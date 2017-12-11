7 картин знаменитых художников, которые запретили к показу

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Искусство никогда не шло на поводу у власть имущих. И даже у самых ярых приверженцев идеи «искусства ради искусства» нет-нет да и проскальзывает сюжет, неугодный тем, кто имеет возможность вершить судьбы. Одни картины удается быстро реабилитировать, а другие произведения могут ждать «выхода в свет» годами. И это притом, что мастерство художника может быть на высоте. Но кого это волнует, если сюжет на злобу дня? Мы в AdMe.ru собрали самые выразительные примеры цензуры, чтобы вы могли поближе познакомиться с шедеврами «запрещенного искусства».

1. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин, 1885 г.

Мир знает это произведение искусства под именем «Иван Грозный убивает своего сына». Но мало кто знает, что, когда художник закончил свое полотно, Александру III и его окружению очень не понравился сюжет картины. Поэтому 1 апреля 1885 г. она была запрещена к показу, став первой картиной, которую подвергли цензуре в Российской империи. И только через 3 месяца, 11 июля 1885 г., по ходатайству близкого ко двору художника Алексея Боголюбова запрет был снят.

2. «Раздача продовольствия», Иван Айвазовский, 1892 г.

Необычная картина посвящена событиям 1891–1892 гг., когда Америка послала в Россию гуманитарную помощь в момент экономического и эпидемического кризиса, охватившего основную часть Черноземья и Среднего Поволжья. Положение людей было бедственным, и император Николай II лично поблагодарил Америку за существенный финансовый вклад. Но одно дело быть благодарным, и совсем другое — выставлять данный период истории на всеобщее обозрение. Неугодную правительству картину Айвазовский во время своего визита в США подарил вашингтонской Corcoran Gallery of Art (вместе с картиной «Корабль помощи» с тем же сюжетом).

3. «Что есть истина?», Николай Ге, 1890 г.

Написал картину русский живописец Николай Ге (1831–1894). И хотя сейчас она находится в Третьяковской галерее (по просьбе самого Льва Толстого), но на момент своего создания картина навлекла на себя много критики как со стороны Священного Синода, так и со стороны государственных мужей, и в итоге ее сняли с выставки Товарищества передвижников в 1890 г. Все дело в том, что художник подобрал необычное световое решение для своих персонажей: если обычно Иисуса изображали в сиянии солнечного света, то тут он стоит в тени, явно контрастируя с залитой солнцем фигурой Пилата. А ведь свет по традиции отождествляется с добром, а тьма — со злом. Немаловажным фактором негативной реакции на данное произведение было еще и то, как именно здесь изображен Иисус: на картине он тщедушный и жалкий, лишенный значительности. Неудивительно, что ее убрали с выставки.

4. «Мистерия XX века», Илья Глазунов, 1978 г. и 1999 г.

Довольно необычная картина современного художника произвела невероятный фурор, поскольку на ней наиболее значительные фигуры эпохи были изображены совсем не в том свете, в каком их обычно представляли художники того времени. Глазунова чуть не сослали в Сибирь (ему чудом удалось этого избежать), а все из-за того, что он отказался менять изображение Солженицына (известного врага власти) на Брежнева. Картина надолго пропала из виду, но в 1999 г., когда режим пал и появилась возможность выставить полотно, художник представил 2-й вариант «Мистерии ХХ века» с добавленными историческими лицами и постперестроичными эпохальными событиями.

5. «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие», Николай Неврев, 1866 г.

И хотя нет прямых указаний на существование запрета на эту картину, все же данное полотно вызывало неудовольствие тем, что служитель церкви изображен здесь в явно нетрезвом виде. Да и сама атмосфера картины говорит о том, что происходящее на ней далеко от общепринятого идеала. Художник Николай Неврев написал множество полотен на исторические и бытовые темы, причем некоторые из них были очень близки к журнальным карикатурам.

6. «Натурщица», Николай Янчук, 1927 г.

«Натурщица» — картина украинского художника, одно из тех многочисленных полотен, которые собирали по всей Украине до 1937 г. Их хотели уничтожить, потому что сюжеты не были идеологически выверенными, а авторы подвергались всяческим гонениям и репрессиям. Война помешала планам уничтожения, и картины чудом сохранились до наших дней в закрытых фондах музеев. Сейчас полотна выставляются, и мы можем только порадоваться, что они дошли до нас в целостности и сохранности.

7. «Освящение публичного дома» (эскиз), Владимир Маковский, 1900 г.

Данная работа Владимира Маковского, знаменитого русского художника, так и не была закончена. Вероятно, живописец понимал, насколько невелики шансы пройти церковную цензуру с таким сюжетом. В эскизе ярко читается протест против современной художнику действительности, в которой могли происходить подобные абсурдные вещи.

Может, вы знаете о еще каких-либо запрещенных картинах? Делитесь с нами в комментариях!