7 натурщиц великих художников, чьи судьбы достойны экранизации

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За каждой великой картиной художника стоит его муза. Но позировать для будущего произведения искусства не самая простая задача. Нередко натурщицы посвящали всю свою жизнь служению богемному обществу, являясь источником вдохновения для мастера, и при этом забывали о своих собственных нуждах.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться в непростых судьбах муз известных художников и скульпторов и узнали, как эти женщины выглядели в реальной жизни.

Алиса Прен (Кики с Монпарнаса)

В начале XX века Париж стал пристанищем деятелей искусства, в основном художников, таких как Амедео Модильяни, Леонард Фужита, Моисей Кислинг и Марк Шагал. Они проводили время в недорогом кафе «Ротонда», куда приходила и Кики. Девушка постоянно искала работу и в конце концов начала позировать скульпторам и художникам.

Густав Гвоздецкий «Портрет Кики с Монпарнаса», 1920 год.

Фотограф Ман Рэй запечатлел ее на своих культовых снимках, включая знаменитую «Скрипку Энгра». Кики рисовали Пабло Пикассо, Хаим Сутин, Пер Крог и другие представители парижской богемы, с которыми она заводила романы. Кики никогда не стеснялась своей внешности и своего деревенского происхождения, а также была веселой — шутила и развлекала художников прямо во время позирования.

В 1927 году друзья организовали выставку ее картин в галерее «Весна священная». Вернисаж получил звание самой успешной выставки года. Его посещал весь Париж. После этого королева Монпарнаса решила выпустить мемуары, предисловие к которым написал Эрнест Хемингуэй. За книгу бились американские и британские издатели, а толпы поклонников стремились получить автограф Кики возле книжного магазина. В США мемуары подвергались цензуре вплоть до 1970-х годов. В 1930-х годах Кики держала собственное кафе на улице Монпарнас, но после кризиса 1929 года Париж обнищал, общество художников распалось, и кафе пришлось закрыть. Кики пела в кабаре, зарабатывая на еду и вино, но жила в нищете. Она умерла в 1953 году в возрасте 51 года, и на ее похороны из всех богемных знакомых пришел лишь японский художник Фужита.

Зинаида Юсупова

Богатейшая княгиня Российской империи и последняя представительница рода Юсуповых родилась в семье коллекционера и владельца заводов Николая Юсупова и фрейлины императорского двора Татьяны Рибопьер. С детства Зинаида жила в роскоши, но при этом ее отец часто жертвовал деньги учебным и благотворительным заведениям. В 18 лет девушка уже сама была попечителем приюта солдатских вдов. Будущая княгиня получила хорошее образование, говорила на нескольких языках и была к тому же первой красавицей Петербурга. К умной и привлекательной наследнице большого состояния сватались знаменитые европейцы. Жениться на Зинаиде Юсуповой хотел даже князь Александр Баттенберг, но она отказала ему и вышла замуж за простого офицера Феликса Сумарокова-Эльстона. В браке супруги жили счастливо. Зинаида Юсупова устраивала приемы и продолжала заниматься благотворительностью. Княгиня также любила танцевать русские танцы и на балах соревновалась в этом с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Портреты Юсуповой рисовали Константин Маковский, Иван Макаров, Валентин Серов и Франсуа Фламенг.

«Портрет княгини З. Н. Юсуповой» кисти Серова участвовал в выставке художественного объединения «Мир искусств», но подвергся жесткой критике. Художник не любил знатных дам и никогда не льстил им, но искренне восхищался щедрой и доброй княгиней Юсуповой, считая, что если бы все богатые люди были такими, то в мире не осталось бы несправедливости. Семья княгини близко общалась с императрицей Александрой Федоровной. Но отношения с нею вскоре навсегда испортились из-за общения императрицы с Григорием Распутиным, которого Юсупова считала «чудовищем, терзающим страну». После революции княгиня эмигрировала в Италию, где продолжала помогать русским переселенцам. В 1928 году умер ее муж, и она перебралась в Париж, к семье младшего сына.

Франсуа Фламенг «Княгиня Юсупова с сыновьями в Архангельском», 1894 год.

Чету Юсуповых настиг злой рок: в браке родились 4 сыновей, 2 из них умерли в младенческом возрасте. Старший сын, Николай, полюбил замужнюю графиню Марину Александровну Гейден и был застрелен на дуэли ее мужем в 25 лет. И только младший, Феликс, дожил до старости и вошел в историю как один из участников убийства Распутина.

Одри Мэнсон

«Американская Венера» родилась в бедной семье и с 13 лет торговала на улице, чтобы заработать. Судьбоносная встреча с фотографом Ральфом Дрэпером случилась только через 2 года. Он был уже известным фотографом, и, позируя ему, Одри Мэнсон вскоре познакомилась со скульптором Исидором Конти. Она стала моделью для его скульптуры «Три грации», которую установили в вестибюле отеля «Астор». В 1915 году Мэнсон выбрал моделью знаменитый скульптор Александр Стирлинг Колдер. Работы участвовали во Всемирной выставке в Сан-Франциско, где оказалось, что для 152 из 200 представленных скульптур и большей части картин позировала Одри Мэнсон. Свои прозвища — Дева-Звезда и Американская Венера — она получила по названиям скульптур Колдера. «Дева-Звезда» считается символом Нью-Йорка, а «Венера с руками» — Амстердама.

Скульптура «Дева-Звезда» Александра Стирлинга Колдера, 1915 год.

В 1916 году Одри переехала в Калифорнию. Здесь она начала сниматься в немых фильмах. Мэнсон снялась обнаженной в картине «Вдохновение» — первой сцене такого рода в американском кино. Приверженцы пуританской морали хотели запретить показ фильма, но модель выступила с заявлением, что тогда придется запретить и статуи эпохи Возрождения. В 1919 году Одри вступила в отношения с Уолтером Уилкинсом, женатым владельцем квартиры, которую она снимала вместе со своей матерью. Когда Уилкинс убил свою жену, чтобы жениться на Мэнсон, подозрения в соучастии пали на нее. После длительного допроса с модели сняли обвинения, а Уолтера Уилкинса приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Однако мужчина повесился в камере смертников до исполнения приговора.

Скульптура «Память» Генри Августа Лукемана, изображающая нимфу. Создана в память об Иде и Исидоре Штраусах, погибших в крушении «Титаника».

Несмотря на то что невиновность Одри была доказана, желтая пресса начала усиленно травить звезду, обвиняя ее в романе с убийцей. Скандал уничтожил карьеру натурщицы. Мэнсон занималась журналистикой, продавала посуду, снялась в фильме «Неосторожные мотыльки», написав к нему сценарий, но вернуться к прежней жизни ей так и не удалось. В 1922 году модель совершила попытку суицида, приняв яд, но ее удалось спасти. Спустя 9 лет Одри Мэнсон попала в психиатрическую лечебницу города Огденсбург с признаками душевного расстройства. Она перестала узнавать людей, включая собственного отца. Из больницы Одри так и не вышла до самого конца своей феноменально долгой жизни — звезда Америки умерла в возрасте 105 лет.

Дагни Юль

Дагни Юль изучала музыку в немецком университете и была выдающейся пианисткой. Вскоре она переехала в Осло вместе с сестрой Рагнхильд, которая позже станет известной оперной певицей. Там девушка познакомилась с художником Эдвардом Мунком. Вместе они поехали в Берлин: Юль продолжала учебу, а Мунк организовал собственную выставку. Через неделю после открытия вернисаж закончился скандалом, так как комиссия Объединения художников потребовала закрыть его «из уважения к искусству и честному труду». Молодые радикальные художники откололись от объединения и основали Берлинский сецессион — художественный союз, отвергающий академическое искусство. После этого Эдвард Мунк окончательно сблизился с Дагни Юль и ее будущим мужем Станиславом Пшибышевским, сделал ее своей музой и посвятил картины «Поцелуй», «Ревность», «Вампир» и «Мадонна» из цикла «Фриз жизни». На последнем полотне цвет волос модели Мунк изменил с ярко-рыжего на темный. На картине «Ревность» художник изобразил любовный треугольник между ним, Дагни Юль и Станиславом Пшибышевским.

Эдвард Мунк «Ревность», 1895 год.

Когда Станиславу Пшибышевскому предложили стать главным редактором польского литературного журнала «Жизнь», Дагни поехала с ним в Краков. Здесь их отношения начали портиться: Пшибышевский завел роман сначала с женой литературного критика Ядвигой Каспрович, потом с начинающей художницей Анелей Пайонкувной. Не желая мириться с изменами супруга, Дагни Юль отвечала ему тем же. В 1901 году Дагни с сыном Зеноном выехала в Тифлис. Пшибышевский должен был ехать с ними, но задержался на несколько дней. В поездке Юль сопровождал очередной поклонник, сын богатого нефтепромышленника Владислав Эмерик, которому было необходимо попасть в Тифлис по делам отца. Неизвестно, что произошло между Владиславом и Дагни, но Эмерик застрелил женщину в номере гостиницы на глазах ее сына, а спустя день застрелился сам, оставив странную записку, адресованную мужу убитой: «Стах, я это делаю ради тебя». Муза Эдварда Мунка погибла за 3 дня до своего 34-летия.

Фернанда Оливье

Фернанда Оливье работала служанкой-прачкой и жила в одном из беднейших районов Парижа. Она рано вышла замуж — в 19 лет — и сбежала от мужа, который плохо с нею обращался. Именно поэтому ей пришлось сменить свое настоящее имя Амели Ланг на Фернанду Оливье. Пикассо в это же время тяжело переживал самоубийство близкого друга, художника Карлоса Касагемаса, и проживал в общежитии Бато-Лавуар. Красота Фернанды привлекла его настолько, что он предложил девушке позировать для своих работ. Их роман буквально вытащил Пикассо из депрессии. В это время он создает такие картины, как «Девочка на шаре» и «Авиньонские девицы». В 1905 году Фернанда Оливье переехала в Бато-Лавуар, чтобы жить вместе с Пикассо. 7 лет она вдохновляла его на новые шедевры. Фернанда изображена на огромном количестве портретов, а также ей посвящены картины «Лежащая обнаженная», «Фернанда в черной мантилье», «Женщина с грушами», «Голова женщины». Сначала Пикассо изображал Фернанду реалистично, но затем — в стилистике кубизма, когда чувства начали угасать.

Пабло Пикассо «Голова женщины», 1908 год.

Их совместную жизнь омрачали бедность и ревность Пикассо. Он запрещал возлюбленной позировать другим художникам. Ситуация улучшилась только тогда, когда картины художника начали покупать писательница Гертруда Стайн со своим братом и галерейщики. Благодаря этому в 1909 году пара переехала в просторную квартиру на бульваре Клиши. Теперь Фернанда могла ни в чем себе не отказывать и покупать платья и духи, которые она так любила. Она называла себя «мадам Пикассо», мечтала завести детей и выйти за художника замуж. В итоге Фернанда и Пабло взяли из приюта девочку Леонтину — в каком-то смысле она заменила Пикассо его сестру Кончиту, которая умерла от дифтерии в возрасте 7 лет. Однако это не помогло ему наладить контакт с Леонтиной: Пикассо много работал и все еще не хотел иметь семью, а Фернанда любила отдыхать. В итоге они оставили девочку у консьержки, которая жила на той же улице. Когда Пабло, разбогатев, нашел себе новую натурщицу — Марселлу Юмбер, — Фернанда Оливье со скандалом покинула квартиру. Пытаясь утешиться и заработать денег, в 1930 году она выпустила мемуары, полные пикантных подробностей о совместной жизни с гением. Фернанда Оливье умерла в 1966 году в возрасте 84 лет. В ее квартире нашли множество дневников, которые вышли в свет в виде мемуаров после смерти Пикассо, а также его подарок — зеркало в форме сердца, которое она хранила до последнего дня.

Джейн Моррис

Муза общества прерафаэлитов Джейн Моррис не разбиралась в искусстве, но это не помешало ей стать идеалом красоты для многих художников. Она родилась в семье конюха Роберта Бёрдена и собиралась стать служанкой, но в 1857 году Данте Габриэль Россетти и Эдвард Бёрн-Джонс увидели ее в театре и предложили позировать для картин. В реальности волосы и брови Джейн были черными, но на картинах ее нередко изображали рыжеволосой. Она привлекала несоответствием своей утонченной внешности и простонародных манер. Именно с Джейн Россетти написал королеву Гвиневру — жену Артура, которая изменила ему с Ланселотом. По странной иронии, судьба натурщицы сложится точно так же. Джейн позировала не только Россетти, но и другому художнику — Уильяму Моррису, который изобразил ее на полотнах «Королева Гвиневра» и «Прекрасная Изольда». Во время совместной работы между моделью и художником завязались романтические отношения. Уильям предложил Джейн выйти за него замуж, и 26 апреля 1859 года состоялась их свадьба. Россетти и сам был влюблен в будущую жену друга, но имел обязательства перед другой натурщицей, Элизабет Сиддал. Две пары проводили вместе много времени и снимали дом на четверых.

Данте Габриэль Россетти «Прозерпина», 1874 год. Изображает богиню смерти, похищенную своим мужем.

После замужества Джейн Моррис начала брать частные уроки игры на фортепиано и учить языки. Вскоре ее речь и поведение кардинально изменились, она вошла в высшее общество Англии. Элиза Дулиттл, героиня пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, возможно, списана с нее. Когда Элизабет Сиддал умерла от передозировки обезболивающего, Джейн стала любовницей Россетти. Он искал у нее поддержки, фотографировал и продолжал рисовать. Иногда на портретах проглядывали черты обеих девушек — с годами Россетти все больше привлекала несчастная любовь. В 1871 году Моррис уехал в Исландию, где переводил исландские саги и поэмы. Оставляя Джейн одну с любовником, он надеялся на то, что она наконец будет счастлива. Однако к концу жизни Россетти пристрастился к алкоголю и наркотикам, а в 1872 году даже совершил попытку самоубийства. Все это время рядом с ним находилась его муза, и, одержимый Джейн, художник продолжал творить. После отравления у Россетти развились психические расстройства, в частности мания преследования. Джейн не выдержала и вернулась к мужу. Она скончалась в 1914 году, пережив обоих художников, которые ее обессмертили.

Нуш Элюар

Нуш родилась в Мюлузе — маленьком французском городе на границе со Швейцарией, который в то время еще был частью Германской империи. При рождении девушку звали Марией Бенц. Имя Нуш ей дал известный архитектор и скульптор Макс Билл, которого она встретила в Цюрихе. Их связь оборвалась, когда отец Нуш запретил ей выходить замуж за Билла. В Париж Нуш переехала в 22 года и работала под новым псевдонимом сначала актрисой и танцовщицей, затем акробаткой, а потом и вовсе помощницей иллюзиониста. В конце 1929 года она встретила Поля Элюара, который только недавно расстался с Галой, будущей музой Сальвадора Дали. Очаровательная Нуш покорила его. Они прожили вместе 16 лет, и все это время Поль Элюар посвящал своей музе стихи. «Нуш мне так не хватает тебя

Одинокому дереву так не хватает зеленого леса

Я стихов никогда не писал без тебя

Я по горло в холодной воде»

Поэты-сюрреалисты Луи Арагон, Андре Бретон и Поль Элюар с Эльзой Триоле и Нуш Элюар.

Нуш сильно влияла на мужчин в своем окружении, хотя богемное общество было для нее скорее игрой, способом обрести внутреннюю свободу. Она позировала для друзей Элюара — Пабло Пикассо и фотографа Мана Рэя, а также делала собственные коллажи в эстетике сюрреализма. Тимоти Баум, американский критик, называл ее работы изысканными. Сейчас они хранятся в его коллекции. Наряду с Кики Нуш была одной из самых известных натурщиц Парижа того времени. Однако, несмотря на все достоинства жены, Поль Элюар до конца жизни любил только Галу и писал ей любовные письма. «Она была воплощением идеальной женственности, потому что была очень свободна», — писала Шанталь Вилье, автор первой и единственной книги о Нуш Элюар.