны Ада, на ягодицах которого изображены ноты. Эти ноты «озвучили» и назвали «Мелодия из ада».

3. Обнаженная Мона Лиза

Невозможно не заметить сходство между знаменитой картиной Леонардо да Винчи и малоизвестным наброском под названием «Монна Ванна», на котором изображена обнаженная девушка. Ранее считалось, что первую картину рисовал малоизвестный художник Салаи — ученик да Винчи. Однако исследователи из Лувра после ряда экспертиз опровергли данную теорию, доказав, что полотно целиком и полностью принадлежит руке именитого художника.

4. Месть Микеланджело

Церемониймейстер Папы Римского при осмотре почти законченного «Страшного суда» оскорбил творчество Микеланджело, указав на нагие тела и сказав, что такому место только в тавернах и общественных банях. За это уязвленный Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы изобразил мужчину в виде бога ада с ослиными ушами, что означает глупость, и со змеей, кусающей в пах.

5. Марк Шагал «Над городом»

В своей картине «Над городом» Марк Шагал изобразил парящую над поселком пару — себя и свою возлюбленную Беллу Розенфельд, возвышая свои чувства над обычными человеческими потребностями. Проникнувшись романтическими веяниями, художник, впрочем, не забыл в форме баловства привнести в свое творение нотки бытовой прозаичности, как бы сравнивая возвышенное и обыденное. Так, в противовес влюбленным на полотне появился мужчина, справляющий нужду.

6. Жак-Луи Давид «Клятва Горациев»

Герои картины Давида присягают родине, вскидывая руки в жесте, который всем известен как фашистское приветствие, именуемое в народе «зигой». Поэтому искусствоведы смело предполагают, что Жак Луи Давид считается «первооткрывателем» этого жеста, который делают братья Горации на его знаменитой картине. Лишь спустя время у французского художника этот жест позаимствовал Муссолини.

7. Норман Роквелл «Люди читают биржевые сводки»

Норман Роквелл был жутким трудоголиком и за свою жизнь нарисовал около 4 000 полотен о жизни среднестатистических американцев. Однако при создании картины «Люди читают биржевые сводки» потерял бдительность и одарил мужчину третьей ногой. Приглядевшись, можно увидеть, что на полотне обе ноги прямые, а полусогнутая, на которую упирается рука, получается третьей. Сам художник заметил ошибку лишь спустя несколько месяцев и был шокирован своей невнимательностью.

8. Портрет Билла Клинтона

Спустя 20 лет после написания портрета Билла Клинтона автор Нельсон Шэнкс признался, что тень над камином символизирует события, связанные с секс-скандалом между 24-м президентом Америки и сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Во время работы над картиной художник взял манекен, наряженный в синее платье, который и отбросил тень на камин, а также на репутацию Клинтона.