8 доказательств того, что в картины нужно вглядываться: тогда они раскроют вам все свои секреты

Изобразительное искусство — это не просто забава для зрителя, но и настоящий кладезь загадок. Чтобы разгадать их, порой приходится часами вглядываться в полотно, подмечая детали, которые на первый взгляд кажутся несущественными. А иногда и этого недостаточно — нужно знать историю создания картины, чтобы понять, о чем именно хотел рассказать нам автор.

Редакция AdMe.ru уверена, что даже в самых, казалось бы, простых полотнах можно отыскать нечто секретное.

1. «Дама, пишущая письмо, со своей служанкой»

Художник — Ян Вермеер. Центральный персонаж картины — женщина, пишущая письмо своему любовнику. Позади нее стоит горничная, которая, скорее всего, выступает посредницей между своей хозяйкой и ее возлюбленным. Сюжет кажется предельно простым, если не вглядываться в детали.

Справа на полу лежит то ли смятое письмо, то ли книжица — специалисты во мнениях расходятся. Если это письмо, то, вероятно, черновик того послания, которое женщина сейчас пишет. Похоже, ей никак не удается ясно выразить свои мысли и она волнуется. Если же это книжица, то, скорее всего, письмовник — руководство по написанию писем. В этом случае дама, видимо, сочла, что клишированные выражения в данной ситуации никуда не годятся, и решила сочинить текст сама. Возможно также, что это чужое письмо, которое героиня получила и в гневе отбросила. Обратите внимание и на картину. Позади героинь изображен библейский сюжет: дочь фараона нашла младенца Моисея. Искусствоведы полагают, что это скрытое указание художника на то, что женщина находится в интересном положении. Но и это еще не все.

Пустой стул справа на картине говорит о том, что кто-то тут только что сидел, поскольку в то время, когда создавалось это полотно, стулья без обитой спинки принято было ставить у стены. А к столам их придвигали, только если кому-то нужно было сесть. Есть предположение, что таким образом художник вовлек зрителя в сюжет, как бы предложил нам присесть. Или же у дамы был гость, который взволновал ее и побудил к написанию любовного письма.

2. «Поуп признается в любви леди Мэри Монтегю»

Художник — Уильям Пауэлл Фрайт. Мужчина на картине — это знаменитый поэт XVIII века сэр Александр Поуп, а женщина — не менее известная аристократка, писательница и поэтесса леди Мэри Монтегю. Последняя обладала недюжинным обаянием и влюбила в себя Поупа, но взаимностью ему не ответила. Более того, как гласит легенда, высмеяла несчастного. Отвергнутый поэт до конца жизни поливал леди Монтегю грязью в своих стихах.

Как раз сцену признания и изобразил Фрайт на картине. Причем он сильно приукрасил действительность: Поуп в реальности был горбат, а у красавицы Монтегю все лицо было покрыто шрамами от перенесенной оспы.

3. «Встреча на лестнице башни»

Художник — Фредерик Уильям Бёртон. В 2012 году ирландцы признали это полотно своей любимой картиной. Это неудивительно, поскольку здесь скрыто столько любви и трагедии, что хватило бы на съемку целого сериала. Живописец вдохновлялся старинной датской балладой «Горе Хиллелиль», которая повествует о запретной любви. Принцесса полюбила одного из своих телохранителей, а отец девушки приказал своим 7 сыновьям убить ее возлюбленного. 6 из них погибли, прежде чем им удалось одолеть мужчину. В живых остался младший брат принцессы, который вместе с матерью отдал юную деву в рабство, где она и скончалась. На картине же изображен момент последней встречи девушки и ее любимого непосредственно перед сражением с братьями.

4. «Безнадежный рассвет»

Художник — Фрэнк Брэмли. На картине мы видим, как пожилая женщина утешает молодую. Очевидно, что тут произошла какая-то драма. Сможете отгадать какая?

Действие происходит в рыбацкой хижине, и обе женщины ждут возвращения рыбака. Пожилая дама — его мать, а молодая, судя по всему, уже вдова: в окне видно неспокойное море — похоже, всю ночь был шторм;

на подоконнике свеча, которая горела всю ночь как маяк, а теперь погасла;

перед женщинами лежит открытая книга (скорее всего, Библия) — очевидно, что они молились о возвращении мужа и сына. Ну и название полотна дает нам подсказку о судьбе рыбака: рассвет безнадежен, поскольку мужчина уже не вернется домой.

5. «Последний день в старом доме»

Художник — Роберт Брайтуэйт Мартино. Исходя из названия полотна ясно, что семья проводит в своем имении последний день. Если рассмотреть картину пристальнее, можно понять почему.

Справа на полу лежит листок — это каталог аукционного дома Christie’s. А к картинам, которые висят на стенах, приклеены бумажки с номерами лотов. Словом, эта семья обанкротилась и ее имущество распродается. Обратите внимание на главу семейства. В руке он держит жетон, который выдают на скачках. По всей видимости, это подсказка живописца: мужчина проиграл все свои имущество, делая ставки. А особая близость отца и сына указывает на то, что мальчик переймет гедонистический образ жизни отца.

6. «Совет о мести», или «Клятва мести»

Художник — Франческо Айец. Поскольку автор полотна родился в Венеции, вероятно, что и действие картины разворачивается там же. Очевидно, женщины только что ушли с маскарада, поскольку они в масках. И одна дама явно говорит какие-то неприятные вещи собеседнице. Обратите внимание на записку в руке женщины в маске и на реакцию второй дамы: она едва не плачет. Исходя из названия полотна можно предположить, что в письме содержатся доказательства измены жениха или же супруга, а женщина в маске уговаривает несчастную отомстить обидчику. Впрочем, подруга вовсе не та, за кого себя выдает.

«Совет о мести» — это часть триптиха, в который входят картины «Обвинение в измене» и «Месть соперницы» (полотно известно также под названием «Венецианские женщины»). И рассматривать картины нужно в контексте истории их создания. Предполагается, что сюжет триптиха живописец взял из стихотворений своего друга — поэта Андреа Маффеи. Согласно тексту стихов, на картинах происходит следующее: «Совет о мести»: Мария (женщина в зеленом) получает от Рашели (дамы в маске) записку с доказательством, что возлюбленный Марии изменяет ей. Рашель предлагает подруге донести на неверного властям как на предателя своей страны.

«Обвинение в измене»: Мария написала донос на возлюбленного.

«Месть соперницы»: человек в красном забрал письмо и несет властям, а Мария раскаялась и пытается его догнать. А затеяла все это Рашель, которая предложила себя возлюбленному Марии, но он ей отказал. Такова месть отвергнутой женщины.

7. «Ревность и флирт»

Художник — Хейнс Кинг. Фишка Кинга — изображать банальные на первый взгляд сюжеты, которые при ближайшем рассмотрении оказываются настоящими трагедиями. Во всяком случае для персонажей, изображенных на полотнах. Название картины говорит за себя: одна из девушек флиртует с мужчиной, а другая завидует и ревнует. Впрочем, не все так прозрачно, как кажется. Здесь есть пара деталей, которые рассказывают пытливому зрителю чуть больше о жизни героинь (кстати, они, вероятно, являются сестрами).

На стене висит небольшой портрет. Можно предположить, что это отец девушек, который преждевременно их покинул. Теперь они живут или одни, или с матерью, а потому для них очень важно удачно выйти замуж. В углу на столе можно разглядеть книги. Вероятнее всего, это Библия и молитвенник. Это многое говорит о характере скромной девушки. Некоторые критики интерпретируют сцену на картине как распутье: мы наблюдаем выбор между трудным путем — добродетелью — и дорогой к земным удовольствиям и порокам.

8. «Две девочки, одевающие котенка при свете свечи»

Художник — Джозеф Райт. Сюжет картины до сих пор вызывает бурные дискуссии среди искусствоведов, психологов, культурологов и прочих специалистов, имеющих какое-либо отношение к изобразительному искусству. Многие считают, что это полотно является парой к картине «Мальчики с мочевым пузырем», а вместе этот дуэт показывает нам разницу полов. В то время пока девочки играют с котятами и куклами, мальчики занимаются наукой и исследованием мира.

Есть и другое мнение, не менее популярное. Оно гласит, что Райт изобразил на этой картине пробуждение женской сущности: одна из девочек «нескромно» держит котенка, стоящего на задних лапах;

вторая девочка «насмешливо и осознанно» улыбается зрителю;

котик стыдливо закрыл хвостом живот;

даже изображения подростков, которые занимаются чтением или письмом, вызывали у людей XVIII века (а именно в это время было создано полотно) смутные ассоциации с чем-то неприличным. Искусствоведы отмечают, что картина может быть и отсылкой к известной женской жестокости: героини выступают в роли мучителей, а котенок лишь игрушка в их руках. Ну а в скором времени «девочки могут перейти к другим, более рискованным играм».