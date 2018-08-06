8 секретов, которые скрывают знаменитые шедевры живописи

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Художники любят оставлять в своих работах тайные послания и скрытые смыслы, и знаем мы далеко не обо всех. К примеру, помните известную картину «Девушка с жемчужной сережкой»? Оказалось, что это может быть вовсе и не сережка. А слышали ли вы историю двух полотен Сальвадора Дали, которые неразрывно связаны с его сестрой?

AdMe.ru предлагает небольшое погружение в мир искусства и спешит рассказать несколько любопытных историй, которые кроются за всемирно известными полотнами.

1. «Волна» Айвазовского и корова

«Волна» — одна из самых масштабных и впечатляющих работ знаменитого художника-мариниста. Бушующее море и тонущий корабль, с которого пытаются спастись люди, — кажется, что стихия вот-вот вырвется наружу, прямо на зрителя. Но мало кто знает, что кроме людей на картине спрятано кое-что еще. Если присмотреться внимательнее, то в правом нижнем углу можно заметить корову. Как рассказывает аудиогид Государственного Русского музея, где выставляется полотно, «корова означает, что где-то рядом есть берег и у людей есть шанс на спасение». Вот такой поворот сюжета! С другой стороны, возможно, корова была на корабле в качестве груза. Что же в действительности задумал художник, мы доподлинно уже вряд ли узнаем.

2. Как Сальвадор Дали отомстил сестре

Прежде чем Сальвадор Дали встретил музу и любовь всей своей жизни, Галу, ему часто позировала сестра Ана Мария. На картине «Фигура у окна», которую художник написал в 21 год, изображена именно она. Но вскоре отношения брата и сестры испортились. На одной из своих картин Дали написал: «Порой я плюю на портрет собственной матери, и это доставляет мне удовольствие». Даже спустя годы Ана не простила Сальвадору эту выходку, оскорбляющую их мать. В 1949 году она выпустила книгу «Сальвадор Дали глазами сестры». В ней не было ни восхищения, ни похвалы, и тогда Дали ужасно рассердился на сестру. А в 1954 году написал картину под названием «Молодая девственница, предающаяся содомскому греху при помощи рогов собственного целомудрия», которая очень напоминает «Фигуру у окна». Существует мнение, что таким образом художник и отомстил сестре за ее книгу.

3. Где спрятан Икар на картине «Падение Икара»?

Полотно работы Питера Брейгеля — старшего таит в себе множество загадок, а вот раскрыть удалось далеко не все. У картины есть два противоположных толкования. Первое говорит о том, что гибель человека не способна остановить ход жизни, даже гибель такого дерзкого героя, как Икар. Поэтому перед нами на первом плане изображен работяга-пахарь, а самого Икара еще нужно поискать — его ноги торчат из воды в правом нижнем углу картины. Никто не заметил его падения — жизнь сурова, но она продолжается. Второе толкование говорит о том, что смерть Икара как героя, стремившегося к новым открытиям и достижениям, — это поражение всех тех, кто тянется к свету и совершенствованию. Искусствоведам удалось выяснить, что под полотном есть рисунок, который не имеет ничего общего с техникой художника. А значит, эта картина может являться копией, в то время как оригинал и вовсе не сохранился. Другие эксперты считают, что картина является подлинником и написана Брейгелем на деревянной основе, а затем перенесена на холст. Настоящего автора картины уже не установить, а полюбоваться на необычное полотно можно в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе.

4. «Пудрящаяся женщина» Жоржа Сёра и спрятанный автопортрет художника

На картине изображена возлюбленная художника, Мадлен Кноблох. Жанр портрета был для Сёра совсем непривычным, но, видимо, любовь вдохновила его на эксперимент. До самой смерти художника никто и не догадывался, что эта женщина была его избранницей: он был очень скрытным и не рассказывал о личной жизни даже близким. Первоначально в окне художник изобразил свой автопортрет, взирающий с любовью на девушку, но по совету одного из своих друзей он заменил его на цветы в вазе. А жаль.

5. Загадка «Женщины у окна» неизвестного автора

Слева — фотография полотна в процессе реставрации, где виден изначальный верхний слой краски. Справа — полотно после реставрации.

С полотном «Женщина у окна» кисти неизвестного итальянского художника (картина хранится в Национальной галерее Лондона) связана очень любопытная история. В 1978 году картину было решено отправить на реставрацию — ничего особенного, вполне рутинная процедура для произведений искусства. Но в ходе работ эксперты выяснили, что под наружным слоем скрывается еще один, и на нем уже видна не брюнетка, а блондинка, к тому же у нее другие глаза и одежда. Картина могла быть скорректирована ради того, чтобы соответствовать нравам XIX века. Слишком пышный бюст, взгляд в сторону и некоторые другие детали могли указывать на то, что девушка на портрете является куртизанкой.

6. Как Рафаэль Санти спрятал на фреске себя и своих друзей

Одно из лучших произведений эпохи Ренессанса, знаменитая фреска Рафаэля Санти «Афинская школа», таит в себе несколько сюрпризов. Художник воплотил образы великих мыслителей и деятелей науки, но в некоторых из них решил увековечить и своих известных друзей. Так, внешность древнегреческого философа Гераклита Рафаэль срисовал с Микеланджело Буонарроти (1), философ Платон обладает портретным сходством с Леонардо да Винчи (2), а черты самого Рафаэля легко угадываются в образе Апелла, древнегреческого живописца.

7. Что зашифровано в самом известном полотне Поля Гогена

Масштабную картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» (около 1,5 м высотой и более 3,6 м длиной) следует «читать» справа налево, как и каббалистические тексты, которые интересовали Гогена. Вот лишь некоторые расшифровки: Младенец — это спящая душа до ее земного воплощения.

Мужчина, срывающий плод, — символ стремления человека к постижению тайн.

Женщина в черном — душа на высшей стадии развития.

Старуха — обреченность тела на смерть. После того как Гоген закончил работу над полотном, он попытался покончить с собой, но ему это не удалось. Через несколько лет художник скончался от болезней — последние годы он жил в нищете, а его картины были оценены и признаны миром лишь спустя годы после его кончины.

8. У «Девушки с жемчужной сережкой», возможно, и нет никакой сережки

Недавнее исследование самой известной картины Яна Вермеера выяснило, что для натуральной жемчужины изображенная слишком велика. Возможно, это искусственный жемчуг из венецианского стекла, олова или перламутра. Ученые не обнаружили на картине крепления сережки: нет никакой петли, соединяющей украшение с ухом. Что это за украшение и как оно выглядело изначально — кажется, эти вопросы так и останутся без четких ответов.