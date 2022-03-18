8 историй известных картин, которые перевернут ваши представления о живописи

Проходят столетия, а тайны многих шедевров живописи так и остаются неразгаданными. Рассматривая известные картины, мы порой даже не подозреваем о том, какие истории за ними стоят.

Мы в AdMe.ru узнали такие факты о некоторых полотнах, что смотреть на них прежним взглядом уже вряд ли получится.

Портреты королевской семьи писала художница, у которой не было рук и ног

Миниатюрный автопортрет Сары.

Сара Биффен родилась без рук и ног. Тем не менее она смогла адаптироваться к своему отклонению и уже в 13 лет рисовала и шила при помощи рта. Услышав о таком таланте, один предприимчивый человек позвал ее выступать в передвижных цирках и на ярмарках. Вскоре Сара стала рекламироваться как «восьмое чудо».

Более поздний автопортрет Сары, нарисованный гуашью. Его размер — 295×224 мм.

Художница писала портреты, пейзажи и раздавала автографы. В Лондоне она познакомилась с королевским акварелистом, открыла свою студию на улице с элитными магазинами и стала профессиональным миниатюристом королей Георга IV, Вильгельма IV и королевы Виктории. Например, известна ее миниатюра герцога Эдварда.

Художник-фальсификатор спас себе жизнь, написав копию своей же картины

Хан ван Мегерен не был гениальным живописцем, но мог в точности копировать стиль других художников. Однажды он написал картину «Христос и судьи» Яна Вермеера, которую называли пропавшим шедевром. Ван Мегерен продал это полотно и обогатился. Но вскоре его обвинили в продаже национального культурного наследия. Ван Мегерену пришлось признаться, что эта картина — подделка. Но так как ему никто не поверил, фальсификатору пришлось в ходе судебного разбирательства создать еще одну картину в стиле Вермеера. На фото выше можно увидеть, как он пишет ее в процессе экспертизы, чтобы избежать грозящей ему казни.

Картина «Голубые танцовщицы» покрыта секретным фиксатором, формула которого до сих пор не воспроизведена

Использование фиксатора позволило Эдгару Дега создавать многослойные пастельные работы. Фиксатор не позволял пастели прилипать к бумаге, не размазывал ее и давал возможность наносить новый слой. Но поскольку ключевым моментом в работах Дега был цвет, художник искал закрепитель, который не изменял бы сочность пастели. Дега обратился за помощью к своему другу, который специально для него изобрел фиксатор, сохраняющий цвет пастели. Он позволил создавать фактурную поверхность с удивительно сложным наложением цвета. Автор чудо-фиксатора умер, не передав никому рецепт. И его формула до сих пор не воспроизведена.

Магдалена Вентура с картины Риберы — это реально существовавшая женщина с бородой

На картине «Магдалена Вентура с мужем и сыном» можно увидеть человека с мужскими чертами, который кормит грудью младенца. Но это женщина, и она реально существовала. Из-за гормонального сбоя у Магдалены выросли усы и борода, а тело стало большим и мускулистым. Неаполитанский король обожал людей с необычной внешностью. Однажды он узнал о существовании Магдалены и позвал ее во дворец, чтобы придворный художник написал ее портрет. Именно факт кормления грудью дает понять, что на картине изображена дама. Ведь других женских черт у персонажа нет.

«Гентский алтарь» — это своеобразный трансформер, который может складываться в разные сюжеты

«Гентский алтарь» Яна ван Эйка интересен тем, что он написан на створках, скрепленных между собой. Каждая панель открывается и закрывается. Такой прием использовали и другие художники, но случай с «Гентским алтарем» уникален. Работа состоит из 12 панелей, расписанных с двух сторон. На алтаре изображено 258 человеческих фигур, его высота достигает 3,5 м, а ширина — 4,6 м. Каждую панель можно перемещать, из-за чего складываются абсолютно разные сюжеты. К нашему времени сохранились 11 из 12 оригинальных панелей. Но из-за того, что алтарь много раз разбирали, неизвестно, собран ли он сейчас в первоначальном виде.

«Девочку с персиками» рисовал не только Серов

«Девочка с персиками» с картины Валентина Серова — это дочь известного русского мецената Саввы Мамонтова. В усадьбе Мамонтовых все время гостили творческие люди, в том числе и художники. Вера, дочь Мамонтова, была чрезвычайно веселой и умной девочкой. Поэтому в ней не чаяли души не только родители, но и гости. Она часто становилась музой для художников и моделью для их картин. Например, Аленушка с картины Виктора Васнецова — это тот же человек, что и героиня картины «Девочка с персиками». В период написания полотна позировала уже другая девушка, но источником вдохновения стала именно Вера.

«Мона Лиза» стала популярной только потому, что ее украли

«Мона Лиза» является самой известной картиной в мире. Но она могла бы и не иметь такого статуса, если бы в начале XX века ее не украли. Молодые итальянские мастера, работавшие в Лувре, заночевали в здании. Утром они сняли со стены картину и вышли через черный ход. Пропажу заметили только спустя 26 часов. До ограбления шедевр да Винчи был не самым популярным экспонатом музея. Но после кражи все газеты начали писать о пропаже, из-за чего люди толпами бежали в Лувр посмотреть на пустую стену с 4 крюками. В толпе был даже Франц Кафка.

О событии начали снимать короткометражные фильмы, печатать сатирические открытки и сочинять песни. Иронично, что воры планировали украсть неприметную картину. А украли полотно, которое за пару дней стало самым известным в мире.

«Квадрат» Малевича — это 2 картины, перекрытые слоем краски, 100 лет висевшие вверх ногами

Искусствоведы долгое время полагали, что Малевич написал «Черный квадрат» наспех. Пока не сделали рентгенограмму в 2015 году. Тогда стало известно, что черная краска покрывает 2 слоя красочных геометрических форм. Закрасив их сплошным цветом, Малевич будто перечеркнул старое искусство. Кроме того, на холсте нашли надпись, которая напрямую связана с черным квадратом Альфонса Алле — родоначальником концептуализма. Благодаря обнаруженной надписи стало понятно, что картина целый век висела вверх ногами — буквы-то были перевернутые.