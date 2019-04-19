8 гениальных женщин, без которых не было бы наших любимых мультфильмов

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Добрые советские мультфильмы мы знаем наизусть и трепетно храним в памяти каждого нарисованного героя. А вот тех, кто стоял за их рождением, мы вспоминаем редко. Так случилось и с этими талантливыми женщинами, которые придумали знакомых с детства персонажей, вдохнули в них жизнь и подарили им свои голоса.

AdMe.ru вспоминает выдающихся дам — актрис, режиссеров, художниц и сценаристов, без которых не было бы ни Кота в сапогах, ни Дяди Федора, ни Зайца из «Ну, погоди!»

1. Зинаида и Валентина Брумберг

Сестры Брумберг с самого детства проявляли художественные способности. Во время учебы в гимназии они нередко получали нагоняй за изображения сказочных героев и рыцарей на полях книг. Зинаиду и Валентину Брумберг можно считать пионерами советской мультипликации: когда они получили художественное образование, в 1924 году, искусство анимации делало первые шаги в Советском Союзе. Они принимали участие в создании первых советских мультиков, среди которых — «Китай в огне». С 1937 года сестры начинают самостоятельную работу на киностудии «Союзмультфильм». Первые их творения — «Заяц-портной» (1937), «Красная Шапочка» (1937), «Ивашко и Баба-яга» (1938), «Кот в сапогах» (1938). Мультик «Пропавшая грамота» (1945) стал первым значительным режиссерским успехом Валентины и Зинаиды. Сестры Брумберг стояли у истоков мультипликации, при этом не боялись экспериментировать. Так, популярный послевоенный мультфильм «Федя Зайцев» — современная сказка, где сочетаются трехмерный и двухмерный рисунки. Обычный рисунок типа «палка, палка, огуречик» буквально взорвал тогдашние каноны анимации.

2. Клара Румянова

Советские дети не знали эту актрису в лицо, но ее голос ни за что бы не перепутали ни с каким другим. Клара Румянова озвучила около 300 мультфильмов. Ее характерным высоким голосом говорят Малыш из «Малыша и Карлсона», Чебурашка, Заяц из «Ну, погоди!», Крошка Енот и многие другие. А ведь с рождения у Клары был совсем другой голос — очень низкий, альт. А тот, что мы так хорошо знаем, она обрела лишь в студенчестве после серьезной болезни. Актриса чуть не умерла от воспаления легких. Пролежав долгое время в больнице, она на время утратила дар речи. А через некоторое время вдруг заговорила иначе — высоким голосом, хорошо знакомым миллионам телезрителей. Румянова всегда хотела сниматься в кино, а предложения озвучивать героев мультфильмов отвергала. Но «Союзмультфильму» стоит благодарить случай: у актрисы произошел конфликт с маститым режиссером «Мосфильма», и ее перестали приглашать на роли. Клара Румянова стала единственной актрисой СССР, удостоенной звания «Заслуженный артист РСФСР» за работу в мультипликации. Тем не менее Румянова всегда переживала из-за невозможности играть в кино, считая себя драматической артисткой.

3. Фаина Раневская

Жаль, но неподражаемая Фаина Раневская подарила мультипликации всего одного большого персонажа. До этого она принимала участие в озвучке «Сказки о царе Салтане» в 1943 году, но, по-видимому, актрисе этот опыт не слишком понравился. Когда ей предложили озвучить Фрекен Бок в «Малыше и Карлсоне», она долго отказывалась. Говорила, что персонаж вышел некрасивым. Потом ее все-таки убедили, что детям такая героиня придется по душе. Великая актриса всегда все делала по-своему, эта работа не стала исключением. Она спорила с режиссером и даже выгнала его из режиссерской кабинки, предложив понаблюдать за процессом в другой комнате. Что из этого вышло, нам хорошо известно: Фрекен Бок получилась яркой, запоминающейся и полюбилась нескольким поколениям детей.

4. Инесса Ковалевская

Песни из мультфильма «Бременские музыканты» знают и взрослые, и дети. А все благодаря Инессе Ковалевской. Режиссер и сценарист подарила СССР первый мультфильм-мюзикл, который был во многом новаторским. Трубадур там похож на «битла», разбойники — вылитая тройка Моргунов — Вицин — Никулин, а принцесса носит модное мини-платье. После этого успеха Ковалевская создала музыкальные мультфильмы «Катерок» (с песней «Чунга-Чанга»), «Как Львенок и Черепаха пели песню» («Я на солнышке лежу...»), «В порту» («Эта территория зовется акватория»), «Чучело-Мяучело» и другие.

5. Мария Виноградова

Мария Виноградова часто играла детей, когда роль была слишком сложной и ребенок мог с ней не справиться. От работы в мультипликации она тоже не отказывалась, умело совмещая эти сферы своей карьеры. Так что неудивительно, что Мария была одной из самых востребованных актрис советского и постсоветского кино и мультипликации. По количеству озвученных мультфильмов она может посоперничать с Кларой Румяновой: на ее счету тоже около 300 ролей. Больше всего Виноградова запомнилась зрителям по ролям Дяди Федора из «Простоквашина», Ивана из «Конька-горбунка» и, конечно, трогательного Ежика из «Ежика в тумане».

6. Мария Бабанова

Великая русская актриса первой половины XX века озвучила всего 12 мультфильмов, но практически все они вошли в золотую коллекцию советской мультипликации. Ее голос слышал каждый советский ребенок и даже мог знать артистку в лицо. Только не подозревая, что это Бабанова. В «Сказке о царе Салтане» ее голосом говорит Царевна-Лебедь, в «Сказке о рыбаке и рыбке» — Золотая Рыбка, в «Аленьком цветочке» — Любава, во «В некотором царстве» — Щука. А еще актриса озвучила и даже сыграла Снежную Королеву. Вы когда-нибудь замечали, что внешность этой героини резко контрастирует с другими персонажами? Все дело в том, что ее рисовали методом ротоскопирования: сцена снималась с реальной актрисой Марией Бабановой, а потом отснятая пленка покадрово перерисовывалась. В отечественной мультипликации этот метод назывался «эклер».

7. Рина Зеленая

Народная артистка РСФСР Рина Зеленая была истинным мастером имитации детских голосов. Начинала она как певица, а затем полностью посвятила себя театру. Однажды, работая в Театре сатиры, Рина была вынуждена заполнить непредвиденно возникшую паузу в спектакле. И она начала читать «Мойдодыра» Чуковского голосом ребенка. Успех был оглушительный. Индивидуальность актрисы вкупе со склонностью к пародированию позволили ей создать ряд блестящих сатирических номеров. А ее уникальный голос подарил советским ребятам таких незабываемых персонажей, как Щенок из «Кто сказал „мяу“?», Герцогиня из «Алисы в Стране чудес» и, конечно, Вовка из «Вовки в Тридевятом царстве». Рина Зеленая, шутя, говорила: «Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти». Слова оказались пророческими: 1 апреля 1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присуждении актрисе звания народной артистки СССР, а через несколько часов Зеленая скончалась. Ходу этому документу так и не дали.

8. Зинаида Нарышкина

Талантливая актриса Зинаида Нарышкина — человек непростой судьбы. В 1938 году ее муж был репрессирован, а Зинаиду выслали в Ташкент. Там она поступила на службу в местный театр. После войны ей удалось вернуться, казалось, все беды позади, но у судьбы были другие планы. В середине 50-х ее муж сбежал на Запад и актриса вновь попала в опалу. Кинокарьера пошла на спад, и тогда ее пригласили работать на «Союзмультфильм». Там талант Нарышкиной раскрылся с новой силой, она стала настоящей звездой мультипликационной студии. Ее смешливый и звонкий голос был знаком каждому школьнику, да и взрослому. Кто из нас не пытался подражать Галчонку из «Простоквашина» с его фразой: «Кто там?» Зритель запомнил актрису также по Вороне из «Возвращения блудного попугая» и Мартышке из «По дороге с облаками». Но самой успешной и узнаваемой ролью актрисы стала мудрая и неподражаемая Сова из «Винни-Пуха». Горько, что жизнь Зинаиды Нарышкиной окончилась в забвении. В последние годы она была морально подавлена, не принимала нового безвкусного кино, часто переживала за своих не всегда сытых единственных друзей — 4 собак и 6 кошек. Когда она умерла в 1993 году, ее даже некому было похоронить. Талантливейшая актриса была кремирована и захоронена в общей могиле невостребованных прахов.