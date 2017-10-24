Посмотрите на эти прекрасные скульптуры. Кажется, они вот-вот оживут

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Китаянке Лу Ли Ронг (Luo Li Rong) нет равных в создании реалистичных и женственных скульптур. В ее работах есть ощущение дыхания, легкого движения. Красота тела, изгибы, грация — все это Лу Ли удалось вдохнуть в своих неподвижных героинь.

AdMe.ru собрал фотографии самых волнующих и прекрасных творений скульптора. Кажется, застывшие фигуры вот-вот оживут и подмигнут вам с фото!