Посмотрите на эти прекрасные скульптуры. Кажется, они вот-вот оживут

Китаянке Лу Ли Ронг (Luo Li Rong) нет равных в создании реалистичных и женственных скульптур. В ее работах есть ощущение дыхания, легкого движения. Красота тела, изгибы, грация — все это Лу Ли удалось вдохнуть в своих неподвижных героинь.

AdMe.ru собрал фотографии самых волнующих и прекрасных творений скульптора. Кажется, застывшие фигуры вот-вот оживут и подмигнут вам с фото!

Лу Ли Ронг рядом со своими творениями

Фото на превью luo_li_rong_art / instagram.com

55 На склад!
7 Комментарии
  • 24 октября 2017
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