Комиксы художницы из ЮАР, в которых каждая женщина узнает себя. Если она, конечно, с нашей планеты

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Художнице из Кейптауна Такире Якобс ( Thaakirah Jacobs ) 24 года, она замужем и воспитывает годовалую дочку. Девушка рисует себя, свою семью и все, что подмечает вокруг. Ее иллюстрации пропитаны теплом и материнской нежностью, но самое главное — хорошим чувством юмора и тонкой иронией.

Свои забавные картинки Такира выкладывает в инстаграм и твиттер, не забывая благодарить подписчиков в своей трогательной манере.

Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие, когда делали этот пост. Предлагаем и вам оценить самые популярные иллюстрации Такиры.